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बिहार के लाल का कमाल, 5 हजार खिलाड़ियों को पछाड़ 8वीं के छात्र ओबैद रजा की Dubai T20 क्रिकेट लीग में सलेक्शन

गया के 8वीं के छात्र ओबैद रजा का दुबई टी20 क्रिकेट लीग में हुआ चयन, स्कूल और परिवार में खुशी की लहर है. रिपोर्ट-सरताज अहमद

मैदान में प्रैक्टिस करते ओबैद रजा
मैदान में प्रैक्टिस करते ओबैद रजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 7:15 AM IST

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गयाजी: बिहार की धरती हमेशा से प्रतिभा की धनी रही है. एक से बढ़कर एक हीरे हुए हैं यहां जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ घर-परिवार बल्कि राज्य और देश का नाम रौशन किया है. इन्हीं में एक नया नाम जुड़ा है गया जिला के ओबैद रजा का.ओबैद का चयन दुबई अंडर 14 टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में चयन हुआ है.

शेरघाटी से दुबई तक का ऐतिहासिक सफर

गया के शेरघाटी स्थित गुरुकुल विद्यालय के कक्षा आठ के छात्र ओबैद रजा को क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर कम उम्र में मिली इस अभूतपूर्व उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और पूरे जिले में खुशी का माहौल है. यह हुनर उन्हें विरासत में मिला है, भले ही उनके पिता और चाचा क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ सके, मगर खेल का जो जज्बा उनके भीतर था, वहीं आज ओबैद में भी कूट-कूट कर भरा हुआ है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

आर्थिक तंगहाली से टूटा था पिता का सपना

ओबैद के दादा मो खालिक पुराने दिनों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि मेरा बेटा जिला स्तर की टीम से खेला है. 18-20 साल पहले वह खेलने के लिए परदेस जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. सिर्फ एक अकेले की कमाई से मेरे पूरे पांच बच्चों का परिवार चलता था. बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं हो पाती थीं, ऐसे में मैंअपने बेटे को खेलने के लिए बाहर नहीं भेज पाया

बेटे का अधूरा सपना पोते में हुआ साकार

मो खालिक अब खुशी जाहिर करते हुए आगे कहते हैं कि जब मैं टीवी पर दूसरों को खेलते देखता था तो मलाल होता था कि काश हमारे पास भी पैसे होते, तो मेरा बेटा भी अपना सपना पूरा कर पाता. भावुक होकर वे कहते हैं कि शायद अब अल्लाह ने मेरे बेटे की उस समय की तड़प को सुन लिया है. वह तो जिले से बाहर नहीं खेल पाया, लेकिन अब मेरा पोता सात समंदर पार यूएई में दुबई अंडर-14 क्रिकेट टीम में खेलेगा. मैं अपने बेटे का जुनून अब अपने पोते में देखता हूं.

U-14 में ओबैद रजा का सलेक्शन होने पर परिजनों में खुशी
U-14 में ओबैद रजा का सलेक्शन होने पर परिजनों में खुशी (ETV Bharat)

"जब मैं टीवी पर दूसरों को खेलते देखता था तो मलाल होता था कि काश हमारे पास भी पैसे होते, तो मेरा बेटा भी अपना सपना पूरा कर पाता. शायद अब अल्लाह ने मेरे बेटे की उस समय की तड़प को सुन लिया है. वह तो जिले से बाहर नहीं खेल पाया, लेकिन अब मेरा पोता सात समंदर पार यूएई में दुबई अंडर 14 क्रिकेट टीम में खेलेगा. मैं अपने बेटे का जुनून अब अपने पोते में देखता हूं."- मो खालिक, ओबैद के दादा

दादाजी की मोटरसाइकिल और लंबा सफर

अपने दादा की बातों पर ओबैद रजा कहते हैं कि जब शेरघाटी में क्रिकेट एकेडमी नहीं थी, तब दादाजी मुझे 30-40 किलोमीटर दूर भी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे ताकि मेरा खेल प्रभावित न हो. खेलने के मेरे शौक और जरूरतों के लिए घर का कोई सदस्य इंतजार नहीं कराता है, माता-पिता के साथ दादाजी हमेशा किट और सामान के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं.

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मां और दादा के साथ ओबैद रजा (ETV Bharat)

शेरघाटी के अफजलपुर का बढ़ता गौरव

ओबैद रजा मूल रूप से गया जिला के शेरघाटी के अफजलपुर गांव के रहने वाले हैं. उनका परिवार एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है. ओबैद के पिता मो. खुशनुद सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं. ओबैद को महज 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट का शौक था, जिसे धार देने का काम उनके गुरुकुल स्कूल ने किया, जहां वे कक्षा आठ की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं.

स्कूल मैनेजमेंट ने दिया प्रतिभा को नया आसमान

स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज रुकनुद्दीन ने ओबैद की तारीफ में कहा कि एक छोटे से गांव से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर ओबैद की कड़ी मेहनत और उसके लंबे संघर्ष की सच्ची गवाही है. खेल के लिए अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. ओबैद के जुनून को देख कर विद्यालय के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने स्कूल के ग्राउंड को बेहतर कराकर विशेष व्यवस्था कराई थी.

ओबैद रजा का दुबई टी20 क्रिकेट में सलेक्शन
ओबैद रजा का दुबई टी20 क्रिकेट में सलेक्शन (ETV Bharat)

"एक छोटे से गांव से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर ओबैद की कड़ी मेहनत और उसके लंबे संघर्ष की सच्ची गवाही है. खेल के लिए अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है." - हाफिज रुकनुद्दीन, ओबैद के स्कूल के प्रिंसिपल

कड़े मुकाबले में पांच हजार खिलाड़ियों को पछाड़ा

ओबैद के कोच अशोक तिवारी के अनुसार इस कहानी की शुरुआत साउथ बिहार प्रीमियर लीग से हुई थी. उन्होंने बताय कि ओबैद अपने खेल के प्रति विराट कोहली की तरह समर्पित रहता है और बल्लेबाजी के साथ ऑलराउंडर के रूप में उसका प्रदर्शन लाजवाब रहता है. उसके बाद वो दिल्ली अंडर 14 प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, एक कोच और विद्यालय का सदस्य होने के नाते हम सब के लिए गर्व की बात है.

"ओबैद अपने खेल के प्रति विराट कोहली की तरह समर्पित रहता है और बल्लेबाजी के साथ ऑलराउंडर के रूप में उसका प्रदर्शन लाजवाब रहता है. उसके बाद वो दिल्ली अंडर 14 प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, एक कोच और विद्यालय का सदस्य होने के नाते हम सब के लिए गर्व की बात है."- अशोक तिवारी, ओबैद के कोच

टॉप 20 में जगह बनाई

ओबैद ने बताया कि वहां ओबैद रजा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि दुबई टी 20 क्रिकेट लीग के लिए उसका चयन 29 अगस्त 2026 को हुआ था. बिहार के पटना में इसके लिए कैंप लगा था जहां बिहार के 4000-5000 खिलाड़ियों के बीच हुए कड़े टेस्ट के बाद टॉप 20 में उन्होंने जगह बनाई.

फ्रेंचाइजी टीमों के ऑक्शन पर टिकी निगाहें

ओबैद के मुताबिक वे दिसंबर में लगभग डेढ़ महीने के खेलने के लिए दुबई जाएंगे, जो दुबई क्रिकेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्लबों के द्वारा आयोजित हो रहा है. अच्छे प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी टीमों के ऑक्शन में उनका का नाम जाएगा और टीमें बोली लगाकर उन्हें शामिल करेंगी.

"मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है, मेरे लिए बस इतना है कि खेलने का अवसर मिले, मुझे जहां जिस जगह पर भी खेलने का अवसर मिलेगा मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं, मैंने वहां पैसे मिलेंगे या नहीं इसके लिए मैंने बात भी नहीं की."- ओबैद रजा, क्रिकेटर

टीम इंडिया की जर्सी पहनना है सर्वोच्च लक्ष्य

ओबैद अपनी इस दुबई वाली सफलता को अंतिम नहीं मानते. उन्होंने कहा कि मेरा असली सपना तो यह है कि मैं एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम की ब्लू जर्सी में खेलूं. इसके लिए मैं रोज 6 से 7 घंटा मैदान पर कड़ी प्रैक्टिस करता हूं. उन्होंने बताया कि इसके पहले वे बिहार अंडर 14 टीम के कैंप से बाहर होने के बाद टूटे नहीं, बल्कि दोगुनी मेहनत करके दिल्ली स्टार लीग मैच में अपना जलवा बिखेरा.

विराट कोहली और रिकी पोंटिंग हैं आइडियल

ओबैद क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को अपना आइडियल मानते हैं. ओबैद के मुताबिक उन दोनों खिलाड़ियों का माइंडसेट अलग लेवल का है. लोकल मैचों में ओबैद 5 शानदार टेस्ट शतक और टी 20 में कई अर्धशतक लगा चुके हैं, जिसमें एक मैच में 198 रन शामिल हैं. उन्हें साउथ दिल्ली प्रीमियर लीग में 'बेस्ट बैट्समैन' और शेरघाटी प्रीमियर लीग में 'बेस्ट परफॉर्मर' चुना गया था.

चश्मा कमजोरी नहीं

चश्मा लगाकर खेलने पर ओबैद ने कहा कि यह मेरी कोई कमजोरी नहीं है, कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने चश्मा लगाकर इतिहास रचा है.वहीं ओबैद की मां रूही परवीन कहती हैं कि पहले मुझे उसका खेलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी खुद की भी लगन और मेहनत है और सऊदी से उसके पिता ने भी कहा कि रोको मत खेलने दो. अब उम्मीद है कि वह और आगे बढ़े और खूब नाम कमाए साथ ही देश का नाम रोशन करे. क्योंकि वह पढ़ाई को भी बाधित नहीं होने देता है.

"बच्चे की खुद की भी लगन और मेहनत है और सऊदी से उसके पिता ने भी कहा कि रोको मत खेलने दो. अब उम्मीद है कि वह और आगे बढ़े और खूब नाम कमाए साथ ही देश का नाम रोशन करे. क्योंकि वह पढ़ाई को भी बाधित नहीं होने देता है."- रूही परवीन, ओबैद की मां

गया जिला के दूसरे खिलाड़ी बनकर रचेंगे इतिहास

ओबैद के स्कूल के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सफलता सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अनुशासन से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. बता दें कि ओबैद गया के दूसरे खिलाड़ी होंगे जो यूएई में खेलेंगे. इनसे पहले शोएब खान 2021-22 से दुबई में खेल रहे हैं, जो टी 20 वर्ल्ड कप में यूएई की मुख्य टीम से अर्धशतक भी लगा चुके हैं और अब ओबैद भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

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