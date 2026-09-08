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'मक्का ऑफ फुटबॉल' की पहचान लौटाने के प्रयास में लगी बेटियां, हर किक में है बदलाव की आवाज

गया की महिला खिलाड़ी ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गया को ऐतिहासिक रूप से ‘मक्का ऑफ फुटबॉल’ कहा जाता रहा है. यहां से पहले कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं. लेकिन बाद में मैदान, प्रशिक्षण और सुविधाओं के अभाव में महिला खिलाड़ियों की संख्या लगातार घटती रही है. बीते कुछ वक्त में तमाम मुश्किलों के बीच एक बार फिर से यहां की लड़कियां रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए खेल के मैदान में लौटी हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ रही हैं. बेटियां किसी से कम नहीं यहां हर किक सिर्फ एक शॉट नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब बेटियां किसी से कम नहीं है. एक वक्त था जब बेटियों को लेकर एक तय मानसिकता थी, लेकिन अब वही लड़कियां मैदान में उतरकर अपनी पहचान खुद बना रही हैं. यहां हर किक में बदलाव की आवाज है. दिहाड़ी मजदूर और ड्राइवर पिता द्वारा होनहार बेटियों को दिए गए सपनों के पंख से ये बच्चियां नया इतिहास लिख रहीं हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) बेटियों के लिए बदलाव का माध्यम फुटबॉल यहां फुटबॉल बेटियों के लिए बदलाव का माध्यम बन रहा है. एक ओर जहां भारतीय मेंस फुटबॉल टीम इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) की रैंकिंग में 133वें स्थान पर है. एशिया के 46 देशों में भारत 24वें स्थान पर है. इस खेल में मुख्य तौर पर हमेशा लड़कों का ही बोलबाला रहा है, अबतक बेटियां इसमें आगे आने से कतराती रहीं हैं. समाज में नई मिसाल अब ये तस्वीर बदल रही है क्योंकि फुटबॉल ने बिहार के गांव की बेटियों की जिंदगी बदली है. बदलाव की बयार का ही नतीजा है कि यहां की बच्चियां गांव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं है. मैदान पर उतरी हैं, अपने बेहतर प्रदर्शन से मेडल जीतीं हैं और समाज में नई मिसाल कायम की है. संसाधनों की कमी बनी बाधा 15 साल की लक्ष्मी कुमारी बिहार के औरंगाबाद स्थित दाऊद नगर की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो गयाजी में रह रहीं हैं ताकि फुटबॉल की प्रैक्टिक्स कर सके. लक्ष्मी कहती है कि मुझे 7 साल की उम्र से खेलने का शौक था. अब सपने तो बड़े हो गए, फुटबॉल में अपना भविष्य भी बनाना चाहती हैं, मगर उनके सपनों के बीच संसाधनों की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. अच्छा ग्राउंड और अन्य व्यवस्थाओं की मांग लक्ष्मी अकेली नहीं है बल्कि फुटबॉल को अपने कैरियर के रूप में देखने वालों में काजल कुमारी, मानसी सिंह शिवानी कुमारी भी शामिल हैं. इनका कहना है कि हरियाणा, मणिपुर झारखंड की बेटियों की तरह वो भी अच्छा प्रदर्शन कर राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सकती हैं, बस सरकार उन्हें फुटबॉल के लिए अच्छा ग्राउंड और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दें गया की फुटबॉलर (ETV Bharat) पिता का साथ लक्ष्मी बताती है कि पिता खेत में मजदूरी करते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी बेटी का हर शौक न सिर्फ पूरा हो बल्कि हमारा नाम भी रोशन हो. उन्होंने बताया कि जब मुझे फुटबॉल का शौक हुआ तो मैं घर के आंगन और गली-मोहल्लों में खेलती थी, आस पड़ोस के लोग कभी कभार मुझे बुरा भला भी कह देते थे, जो मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता था. गांव से बेहतर व्यवस्था लक्ष्मी के मुताबिक उनके पिता को किसी ने कहा कि वो उन्हें लेकर गया आए, जहां खेल ग्राउंड है और विद्यालय से भी फुटबॉल की तैयारी कराई जाएगी. लक्ष्मी कहती है कि जानकारी मिलते ही पिता ने देर नहीं की और मुझे यहां लेकर चले आए. उनका कहना है कि यहां आने पर गांव की व्यवस्था से यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी. कोई सुविधा नहीं लक्ष्मी आगे कहती हैं कि मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती हूं, वहां के फिजिकल टीचर ग्राउंड में प्रैक्टिस कराते हैं. पहले ठीक लगता था लेकिन अब जब बाहर खेलने जाती हूं तो वहां की व्यवस्था देख कर लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. हम कई बार दूसरे राज्यों से टूर्नामेंट हार जाते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्किल नहीं है, मगर जब वहां के ग्राउंड पर उतरते हैं तो हमारी टेक्नीक वहां के अनुसार सही नहीं होती है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं. "जब बाहर खेलने जाती हूं तो वहां की व्यवस्था देख कर लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. हम कई बार दूसरे राज्यों से टूर्नामेंट हार जाते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्किल नहीं है, मगर जब वहां के ग्राउंड पर उतरते हैं तो हमारी टेक्नीक वहां के अनुसार सही नहीं होती है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं."- लक्ष्मी कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी ड्राइवर पिता के पास पैसों का अभाव गांधी मैदान में प्रतिदिन प्रैक्टिस करने पहुंचने वाली काजल कुमारी बताती हैं कि मेरे पिता पेशे से ड्राइवर हैं और वो डीएवी स्कूल की गाड़ी चलाते हैं. उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है की मेरी शिक्षा के साथ साथ मेरे खेल को लेकर वह पैसे खर्च करें. अकेले मैं नहीं हूं और भी भाई बहन हैं. पिता पर पूरे घर की जिम्मेदारी है. एक जोड़ी जर्सी और किट काजल के मुताबिक पहले से ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खेलना जारी रखा. मेरे प्रदर्शन से प्रभावित होकर विद्यालय ने मुझे टीम में शामिल कर लिया. लेकिन अब भी कई कठिनाई होती है, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 16 स्कूल कप भी खेला है, मैंने मेडल भी जीता है लेकिन मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जर्सी और किट है. देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat) कोच ने की मदद काजल आगे बताती हैं कि जब मैं स्कूल की टीम में शामिल हुई तो उस समय मेरे पास जूते और खेलने के लिए पूरा किट नहीं था. आज भी एक ही किट है जो सालों से है, मेरे कोच ने मुझे ये सब चीजें दिलवाई हैं. उन्होंने बताया कि सब से बड़ी समस्या है ये भी है कि यहां एक भी ग्राउंड ग्रास वाला नहीं है, जहां आप खेलते हुए स्लाइड करने की प्रैक्टिक्स कर सकते हैं. "जब भी दूसरे राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में हमें खेलने का मौका मिलता है हम अच्छा प्रदर्शन करती हैं. लेकिन, कई बार बस वहींं काफी नहीं होता. कई ऐसी चीज हैं जो सरकारी स्तर से मिले तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि बेहतर प्रैक्टिस से अच्छा प्रदर्शन कर मैं देश का नाम रोशन करूंगी." -काजल कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी एक जूते और एक जर्सी में बीत जाता है साल डीएवी स्कूल मेडिकल यूनिट के खेल प्रशिक्षक मो. यूसुफ कहते हैं कि हमारी टीम में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, जो बेहद ही गरीब परिवार से आती है. कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके पिता ड्राइवर और कंडक्टर का कार्य करते हैं, उन बच्चियों को पढ़ाई के लिए भी सोचना पड़ता है. उनके परिवार के निजी जीवन में इतनी समस्या होती है कि उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते और हम समझ भी नहीं पाएंगे. अच्छी डाइट भी जरूरी प्रशिक्षक ने आगे कहा कि जिन बच्चियों के पास आज भी ऐसी स्थिति है कि उनके पास जूते, किट, जर्सी नहीं है हम उनकी मदद करते हैं. यह खेल शारीरिक रूप से भी खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. इसमें खिलाड़ियों को खुद को मजबूत रखने के लिए अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है. हमारी टीम में कई ऐसी लड़कियां हैं जो जब ग्राउंड पर दौड़ती हैं तो उनकी फुर्ती और रफ्तार को देख कर लगता है कि कोई शेरनी दौड़ रही है, लेकिन डाइट अच्छी नहीं होने की वजह से वह जल्द ही थक जाती हैं. "हम लोगों का प्रयास होता है कि ऐसी लड़कियों के लिए सहयोग किया जाए. हम बस एक ही उम्मीद लेकर साथ चल रहे हैं की ये लड़कियां आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगी, बस सरकार से आग्रह है कि एक बार फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए भी जोर लगा दे, सारी नैया पार हो जाएगी." - मो यूसुफ, खेल प्रशिक्षक, डीएवी स्कूल मेडिकल यूनिट शॉट खेलती शिवानी (ETV Bharat) लड़कियों के खेलप्रतिभा में कमी नहीं वहीं एक खिलाड़ी अपराजिता कुमारी कहती है की लड़कियों में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है. आज वे झारखंड की अंडर 17 टीम के साथ खेल रही हैं. उन्होंने बताया कि झारखंड की टीम काफी मजबूत टीम है, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं हैं, कम संसाधनों के बावजूद हम में से कई ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने बड़ी प्रतियोगिता में बैक टू बैक हैट्रिक गोल किए हैं. खेल की प्रशंसा करते लोग अपराजिता के मुताबिक जब वे हरियाणा जैसे प्रदेश में खेलने जाती हैं तो वहां के लोग उनके खेल को देखकर प्रशंसा करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम संसाधनों की कमी के कारण खेलने का शौक नहीं रखते. शौक भी है और इरादे भी मजबूत हैं. संसाधन मिलेंगे तो और बेहतर प्रदर्शन होगा. बस इतना सा ही फर्क है जिसे दूर करना है. "गया एक जमाने में फुटबॉल का मक्का कहा जाता था. गया ने पुरुषों में कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है भारतीय फुटबॉल टीम में प्रतिनिधित्व किया है आज भी वह खिलाड़ी हमारे लिए मार्गदर्शन हैं, हम गया की लड़कियों के खून में फुटबॉल खेलने का जनून और शौक है, सिर्फ निखारने की आवश्यकता है." - अपराजिता कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी समाज के तानों का खेल से जवाब मानसी सिंह फुटबॉल गर्ल्स टीम गया की कप्तान हैं. वे कहती हैं कि फुटबॉल का मैच देखकर उन्हें खेलने का शौक हुआ था. अच्छे प्रदर्शन के कारण वह कई बार पूरे टूर्नामेंट की अच्छी खिलाड़ी रही हैं, पिता बिजनेसमैन हैं. मानसी के मुताबिक शुरू में फुटबॉल को लेकर उनके पिता अनुमति देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भरपूर साथ दिया. मुश्किलों से भरा सफर मानसी बताती है कि उनका यह सफर आसान नहीं था, जब वह खेलने के लिए जर्सी पहन कर निकलती थी तो लोग ताना मारते थे. जान-पहचान के कुछ लोग कहते थे क्यों खेल रही हो आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है. मानसी कहती हैं कि लड़कियों लेकर उनकी मानसिकता यही है कि लड़कियां बस खूब पढ़ाई करें, लेकिन जर्सी पहन कर ग्राउंड में न खेलें. "मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूं की क्या आईएएस,आईपीएस बनने के बाद महिला अपने घर के कामकाज नहीं करती है? क्या उसे खाना बनाना नहीं आता है? मैं भी अगर बड़ी खिलाड़ी बनती हूं तो मैं भी वो सारे काम करूंगी जो एक आम महिला करती है. हालांकि अब खुशी है की समय के साथ-साथ बदलाव भी आ रहा है, लोगों का नजरिया भी बदल रहा है." - मानसी सिंह, फुटबॉल खिलाड़ी बिहार और गया के बीच मैच (ETV Bharat)