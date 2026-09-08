'मक्का ऑफ फुटबॉल' की पहचान लौटाने के प्रयास में लगी बेटियां, हर किक में है बदलाव की आवाज
बुनियादी सुविधाओं और मैदान के अभाव के बावजूद गया की बेटियां रूढ़ियां तोड़कर फुटबॉल में अपनी पहचान और भविष्य बना रही हैं. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : September 8, 2026 at 1:20 PM IST
गयाजी: बिहार के गया को ऐतिहासिक रूप से ‘मक्का ऑफ फुटबॉल’ कहा जाता रहा है. यहां से पहले कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं. लेकिन बाद में मैदान, प्रशिक्षण और सुविधाओं के अभाव में महिला खिलाड़ियों की संख्या लगातार घटती रही है. बीते कुछ वक्त में तमाम मुश्किलों के बीच एक बार फिर से यहां की लड़कियां रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए खेल के मैदान में लौटी हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ रही हैं.
बेटियां किसी से कम नहीं
यहां हर किक सिर्फ एक शॉट नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब बेटियां किसी से कम नहीं है. एक वक्त था जब बेटियों को लेकर एक तय मानसिकता थी, लेकिन अब वही लड़कियां मैदान में उतरकर अपनी पहचान खुद बना रही हैं. यहां हर किक में बदलाव की आवाज है. दिहाड़ी मजदूर और ड्राइवर पिता द्वारा होनहार बेटियों को दिए गए सपनों के पंख से ये बच्चियां नया इतिहास लिख रहीं हैं.
बेटियों के लिए बदलाव का माध्यम फुटबॉल
यहां फुटबॉल बेटियों के लिए बदलाव का माध्यम बन रहा है. एक ओर जहां भारतीय मेंस फुटबॉल टीम इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) की रैंकिंग में 133वें स्थान पर है. एशिया के 46 देशों में भारत 24वें स्थान पर है. इस खेल में मुख्य तौर पर हमेशा लड़कों का ही बोलबाला रहा है, अबतक बेटियां इसमें आगे आने से कतराती रहीं हैं.
समाज में नई मिसाल
अब ये तस्वीर बदल रही है क्योंकि फुटबॉल ने बिहार के गांव की बेटियों की जिंदगी बदली है. बदलाव की बयार का ही नतीजा है कि यहां की बच्चियां गांव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं है. मैदान पर उतरी हैं, अपने बेहतर प्रदर्शन से मेडल जीतीं हैं और समाज में नई मिसाल कायम की है.
संसाधनों की कमी बनी बाधा
15 साल की लक्ष्मी कुमारी बिहार के औरंगाबाद स्थित दाऊद नगर की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो गयाजी में रह रहीं हैं ताकि फुटबॉल की प्रैक्टिक्स कर सके. लक्ष्मी कहती है कि मुझे 7 साल की उम्र से खेलने का शौक था. अब सपने तो बड़े हो गए, फुटबॉल में अपना भविष्य भी बनाना चाहती हैं, मगर उनके सपनों के बीच संसाधनों की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है.
अच्छा ग्राउंड और अन्य व्यवस्थाओं की मांग
लक्ष्मी अकेली नहीं है बल्कि फुटबॉल को अपने कैरियर के रूप में देखने वालों में काजल कुमारी, मानसी सिंह शिवानी कुमारी भी शामिल हैं. इनका कहना है कि हरियाणा, मणिपुर झारखंड की बेटियों की तरह वो भी अच्छा प्रदर्शन कर राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सकती हैं, बस सरकार उन्हें फुटबॉल के लिए अच्छा ग्राउंड और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दें
पिता का साथ
लक्ष्मी बताती है कि पिता खेत में मजदूरी करते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी बेटी का हर शौक न सिर्फ पूरा हो बल्कि हमारा नाम भी रोशन हो. उन्होंने बताया कि जब मुझे फुटबॉल का शौक हुआ तो मैं घर के आंगन और गली-मोहल्लों में खेलती थी, आस पड़ोस के लोग कभी कभार मुझे बुरा भला भी कह देते थे, जो मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता था.
गांव से बेहतर व्यवस्था
लक्ष्मी के मुताबिक उनके पिता को किसी ने कहा कि वो उन्हें लेकर गया आए, जहां खेल ग्राउंड है और विद्यालय से भी फुटबॉल की तैयारी कराई जाएगी. लक्ष्मी कहती है कि जानकारी मिलते ही पिता ने देर नहीं की और मुझे यहां लेकर चले आए. उनका कहना है कि यहां आने पर गांव की व्यवस्था से यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी.
कोई सुविधा नहीं
लक्ष्मी आगे कहती हैं कि मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती हूं, वहां के फिजिकल टीचर ग्राउंड में प्रैक्टिस कराते हैं. पहले ठीक लगता था लेकिन अब जब बाहर खेलने जाती हूं तो वहां की व्यवस्था देख कर लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. हम कई बार दूसरे राज्यों से टूर्नामेंट हार जाते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्किल नहीं है, मगर जब वहां के ग्राउंड पर उतरते हैं तो हमारी टेक्नीक वहां के अनुसार सही नहीं होती है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं.
"जब बाहर खेलने जाती हूं तो वहां की व्यवस्था देख कर लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. हम कई बार दूसरे राज्यों से टूर्नामेंट हार जाते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्किल नहीं है, मगर जब वहां के ग्राउंड पर उतरते हैं तो हमारी टेक्नीक वहां के अनुसार सही नहीं होती है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं."- लक्ष्मी कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी
ड्राइवर पिता के पास पैसों का अभाव
गांधी मैदान में प्रतिदिन प्रैक्टिस करने पहुंचने वाली काजल कुमारी बताती हैं कि मेरे पिता पेशे से ड्राइवर हैं और वो डीएवी स्कूल की गाड़ी चलाते हैं. उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है की मेरी शिक्षा के साथ साथ मेरे खेल को लेकर वह पैसे खर्च करें. अकेले मैं नहीं हूं और भी भाई बहन हैं. पिता पर पूरे घर की जिम्मेदारी है.
एक जोड़ी जर्सी और किट
काजल के मुताबिक पहले से ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खेलना जारी रखा. मेरे प्रदर्शन से प्रभावित होकर विद्यालय ने मुझे टीम में शामिल कर लिया. लेकिन अब भी कई कठिनाई होती है, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 16 स्कूल कप भी खेला है, मैंने मेडल भी जीता है लेकिन मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जर्सी और किट है.
कोच ने की मदद
काजल आगे बताती हैं कि जब मैं स्कूल की टीम में शामिल हुई तो उस समय मेरे पास जूते और खेलने के लिए पूरा किट नहीं था. आज भी एक ही किट है जो सालों से है, मेरे कोच ने मुझे ये सब चीजें दिलवाई हैं. उन्होंने बताया कि सब से बड़ी समस्या है ये भी है कि यहां एक भी ग्राउंड ग्रास वाला नहीं है, जहां आप खेलते हुए स्लाइड करने की प्रैक्टिक्स कर सकते हैं.
"जब भी दूसरे राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में हमें खेलने का मौका मिलता है हम अच्छा प्रदर्शन करती हैं. लेकिन, कई बार बस वहींं काफी नहीं होता. कई ऐसी चीज हैं जो सरकारी स्तर से मिले तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि बेहतर प्रैक्टिस से अच्छा प्रदर्शन कर मैं देश का नाम रोशन करूंगी." -काजल कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी
एक जूते और एक जर्सी में बीत जाता है साल
डीएवी स्कूल मेडिकल यूनिट के खेल प्रशिक्षक मो. यूसुफ कहते हैं कि हमारी टीम में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, जो बेहद ही गरीब परिवार से आती है. कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके पिता ड्राइवर और कंडक्टर का कार्य करते हैं, उन बच्चियों को पढ़ाई के लिए भी सोचना पड़ता है. उनके परिवार के निजी जीवन में इतनी समस्या होती है कि उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते और हम समझ भी नहीं पाएंगे.
अच्छी डाइट भी जरूरी
प्रशिक्षक ने आगे कहा कि जिन बच्चियों के पास आज भी ऐसी स्थिति है कि उनके पास जूते, किट, जर्सी नहीं है हम उनकी मदद करते हैं. यह खेल शारीरिक रूप से भी खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. इसमें खिलाड़ियों को खुद को मजबूत रखने के लिए अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है. हमारी टीम में कई ऐसी लड़कियां हैं जो जब ग्राउंड पर दौड़ती हैं तो उनकी फुर्ती और रफ्तार को देख कर लगता है कि कोई शेरनी दौड़ रही है, लेकिन डाइट अच्छी नहीं होने की वजह से वह जल्द ही थक जाती हैं.
"हम लोगों का प्रयास होता है कि ऐसी लड़कियों के लिए सहयोग किया जाए. हम बस एक ही उम्मीद लेकर साथ चल रहे हैं की ये लड़कियां आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगी, बस सरकार से आग्रह है कि एक बार फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए भी जोर लगा दे, सारी नैया पार हो जाएगी." - मो यूसुफ, खेल प्रशिक्षक, डीएवी स्कूल मेडिकल यूनिट
वहीं एक खिलाड़ी अपराजिता कुमारी कहती है की लड़कियों में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है. आज वे झारखंड की अंडर 17 टीम के साथ खेल रही हैं. उन्होंने बताया कि झारखंड की टीम काफी मजबूत टीम है, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं हैं, कम संसाधनों के बावजूद हम में से कई ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने बड़ी प्रतियोगिता में बैक टू बैक हैट्रिक गोल किए हैं.
खेल की प्रशंसा करते लोग
अपराजिता के मुताबिक जब वे हरियाणा जैसे प्रदेश में खेलने जाती हैं तो वहां के लोग उनके खेल को देखकर प्रशंसा करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम संसाधनों की कमी के कारण खेलने का शौक नहीं रखते. शौक भी है और इरादे भी मजबूत हैं. संसाधन मिलेंगे तो और बेहतर प्रदर्शन होगा. बस इतना सा ही फर्क है जिसे दूर करना है.
"गया एक जमाने में फुटबॉल का मक्का कहा जाता था. गया ने पुरुषों में कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है भारतीय फुटबॉल टीम में प्रतिनिधित्व किया है आज भी वह खिलाड़ी हमारे लिए मार्गदर्शन हैं, हम गया की लड़कियों के खून में फुटबॉल खेलने का जनून और शौक है, सिर्फ निखारने की आवश्यकता है." - अपराजिता कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी
समाज के तानों का खेल से जवाब
मानसी सिंह फुटबॉल गर्ल्स टीम गया की कप्तान हैं. वे कहती हैं कि फुटबॉल का मैच देखकर उन्हें खेलने का शौक हुआ था. अच्छे प्रदर्शन के कारण वह कई बार पूरे टूर्नामेंट की अच्छी खिलाड़ी रही हैं, पिता बिजनेसमैन हैं. मानसी के मुताबिक शुरू में फुटबॉल को लेकर उनके पिता अनुमति देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भरपूर साथ दिया.
मुश्किलों से भरा सफर
मानसी बताती है कि उनका यह सफर आसान नहीं था, जब वह खेलने के लिए जर्सी पहन कर निकलती थी तो लोग ताना मारते थे. जान-पहचान के कुछ लोग कहते थे क्यों खेल रही हो आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है. मानसी कहती हैं कि लड़कियों लेकर उनकी मानसिकता यही है कि लड़कियां बस खूब पढ़ाई करें, लेकिन जर्सी पहन कर ग्राउंड में न खेलें.
"मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूं की क्या आईएएस,आईपीएस बनने के बाद महिला अपने घर के कामकाज नहीं करती है? क्या उसे खाना बनाना नहीं आता है? मैं भी अगर बड़ी खिलाड़ी बनती हूं तो मैं भी वो सारे काम करूंगी जो एक आम महिला करती है. हालांकि अब खुशी है की समय के साथ-साथ बदलाव भी आ रहा है, लोगों का नजरिया भी बदल रहा है." - मानसी सिंह, फुटबॉल खिलाड़ी
लक्ष्य है कि लड़कियां बढ़ें आगे
प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉलर राजू बताते हैं कि उन्हें बिजली विभाग में खेल की वजह से ही नौकरी मिली थी. राजू कहते हैं कि गया के इतिहास में लड़कों ने तो टीम इंडिया के अलावा कई बड़े प्रसिद्ध फुटबॉल क्लबों के लिए खेला है. राज्य की टीम में भी प्रतिनिधित्व किया है. लेकिन एक मलाल रहा है कि यहां की लड़कियां फुटबॉल में नैशनल टीम तक नहीं पहुंच सकी हैं.
अब मूलभूत सुविधाओं का अभाव
राजू कहते हैं कि इसके कई कारण है, जब यहां मूलभूत सुविधाएं पूरी थीं, तब यहां लड़कियों को खेलने की इजाजत नहीं थी. 1980-90 के दशक में लड़कियों के लिए हाफ पैंट जर्सी पहन कर उतरना तो दूर हजारों की भीड़ में दौड़ना ही समाज की प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता था. अब जब लड़कियां हर गेम में आगे बढ़ रही हैं, तब यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया है.
एक सुखद बदलाव
राजू के मुताबिक ऐसे माहौल में एक नई अलख जगाना समुद्र में खोई हुई सुई तलाश करने जैसै है. लेकिन उम्मीद है कि सरकार कई खेलों में लड़कियों को बढ़ावा दे रही है, अब धीरे-धीरे बच्चियों के अंदर भी झिझक खत्म हुई है और वह खेल से जुड़ रहीं हैं. उनके माता भी जागरूक हो रहे हैं. ये एक सुखद बदलाव है.
"कई ऐसे खेल है जिसमें गया और बिहार की बेटियों ने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है. सिर्फ फुटबॉल में अभी यहां की लड़कियां पीछे हैं आने वाले समय में वह मलाल भी दूर होगा, बस सरकार फुटबॉल को लेकर एक अलग पॉलिसी बना दे, ताकि इससे जुड़कर लड़कियां अपना भविष्य संवार सकें." - राजू, पूर्व फुटबॉलर
बिहार की लड़कियों में जबरदस्त प्रतिभा
गया के चाकंद हाई स्कूल ग्राउंड में बिहार की टीम के साथ मैच खेलने पहुंची झारखंड की अंडर-17 टीम की मैनेजर आयशा कुमारी कहती हैं बिहार की लड़कियों की भी अब चर्चा होने लगी है. यहां की बेटियों की तारीफ हम भी कर रहे हैं. लड़कियों में खेल का माहौल बदला है. वे अपने गांव, शहर, जिले का नाम रोशन कर रही हैं.
खेल का जज्बा किसी से कम नहीं
आयशा कहती हैं कि झारखंड हो या बिहार अधिकतर लड़कियां गरीब और मजदूर परिवार से आती हैं, लेकिन उनके खेल का जज्बा या शौक किसी से कम नहीं है. बिहार के हर जिले की लड़कियां बहुत जल्द अपनी अलग पहचान बनाएगी.
"हम अंडर 17 कप खेलने जा रहे हैं, बिहार की टीम से ही पहला मुकाबला होगा, बेटियां कहीं किसी प्रदेश की हों अब वे भी अपने खेल की प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं हैं, बस अच्छे खेल की उम्मीद करते हैं तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा फिर नतीजा आप खुद देख सकते हैं."- आयशा कुमारी, मैनेजर, झारखंड अंडर-17 टीम
फुटबॉल को लेकर बढ़ी दिलचस्पी
गया जी फुटबॉल संघ के सचिव खातिब अहमद कहते हैं कि अब पहले की तुलना में लड़कियों में फुटबॉल को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है. इस में कई विद्यालयों का भी योगदान महत्वपूर्ण है. भले ही अभी गया कि लड़कियां नैशनल टीम में जगह नहीं बना सकी हैं लेकिन इतना है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलिंग चैंपियनशिप में गया कि बेटियों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है.
खोई पहचान वापस पाने में लगेगा थोड़ा समय
खातिब आगे कहते हैं कि यह टूर्नामेंट भी कोई छोटे टूर्नामेंट नहीं होते हैं, बल्कि इन्हीं गेम से निकल कर खिलाड़ी फुटबॉल संघ की टीम तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि खोई पहचान को वापस पाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब वो पहचान लौटेगी तो बड़ा धमाल मचेगा.
"भले ही अभी गया कि लड़कियां नैशनल टीम में जगह नहीं बना सकी हैं लेकिन इतना है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलिंग चैंपियनशिप में गया कि बेटियों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है. खोई पहचान को वापस पाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब वो पहचान लौटेगी तो बड़ा धमाल मचेगा."- खातिब अहमद, सचिव, गया फुटबॉल संघ
मक्का ऑफ फुटबॉल-गया
पूर्व फुटबॉलर राजू के मुताबिक एक समय था जब गया को फुटबॉल का मक्का कहा जाता था. यहां खेल कोटे से सबसे अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी मिली थी. फुटबॉल का स्ट्रक्चर इतना बेहतर था कि यहां से कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी निकले थे, जिन्होंने देश में अपनी अलग पहचान बनाई.
भारतीय टीम में गया के खिलाड़ी
उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में गया के शकील अहमद ने भारतीय टीम में गोलकीपींग की थी. इसके अलावा एस. नियाजउद्दीन ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से खेला. इसके अलावा प्रसिद्ध खिलाड़ियों में मधु पांडे, मनु पांडे, राजू, प्रेम, अशोक कुमार, फोर्स दास, निखिल दास, अनवर सबाहुद्दीन, मनोज चौरसिया, जावेद अख्तर, इंद्रजीत सिंह, मो. जमील आदि शामिल हैं.
जिले में अकेले 6 से अधिक टीमें
उसी दौरान यहां अकेले 6 से अधिक टीमें होती थीं. इन में बिहार पुलिस, समाहरणालय, सेना, राज्य ट्रांसपोर्ट, बिजली विभाग आदि टीमें शामिल थीं. इन में अधिकतर प्रसिद्ध खिलाड़ी थे. हालांकि, तब यहां की लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती थीं.
"70 के दशक में फुटबॉल के लिए भी 6 से ज्यादा बड़े और अच्छे ग्राउंड हुआ करते थे. इन में गांधी मैदान, हरिदास सेमिनरी, जिला स्कूल, हिंडले फील्ड, लोको फील्ड, चाकंद ग्राउंड वगैरह थे, इन में आज सभी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, ये सभी ग्राउंड लगभग खत्म हो चुके हैं या फिर जर्जर हालत में हैं."- राजू, पूर्व फुटबॉलर
आखिरी सांसें गिन रहा फुटबॉल
वहीं इन सबके बीच फुटबॉल खिलाड़ी शिवानी कुमारी कहती है कि मैं तो अंडर 14 नेशनल गेम खेल चुकी हूं, लेकिन अब यहां संसाधनों की कमी के कारण फुटबॉल में अपना भविष्य थोड़ा मुश्किल लगता है. फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो की तरह बनना चाहती हूं, लेकिन अब बिहार और गया जी में फुटबॉल आखिरी सांसें गिन रहा हैं.
गया का था अपना अलग जलवा
शिवानी कहती है कि यह वही गया है जहां की टीमों के साथ खेलने के लिए देश की प्रसिद्ध टीमें बेचैन होती थीं. यहां के खिलाड़ियों को बड़े बड़े क्लब अपनी टीम में लेना चाहते थे. हमने अपने कोच से सुना है की यहां देश के कई प्रसिद्ध खिलाड़ी खेलने के लिए आते थे, गया का एक अपना अलग जलवा हुआ करता था.
"आज गया के शानदार इतिहास की यादें धूमिल हो रही हैं, वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. और खेलों की तरह अगर बिहार सरकार सुविधा दे और फुटबॉल के लिए अलग से एकेडमी हो तो गया सब से पहले अच्छे खिलाड़ी दे सकता है. यहां पूर्ववर्ती खिलाड़ी आज भी मार्गदर्शन देते हैं, वो हमें खेल स्पीरिट से वाकिफ कराते हैं."- शिवानी कुमारी, फुटबॉल खिलाड़ी
ग्राउंड में नहीं है शौचालय
शिवानी कहती है कि हम लड़कियों के लिए कई और परेशानियां हैं. यहां मैदान में एक शौचालय तक नहीं है, खिलाड़ी अगर घायल हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, यहां फर्स्ट एड रूम होना चाहिए उसकी भी कमी है. यह तभी होगा जब फुटबॉल को लेकर सरकार की रुचि बढ़ेगी.
पहले खिलाड़ियों को मिलती थी हर सुविधा
शिवानी के मुताबिक पहले गया का नाम इसीलिए था क्योंकि यहां खिलाड़ियों को हर सुविधा मिलती थी. इसकी वजह से गया खिलाड़ियों का हब बन गया था. 1960 के बाद से यहां 90-95 तक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी सीधे खेल कोटा से मिलती थी.
संसाधन उपलब्ध करा दें सरकार
शिवानी कहती हैं कि अभी भी नौकरी मिलने की योजना है लेकिन अब मैडल लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी मिलती है. टीम वर्क वालों को खेलों के लिए कोई योजना नहीं है. इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, अगर सरकार नौकरी नहीं भी देती है तो कोई बात नहीं बस संसाधन उपलब्ध करा दें.
टैलेंट की कमी नहीं
गया जिले के प्रसिद्ध फुटबॉलर और झारखंड के नेशनल चयनकर्ता एस नियाजुद्दीन कहते हैं कि दोनों राज्यों में प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक कोचिंग का अभाव है. गया और बिहार की विमेंस खिलाड़ियों में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाएं न मिलने और टीम स्पिरिट की कमी के चलते प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दुरुस्त करे सरकार
नियाजुद्दीन कहते हैं कि कुछ सालों पहले तक यह साधारण स्तर पर पहुंच चुका था ,लेकिन हाल के दिनों में यहां की लड़कियों ने उसे सुधारने की जिम्मेदारी ली और उसे वह बखूबी निभा रही हैं. बस सरकार जिम्मेदारी ले और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसे दुरुस्त कर दे, फिर आपको नतीजा अपने आप देखने को मिलेगा.
पुराने दौर का पैटर्न अपनाना जरूरी
उपाय बताते हुए नियाजुद्दीन कहते हैं कि इसके लिए सरकार और फुटबॉल संघ को पुराने दौर में जाना होगा, उसी पैटर्न को अपनाना होगा. यहां जिला स्तर पर कई टीम बनाकर फैंसी मैच करवाए जाए, उन मैचों में दूसरे राज्यों की टीमों को भी बुलाया जाए.
बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजुर्बा
नियाजुद्दीन के मुताबिक इससे यह फायदा होगा कि लड़कियां अच्छे खिलाड़ियों की तकनीक को मैच के दौरान ऑब्जर्व करेंगी, उन्हें बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजुर्बा होगा. पहले गया जी में तो यही हुआ करता था कि यहां 8-10 टीमें होती थी, जिनके बड़े खिलाड़ी होते थे और वह टीमें पहले आपस में खेला करती थीं. फिर वह दूसरे राज्यों की टीमों से खेलती थी जिसकी वजह से यहां से बड़े-बड़े खिलाड़ी निकले हैं.
सामूहिक प्रयास की दरकार
एस नियाजुद्दीन ने कहा कि हम ने गया से निकल कर नेशनल तक खेला है. गया के फुटबॉल ने मुझे पहचान दिलाई है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं. गया और बिहार फुटबॉल का वो सुनहरा दौर वापिस लाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा. इसके लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है.
पूर्व खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी
नियाजुद्दीन कहते हैं कि इस में हम जैसे पुराने खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है, सरकार हम जैसे खिलाड़ियों से सहयोग ले. फुटबॉल के लिए एक स्पष्ट नीति हो कि कैसे ग्राउंड को मेंटेन रखा जाए, मैदान पर घांस बनी रहे उसके लिए प्रयास हो, साल में 2 बार खिलाड़ियों को किट दिया जाए, स्कूल से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए.
"आज खुशी इस बात की है कि बिहार के कुछ जगहों पर खेल एकेडमी के माध्यम से सरकार ने भी पहल की है कि लड़कियां आगे आएं, बस अब फुटबॉल पर ध्यान दे दिया जाए, कम संसाधनों के बावजूद लड़कियां फुटबॉल खेलने के लिए आगे आ रही हैं, माता पिता भी जागरूक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है." - एस नियाजुद्दीन, नेशनल सेलेक्टर झारखंड व पूर्व खिलाड़ी
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