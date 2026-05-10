टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी मंदिर के किए दर्शन
गंभीर का स्वागत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने किया.
Published : May 10, 2026 at 2:50 PM IST
कटरा (जम्मू कश्मीर): भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपने परिवार के साथ शनिवार 9 मई को कटरा पहुंचे, ताकि वे श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में दर्शन कर सकें और आशीर्वाद ले सकें. शहर पहुंचने के बाद वे विशेष पूजा-अर्चना के लिए हेलीकॉप्टर से गुफा मंदिर तक भी गए.
गंभीर फिलहाल सीनियर पुरुष टीम के हेड कोच के तौर पर अपने आधिकारिक काम से दूर हैं, क्योंकि खिलाड़ी अभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेलने में व्यस्त हैं.
कटरा पहुंचने पर, गंभीर का स्वागत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के कर्मचारियों ने किया और उन्हें हेलीपैड तक ले जाया गया, जहां से वे हेलीकॉप्टर द्वारा सांझीछत पहुंचे. इसके बाद वे पैदल चलकर गुफा मंदिर तक गए और वहां पूजा-अर्चना की.
यह मंदिर कटरा की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित हिंदुओं का एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां हर साल लगभग एक करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने और पूजा-अर्चना करने आते हैं.
#WATCH | J&K | Indian cricket team head coach Gautam Gambhir, along with his family arrive in Katra to offer prayers at the holy shrine of Shri Mata Vaishno Devi pic.twitter.com/uzlAjMCIFI— ANI (@ANI) May 9, 2026
गंभीर की कोचिंग टीम इंडिया की सफलता
गंभीर की कोचिंग में ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता था। 'मेन इन ब्लू' (भारतीय टीम) ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और लगातार दो T20 विश्व कप खिताब अपने नाम किए. T20 विश्व कप 2026 की इस जीत के साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन गया, जिसने अपने ही देश में खेलते हुए विश्व कप ट्रॉफी का सफलतापूर्वक बचाव किया हो.
गंभीर का अगला असाइनमेंट
हेड कोच के तौर पर गंभीर का अगला असाइनमेंट जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली एक 'ऑल-फॉर्मेट' घरेलू सीरीज होगी. इस सीरीज में भारत अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वी की मेजबानी करेगा, जिसके तहत दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इसके बाद, जुलाई में इंग्लैंड के बहुप्रतीक्षित दौरे पर जाने से पहले, भारतीय टीम बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो T20 मैच खेलेगी.
इंग्लैंड दौरे पर भारत, 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज खेलेगा और उसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.
इंग्लैंड दौरे के बाद, भारत जिम्बाब्वे का दौरा करेगा, जहां दोनों टीमों के बीच तीन T20 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद, सितंबर-अक्टूबर में भारत वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा, जिसके तहत दोनों टीमों के बीच एक 'मल्टी-फॉर्मेट' सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और पांच T20 मैच खेले जाएंगे.