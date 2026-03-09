धोनी की पोस्ट पर गंभीर का आया रिएक्शन, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूर्व कप्तान ने बोली थी बड़ी बात
MS Dhoni on Gautam Gambhir: हेड कोच गौतम गंभीर की स्माइल पर एमएस धोनी ने एक मजेदार पोस्ट किया था.
Published : March 9, 2026 at 4:54 PM IST
MS Dhoni on Gautam Gambhir: सोशल मीडिया पर इस समय दो चीजें चर्चा में हैं. एक है टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत और दूसरी है गौतम गंभीर की अनोखी स्माइल. भारत के 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बनने के बाद, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. धोनी ने अपने ही अंदाज में हेड कोच गौतम गंभीर की तारीफ की और उनकी स्माइल के बारे में कुछ ऐसा लिखा, जिससे फैंस बहुत खुश हो गए.
धोनी ने क्या पोस्ट किया?
गौतम गंभीर आमतौर पर मैदान पर अपने गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके चेहरे पर खुशी की एक झलक देखी गई. इस बारे में माही ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'अहमदाबाद में इतिहास रचा गया, टीम और सपोर्ट स्टाफ और दुनिया भर में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी फैंस को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई. कोच साहब की मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है, मुस्कान के साथ इंटेंसिटी एक जबरदस्त कॉम्बो है, बहुत अच्छा किया. मजे करो दोस्तों. इसके साथ ही धोनी ने बुमराह के बारे में लिखा कि बुमराह के बारे में कुछ न कहना ही बेहतर है, क्योंकि वह एक चैंपियन बॉलर है.
गंभीर का आया रिएक्शन
धोनी के मजेदार पोस्ट के बाद गंभीर भी चुप नहीं रहे. उन्होंने जवाब दिया कहा, 'हंसी की वजह भी उतनी ही बड़ी है! क्योंकि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा.' क्रिकेट फैंस दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच यह भाईचारा देखकर बहुत उत्साहित हैं.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच रिपोर्ट
सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में टीम इंडिया ने रविवार रात ऐतिहासिक जीत हासिल की. टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की हाफ सेंचुरी की मदद से 255 रन का बड़ा स्कोर बनाया.
256 रन के टारगेट का पीछा करते हुए कीवी टीम भारतीय बॉलिंग के आगे बुरी तरह हार गई. जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 15 रन देकर 4 बड़े विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी. इस तरह पूरी न्यूजीलैंड टीम सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 96 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल करके वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली. बता दें कि 2024 में गंभीर के कोच बनने के बाद से भारत एक भी टी20 सीरीज नहीं हारा है, जो उनकी कामयाबी का सबूत है.
इनामों की बारिश
जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया और पूरे टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग से सबको इम्प्रेस करने वाले संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. वहीं टीम इंडिया को टाइटल जीतने 27.48 करोड़ रुपये का इनाम दिया गया. वहीं रनरअप न्यूजीलैंड की टीम को लगभग 14.65 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली.