न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का T20 स्क्वाड सामने आने के बाद गंभीर ने अगरकर के लिए लिखी बड़ी बात
हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को भविष्य के लिए शुभकानाएं दी.
Published : October 7, 2026 at 4:28 PM IST
Gautam Gambhir On Ajit Agarkar: टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो गया. उन्होंने 2023 से ये बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी. उनका आखिरी असाइनमेंट वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करना था. उसके बाद मंगलवार को BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है. जिसमें अंतरिम चीफ सेलेक्टर की भूमिका प्रज्ञान ओझा ने निभाई. इस टीम में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी हुई है. जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही.
इतिहास आपको याद रखेगा
मंगलवार को टी20 स्क्वाड का ऐलान होने के एक दिन बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने चीफ सेलेक्टर अगरकर को याद किया और एक्स पर पोस्ट लिखकर उन्हें शुभकानाएं भी दी. उन्होंने लिखा, 'प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही. वे 3 ICC ट्रॉफियां आपके पक्के इरादे का सबूत हैं. टीम सबसे पहले और टीम हमेशा आगे... मैं कहूंगा कि इतिहास आपको याद रखेगा. हर चीज के लिए धन्यवाद. आपके भविष्य के कामों के लिए मेरी शुभकामनाएं!'
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
अगरकर के कार्यकाल उप्लब्धियां
जुलाई 2023 में पद संभालने के बाद, अगरकर के कार्यकाल में भारत ने शानदार सफलता हासिल की. जिसमें 2023 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना और फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतना शामिल है. इन उपलब्धियों के बावजूद अगरकर के कार्यकाल को सिनियर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के लिए भी याद रखा जाएगा. इस दौरान कई सीनियर खिलाड़ियों को संन्यास लेना पड़ा. जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा और आजिंक्य रहाणे जैसे नाम शामिल हैं. जिन खिलाड़ियों में अभी भी टेस्ट खेलने की ताकत थी.
गौतम गंभीर का कार्यकाल
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को 9 जुलाई 2024 को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई. जो कि अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक है.
टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी
फिलहाल, भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने कार्यवाहक चीफ सेलेक्टर का पद संभाल रहे है. बात दें कि मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में ओझा, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह शामिल हैं. अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद BCCI ने पांच सदस्यों वाली कमेटी में खाली जगह भरने के लिए आवेदन भी मांग लिया है. जिसकी आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है.