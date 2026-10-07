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न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का T20 स्क्वाड सामने आने के बाद गंभीर ने अगरकर के लिए लिखी बड़ी बात

हेड कोच गौतम गंभीर और पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ( IANS )

Gautam Gambhir On Ajit Agarkar: टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो गया. उन्होंने 2023 से ये बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी. उनका आखिरी असाइनमेंट वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करना था. उसके बाद मंगलवार को BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है. जिसमें अंतरिम चीफ सेलेक्टर की भूमिका प्रज्ञान ओझा ने निभाई. इस टीम में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी हुई है. जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही.