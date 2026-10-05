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वैभव सूर्यवंशी पर हेड कोच गंभीर का बड़ा बयान, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा

Gambhir on Vaibhav Sooryavanshi: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. जो 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस टैलेंटेड युवा खिलाड़ी को समझाया कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, कभी-कभी खिलाड़ियों को अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है.

गंभीर ने जियोस्टार पर कहा, 'यह मेरे लिए भी एक नया अनुभव था. ये भी हकीकत है कि वह (वैभव) अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कभी-कभी, उन खिलाड़ियों की वजह से जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है.'

गंभीर ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया या बाहर की बातें प्लेइंग इलेवन तय नहीं करतीं हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम में कौन है, या कोच और कप्तान को कौन मैच जिता सकता है, या सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन क्या है, और किसने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है. क्योंकि अगर आज वैभव खेलते हैं, तो मेरे और जिस खिलाड़ी को हम बाहर करेंगे - चाहे वह अभिषेक हों या संजू - उनके बीच एक मुश्किल बातचीत होगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए, हम अचानक उस कॉम्बिनेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने पिछले डेढ़ या दो सालों में इतना असर डाला है, और तीन या चार बार नाकाम होने पर उन्हें हटाकर किसी ऐसे युवा खिलाड़ी को नहीं खिला सकते जो बहुत प्रतिभाशाली हो और अच्छी फॉर्म में भी हो. इसलिए, कभी-कभी आपको अपने मौके का इंतजार करना होगा क्योंकि हम ड्रेसिंग रूम में वह सुरक्षा का माहौल बनाना चाहते हैं.'

सबसे छोटे गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय

बता दें कि सूर्यवंशी ने 2026 एशियाई खेलों के फाइनल में नौ गेंदों पर तेजी से 15 रन बनाए. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. इसके साथ वैभव 15 साल, 6 महीने और 6 दिन की उम्र में एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए. उन्होंने शूटर सौरभ चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीतने के समय 16 साल, तीन महीने और नौ दिन के थे.

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू

बता दें कि इस साल की शुरुआत में, सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने. उन्होंने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना T20I डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ा. इसके बाद, वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 साल और 118 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की. हालांकि, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज और एशियन गेम्स से पहले जापान के खिलाफ खेले गए एकमात्र T20I मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. अब देखना ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलने का मौका मिलता है किया नहीं. लेकिन गंभीर की बातों से ये साफ लग रहा है कि वैभव को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.