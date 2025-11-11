ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को गौतम से मिली गंभीर चेतावनी, 3 महीने पहले ही भरी हुंकार

गौतम गंभीर ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है. लेकिन टीम आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करना है. रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत को अपने विश्व विजेता के टाइटल को बचाना होगा. इसको लेकर खुल अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, टी20 विश्व कप 2026 शुरू होने में अब केवल 3 महीने का समय बाकी है. इससे पहले गंभीर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अहम निर्देश दिए हैं. गंभीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने खास अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार रहने को कहा है.