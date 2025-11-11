ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को गौतम से मिली गंभीर चेतावनी, 3 महीने पहले ही भरी हुंकार

Gautam Gambhir on team india: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को बड़ा संदेश दिया है.

Gautam Gambhir
गौतम गंभीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है. लेकिन टीम आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करना है. रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत को अपने विश्व विजेता के टाइटल को बचाना होगा.

इसको लेकर खुल अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, टी20 विश्व कप 2026 शुरू होने में अब केवल 3 महीने का समय बाकी है. इससे पहले गंभीर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अहम निर्देश दिए हैं. गंभीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने खास अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार रहने को कहा है.

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में गौतम गंभीर ने कहा, 'हमारा ड्रेसिंग रूम पारदर्शी है. हम इसे जारी रखने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं. हमें टी20 विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा. हमारे पास केवल तीन महीने बचे हैं. ऐसे में मुझे उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिटनेस के महत्व को समझेंगे. हम अपने घर पर खेलेंगे. हम अपने अग्रेसन के लिए जाने जाते हैं. हम वर्ल्ड कप के लिए फिट रहना चाहते हैं. हमारे खिलाड़ी फिटनेस रखना मतलब समझेंगे'.

टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा. विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएंगे. ऐसी खबरें हैं कि भारत में मैच के लिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता को आयोजन स्थलों के रूप में चुना गया है. केवल पाकिस्तान द्वारा खेले जाने वाले मैच कोलंबो और श्रीलंका के कैंडी में आयोजित किए जाएंगे. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो फाइनल मैच भी कोलंबो में ही होगा.

ये खबर भी पढ़ें : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन 4 भारतीय बल्लेबाजों पर होगा दारोमदार, WTC में बनाए सबसे ज्यादा रन

