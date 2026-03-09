ETV Bharat / sports

गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट इन दो लोगों को दिया, जानें हेड कोच ने मैच के बाद क्या कहा?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने फाइनल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की सराहना की.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 5:48 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 6:02 PM IST

Gautam Gambhir on Worldcup Victory: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बड़ा बयान दिया है. उन्होंने टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत को दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों को डेडिकेट किया और कहा कि इस जीत की नींव पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण ने रखी. उन्होंने ये भी कहा कि वह ट्रॉफी उन लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं जिन्होंने अतीत में उनकी आलोचना के बावजूद उनका साथ दिया.

अहमदाबाद में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया. इस जीत के साथ, भारत तीन बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई. उन्होंने 2007 और 2024 के बाद 2026 में ट्रॉफी जीतकर टाइटल डिफेंड करने वाली पहली टीम बनकर इतिहास भी रच दिया. इसके अलावा, वे अपने घर में टाइटल जीतने वाली पहली टीम भी बनीं.

'खिलाड़ियों ने मुझे कोच बनाया'
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं का भी जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने वालों को जवाब देने की उन्हें जरूरत नहीं है. गंभीर ने कहा, 'मैं सोशल मीडिया वालों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं. मैं सिर्फ ड्रेसिंग रूम के 30 खिलाड़ियों के लिए जिम्मेदार हूं. कोच कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे तभी अच्छा कोच माना जाता है जब टीम अच्छी हो. इन खिलाड़ियों ने मुझे कोच बनाया.'

लक्ष्मण के सिस्टम ने अच्छा रास्ता दिखाया!
हालांकि, गंभीर ने कहा कि इस जीत के दौरान वह उन कोचों को नहीं भूल सकते जिन्होंने उनसे पहले काम किया था. उन्होंने भारतीय टीम को मजबूत लेवल पर लाने के लिए राहुल द्रविड़ को खास धन्यवाद दिया. उन्होंने युवा टैलेंट तैयार करने वाले सिस्टम को मजबूत करने के लिए लक्ष्मण को भी बधाई दी. गंभीर ने कहा, 'मैं यह ट्रॉफी राहुल भाई और लक्ष्मण को डेडिकेट करता हूं. राहुल भाई के काम ने इंडियन टीम को मजबूत स्थिति में रखा है. लक्ष्मण के सिस्टम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए युवा खिलाड़ियों को एक अच्छा रास्ता दिखाया है.'

गंभीर ने अगरकर की भी तारीफ की
उन्होंने उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने उनके करियर के मुश्किल समय में उनका साथ दिया. गंभीर ने कहा कि उन्हें उस समय कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जब इंडियन टीम को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने उस समय BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि ICC चेयरमैन जय शाह ने भी उन्हें फोन करके हिम्मत दी थी.

टीम की सफलता इंडिविजुअल रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरी है!
गंभीर ने कहा कि इस जीत का मुख्य कारण टीम का अग्रेसन है. उन्होंने बताया कि उनकी स्ट्रेटेजी हार के डर के बिना खेलना है. गंभीर ने कहा, 'हमें हार का डर छोड़ देना चाहिए. हमें सिर्फ डिफेंसिव खेलने के बजाय अटैकिंग से खेलना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 120 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं. लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मैचों में, आपके पास 250 रन बनाने की हिम्मत होनी चाहिए.'

गंभीर ने टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि सूर्या ने कोच का काम आसान कर दिया. उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि टीम की सफलता, पर्सनल रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरी है. गंभीर ने कहा, 'सूर्य ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. वह सिर्फ एक लीडर नहीं हैं, वह टीम के लिए पिता समान हैं. इतने सालों में, हमने पर्सनल माइलस्टोन का बहुत जश्न मनाया है. लेकिन असली लक्ष्य ट्रॉफी जीतना होना चाहिए.'

