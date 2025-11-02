स्कूल स्टेट एथलेटिक्स मीट में चमकीं गैरसैंण की बेटियां, मेडल लेकर पहुंचीं तो हुआ भव्य स्वागत
राज्य स्तरीय स्कूल स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गैरसैंण की आस्था ने 1500 मीटर, आरुषि ने 100 मीटर दौड़ में राज्य स्तर पर जीता गोल्ड मेडल
गैरसैंण: देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गैरसैंण की बेटियों में दमदार परफॉर्मेंस दिखाया है. जिसमें अंडर 14 की 1500 मीटर दौड़ में आस्था ने गोल्ड मेडल जीता तो 200 मीटर दौड़ में आरुषि ने गोल्ड मेडल झटके.
वहीं, लक्ष्मी ने तारागोला और रेशमा ने ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीते. जबकि, रिले रेस में कृष्णा ने ब्रॉन्ज मेडल जीते. वहीं, सभी छात्राओं के अपने गृह क्षेत्र गैरसैंण पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया.
बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई. जिसमें गैरसैंण विकासखंड के कई छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक भी जीते.
जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज लाटूगैर की आस्था ने 1500 मी दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 व 400 मीटर दौड़ में कास्य पदक जीता. राउमावि झूमाखेत की आरुषि ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता. राजकीय इंटर कॉलेज लाटूगैर की लक्ष्मी ने तारगोला में कांस्य पदक जीता.
वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज प्यूंरा की रेशमा ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक तो राजकीय इंटर कॉलेज लाटूगैर के कृष्णा ने रिले रेस में कांस्य पदक अपने नाम किया. गैरसैंण के दूरस्थ गांव झुमाखेत निवासी आरूषि व मालकोट निवासी आस्था के प्रदेश स्तर पर 100 मीटर व 1500 सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने पर उनके विद्यालय व गांव समेत समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है.
आरुषि के सिर से 5 साल पहले उठ चुका पिता का साया: भागरथी देवी पत्नी स्व. सुरेंद्र सिंह पंवार के घर जन्मी आरुषि वर्तमान में कक्षा 9 में राउमावि झुमाखेत में अध्ययनरत है. धाविका के पिता का 5 साल पहले बीमारी से निधन हो गया था.
गांव के राकेश चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरुषि के सिर से बाप का साया उठ जाने बाद से परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है. आरुषि की मां मजदूरी करने के साथ ही कृषि और पशुपालन कर आजीविका चलाती हैं. वहीं, आरुषि पढ़ाई के साथ ही घर और खेती के काम में मां का हाथ बंटाती है.
स्कूल के व्यायाम शिक्षक की मदद से आरुषि व अन्य गरीब स्कूली खिलाडी खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाते हैं. व्यायाम शिक्षक उमेश बिष्ट ने बताया कि खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के दौरान होने वाला खर्च वे स्वयं ही उठाते हैं. वे प्रतिमाह स्कूल के सौंदर्यीकरण व मेधावी गरीब छात्रों की मदद के लिए 5 हजार रुपए खर्च करते हैं.
आस्था ने भी लहराया परचम: वहीं, 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, 400 मीटर व 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली आस्था के विद्यालय लाटूगैर व उनके गांव मालकोट में भी खुशी की लहर है. बता दें कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली आस्था के पिता इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो मां गृहणी हैं.
विधायक अनिल नौटियाल, नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा रावत, जिपंस बच्छुवाबाण अनीता रावत, कोठा जिला पंचायत सदस्य सुरेश बिष्ट, पूर्व प्रमुख सुमति बिष्ट, झुमाखेत की प्रधान मुन्नी बिष्ट ने सभी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की सफलता पर कहा कि युवा खिलाड़ी ने समूचे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है.
