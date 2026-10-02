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कभी घर-घर जाकर दूध बेचा, अब एशियन गेम्स में बॉक्सर नितेश सिवाच ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास, पिता बोले- 'ओलंपिक में गोल्ड लक्ष्य'

कभी पानीपत की सड़कों पर दूध बेचने वाला युवा ने ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक दिलाकर भारत का नाम रौशन किया है.

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एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 7:35 PM IST

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पानीपत: मेहनत, संघर्ष और कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत पानीपत के नितेश सिवाच ने 64 साल बाद एशियन गेम्स 2026 की ग्रीको-रोमन कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है. भले ही वे फाइनल में जापानी पहलवान से हारकर स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश और हरियाणा के लिए गर्व का क्षण बन गई है. भारत के लिए ग्रीको-रोमन शैली में इससे पहले 1962 के एशियाई खेलों में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने स्वर्ण, जबकि उदय चंद, सज्जन सिंह और मारुति माने ने रजत पदक जीते थे.

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पानीपत के नितेश सिवाच के घर जश्न (ETV Bharat)

पिता के साथ दूध बेच चुके हैं नितेश सिवाचः कभी 15 साल की उम्र में पिता के साथ सुबह पांच बजे उठकर दूध बेचने वाला पानीपत का पहलवान नितेश सिवाच अब एशियाई खेलों के पदक विजेताओं में अपना नाम दर्ज करा चुका है. जापान में आयोजित एशियाई खेलों में नितेश ने ग्रीको-रोमन कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता. फाइनल में जापानी पहलवान से हार के कारण वह स्वर्ण से चूक गया, लेकिन उसकी उपलब्धि ने परिवार और गांव को गौरवान्वित कर दिया.

कभी घर-घर जाकर दूध बेचा, अब एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास, (ETV Bharat)

1962 के बाद ग्रीको-रोमन कुश्ती में मिला मेडलः 1962 के एशियाई खेलों के बाद भारतीय को ग्रीको-रोमन कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले नितेश की कहानी संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. पिता आनंद सिवाच खेती के साथ दूध बेचने का काम करते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नितेश भी करीब दो साल तक पिता के साथ दूध बेचता रहा. सुबह दूध लेकर निकलना और शाम को लौटना उसकी दिनचर्या थी.

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नितेश सिवाच के छोटे भाई (ETV Bharat)

बचपन से नितेश को कुश्ती का शौकः नितेश को बचपन से ही कुश्ती का शौक था. पिता खुद भी कुश्ती करते थे. चोट लगने के बाद परिवार पानीपत आ गया और नितेश ने करीब एक साल तक पिता के साथ दूध बेचने के साथ कुश्ती का अभ्यास जारी रखा. बाद में परिवार ने उसे पूरी तरह कुश्ती के लिए समर्पित होने की अनुमति दे दी. कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया.

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मिठाई खिलाकर जश्न मनाते परिवार के लोग (ETV Bharat)

पिता का सपना 'बेटा ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीते': नितेश की मां गुणवती की आंखों में बेटे की उपलब्धि पर खुशी के आंसू हैं. परिवार चार अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर उसका स्वागत करेगा. मां उसके लिए घर की डेयरी का ताजा पनीर, चूरमा, दलिया और उसकी डाइट के मुताबिक खिचड़ी लेकर जाएंगी. पिता आनंद सिवाच की अब एक ही इच्छा है कि बेटा ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीते. नितेश के भाई सुशील भी पहलवानी करते हैं. उन्होंने कहा कि "भाई की सफलता से उन्हें प्रेरणा मिली है और अब वह भी उससे बड़ा पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं. परिवार एयरपोर्ट पर नितेश का माला, मिठाई और उपहार के साथ स्वागत करेगा."

परिवार के सहयोग, संघर्ष और वर्षों की मेहनत का परिणामः दूध बेचने से लेकर एशियाई खेलों के पदक मंच तक पहुंचने वाले नितेश सिवाच की कहानी बताती है कि सीमित संसाधन किसी खिलाड़ी के सपनों की राह नहीं रोक सकते. परिवार के सहयोग, संघर्ष और वर्षों की मेहनत ने नितेश को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है. अब परिवार की नजरें उसके अगले लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक क्वालिफायर और ओलंपिक पदक पर टिकी हैं.

भी पढ़ें-एशियन गेम्स 2026: गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी खिलाड़ी सुमित सांगवान पहुंचे चरखी दादरी, ढोल-नगाड़ों के साथा हुआ जोरदार स्वागत

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