समीर रिजवी से वैभव सूर्यवंशी तक, IPL 2026 में सुर्खियां बटोरने वाले 5 युवा खिलाड़ी

Top 5 youngsters in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले ही हफ्ते में कई युवा सितारे सुर्खियों में छाए रहे. जहां उभरती हुई प्रतिभाएं दबाव में भी खूब निखर कर सामने आईं. जिसमें में वैभव सूर्यवंशी, समीर रिजवी, कूपर कोनोली, अंगकृष रघुवंशी और प्रिंस यादव के नाम शामिल हैं. इन सभी युवा खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अहम भूमिका निभाई है और ऐसा प्रदर्शन किया है जो उनकी उम्र और अनुभव से कहीं आगे है.
वैभव सूर्यवंशी (उम्र 15 वर्ष)
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
बिहार के इस युवा सनसनीखेज खिलाड़ी ने आयु-वर्ग और घरेलू क्रिकेट में प्रभावित करने के बाद अपना शानदार प्रदर्शन IPL 2026 में भी जारी रखा हुआ है. उन्होंने इस सीजन अभियान की शुरुआत CSK के खिलाफ 15 गेंदों में बनाए गए तूफानी अर्धशतक से की. इसके बाद गुजरात टाइटन्स के खिलाफ भी उन्होंने एक और विस्फोटक पारी खेली, जिसने राजस्थान रॉयल्स की मजबूत शुरुआत की नींव रखी.
समीर रिजवी (उम्र 22 वर्ष)
समीर रिजवी (IANS)
उत्तर प्रदेश के इस युवा खिलाड़ी ने IPL 2024 में एक शांत दौर के बाद शानदार वापसी की है. समीर को मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) द्वारा चुने जाने के बाद उनको चौथे नंबर पर बल्लेबाज करने को कहा, जिसका उन्होंने इस सीजन में भरपूर फायदा भी उठाया और दबाव में लगातार मैच जिताऊ प्रदर्शन किए हैं. उन्होंने टीम के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 70 रन बनाए और फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ 90 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, और दोनों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे.
कूपर कोनोली (उम्र 22 वर्ष)
कूपर कोनोली (IANS)
ऑस्ट्रेलिया का ये उभरता हुआ युवा खिलाड़ी IPL के अपने पहले ही मैच में सबका दिल जीत लिया. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 44 गेंदों में नाबाद 72 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे. जिसकी वजह से पंजाब ने गुजरात को इस सीजन के अपने पहले मैच में मात दे दी थी. शॉन मार्श को अपना आइडल मानने वाल कोनोली ने भी वहीं से शुरुआत की जहां से मार्श ने शुरुआत की थी.
अंगकृष रघुवंशी (उम्र 21 वर्ष)
अंगकृष रघुवंशी (IANS)
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए, रघुवंशी इस सीजन की मिली-जुली शुरुआत के बीच एक चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं. मुंबई के इस युवा खिलाड़ी ने बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर लगातार हाफ-सेंचुरी बनाकर सबको प्रभावित किया है, और साथ ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली है. इससे टीम मैनेजमेंट का उसकी ऑलराउंड क्षमताओं पर भरोसा जाहिर होता है.
प्रिंस यादव (उम्र 24 वर्ष)
प्रिंस यादव (IANS)
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तेज गेंदबाजी यूनिट को प्रिंस यादव के रूप में एक होनहार खिलाड़ी मिला है. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किए गए इस युवा तेज गेंदबाज ने, टीम में खिलाड़ियों के चोटिल होने के बीच मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया है. उसने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक ही ओवर में दो विकेट लिए, और 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी शुरुआती ओवरों में ही विकेट चटकाया.