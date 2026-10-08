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'उनके काम में ईमानदारी झलकती थी...' सचिन से विराट तक खेल जगत की दिग्गज हस्तियों ने नाना पाटेकर को दी श्रद्धांजली

मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ( IANS )

Nana Patekar Passes Away: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनकी उम्र 75 साल थी. नाना पाटेकर को गोवा में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया.

बालीवुड के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है. नाना पाटेकर को हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते थे. इसलिए जिसने भी ये खबर सुनी वो सदमे में पड़ गया. अब हर कोई अपने इस अभिनेता के निधन से दुखी है, जिसका वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इजहार कर रहे हैं.