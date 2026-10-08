'उनके काम में ईमानदारी झलकती थी...' सचिन से विराट तक खेल जगत की दिग्गज हस्तियों ने नाना पाटेकर को दी श्रद्धांजली
Tribute to Nana Patekar: नाना पाटेकर को श्रद्धांजली, भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास कलाकार को खो दिया.
Published : October 8, 2026 at 12:57 PM IST
Nana Patekar Passes Away: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनकी उम्र 75 साल थी. नाना पाटेकर को गोवा में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया.
बालीवुड के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है. नाना पाटेकर को हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते थे. इसलिए जिसने भी ये खबर सुनी वो सदमे में पड़ गया. अब हर कोई अपने इस अभिनेता के निधन से दुखी है, जिसका वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इजहार कर रहे हैं.
सचिन तेंदुल्कर से लेकर विराट कोहली तक क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां भी एक्स पर पोस्ट करके इस महान अभिनेता को श्रद्धांजली दे रही हैं.
साचिन तेंदुलकर
'मुझे नाना पाटेकर एक बहुत ही सीधे-सादे और जमीन से जुड़े इंसान के तौर पर याद हैं. उनके काम में भी वही ईमानदारी झलकती थी. चाहे मराठी हो या हिंदी, उन्होंने जिन भी किरदारों को निभाया, उनमें हमेशा एक सच्चाई और असलियत दिखाई. उनके गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
विराट कोहली
'भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज. उनका काम और विरासत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी. नाना पाटेकर जी, आपकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.
अजिंक्या रहाणे
नाना पाटेकर जी सचमुच एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मनोरंजन किया है. उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.
शिखर धवन
आज भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास कलाकार को खो दिया है. नाना पाटेकर साहब, आपका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. ओम शांति.