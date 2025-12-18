ETV Bharat / sports

जम्मू कश्मीर से दिल्ली, आकिब नबी की IPL में शानदार एंट्री, पिता ने बोली ये बड़ी बात

पिता गुलाम नबी ने ये भी कहा कि आकिब इससे पहले कई बार IPL ऑक्शन में रिजेक्ट हुए, लेकिन वो कभी हार नहीं माने और लगातार कड़ी मेहनत करते रहे, जिसका मेरे बेटे को इस IPL ऑक्शन में इनाम मिला है. यह पूरे परिवार के लिए एक अविश्वसनीय लेकिन खुशी का पल है, और हम इस मौके पर आकिब के सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं.

आकिब नबी के पिता ने क्या कहा? आकिब के पिता ने ईटीवी भारत को बताया, 'क्रिकेट के प्रति उसका प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया. स्कूल के दिनों से लेकर रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर टीम में शामिल होने तक, उसने एक भी दिन बिना रुके कड़ी मेहनत की है. मैंने भी बाद में उसका साथ दिया, और आज भगवान ने उसे इसका इनाम दिया है.' हालांकि आकिब के माता-पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन आकिब ने खेल जारी रखने के लिए अपने पिता को मना लिया.

पांच साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आकिब का ये मकाम हासिल करना कश्मीर की क्रिकेट प्रतिभा और अथक मेहनत को दर्शाता है. उनके पिता गुलाम नबी डार का कहना है कि आकिब को बचपन से ही क्रिकेट पसंद था, और चाहे कुछ भी हो, वादी में कैसा भी मौसम हो वह हर दिन और समय खेलने के लिए उत्सुक रहता था.

जब दिल्ली कैपिटल्स ने कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को 8.40 करोड़ में खरीदा, तो पूरा जम्मू कश्मीर खुशी से झूम उठा. सबसे ज्यादा खुशी उनके पैतृक गांव, बारामूला जिले के शेरी में मनाई गई, जहां रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य लोग आकिब के परिवार को बधाई देने उनके घर पहुंच गए.

जम्मू कश्मीर: जब IPL 2026 मिनी ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के आकिब नबी (Auqib Nabi) को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में साइन किया तो क्रिकेट विश्लेषक हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि आकिब की पिछली परफॉर्मेंस उनको इस ऑक्शन में बड़ी प्राइज दिलाएगी, और 16 दिसंबर को अबु धाबी में आयोजित मिनी ऑक्शन में ऐसा ही हुआ.

आकिब के पिता ने कश्मीर के युवाओं के बारे में कहा कि यहां के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, लेकिन पहले उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाद में उनको जो भी खेल पसंद हो, उसमें कदम रखना चाहिए और फिर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यही सफलता की एकमात्र कुंजी है.

आकिब अपनी स्विंग का श्रेय इरफान को दिया

आकिब ने अपनी बॉलिंग पर कड़ी मेहनत की है, और जम्मू में रणजी ट्रॉफी मैच में हैदराबाद टीम को हराने के बाद इस रिपोर्टर के साथ अपनी अनौपचारिक बातचीत में, उन्होंने अपनी बॉलिंग का श्रेय अपने कोचों और खासकर इरफान पठान को दिया, जिन्होंने उनकी कलाई की पोजीशन और स्विंग पर काम किया था.

पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी की नजर में ला दिया, जो आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के दौरान साफ ​​दिखा, और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा.

आकिब नबी का प्रदर्शन

2024-25 रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान, आकिब नबी 8 मैचों में 13.93 की औसत से 44 विकेट लेकर तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उनके प्रदर्शन ने जम्मू कश्मीर को क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचाया था. इस साल, उन्होंने अब तक 29 विकेट लिए हैं, जिसमें राजस्थान के खिलाफ 24 रन देकर 7 विकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है.

आकिब कब चर्चे में आए?

आकिब नबी तब चर्चा में आए जब उन्होंने नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करते हुए ईस्ट जोन के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी मैच में चार गेंदों में चार विकेट लिए. आकिब के पास नई गेंद से दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता है और यॉर्कर और धीमी गेंदें फेंकने की काबिलियत है. जिसकी वजह से वो टी20 मैचों में डेथ ओवरों में काफी असरदार हो सकते हैं. इसके अलावा आकिब के पास छक्के मारने की भी क्षमता है और वो डेथ ओवरों में कुछ तेज रन भी जोड़ सकते हैं, जो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दिखाया है.

आकिब नबी (IANS PHOTO)

IPL में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के दूसरे खिलाड़ी

जम्मू कश्मीर के कई खिलाड़ी पहले भी अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं. मुदस्सिर अहमद को किंग्स XI पंजाब ने खरीदा था लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. पूर्व भारतीय क्रिकेटर परवेज रसूल को 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया ने चुना था. उनके बाद, मंजूर डार 2018 में किंग्स XI पंजाब में शामिल हुए. रसिक सलाम को 2019 में मुंबई इंडियंस ने, अब्दुल समद को 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद ने, उमरान मलिक को 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद ने, युधवीर सिंह चरक को 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने और विवरांत शर्मा को 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद ने चुना.

मिनी ऑक्शन में जम्मू कश्मीर का एक और खिलाड़ी सोल्ड हुआ

इस साल, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक और खिलाड़ी, बृजेश शर्मा, जो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की देखरेख में पश्चिम बंगाल में एक तेज गेंदबाज के तौर पर घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है. परवेज रसूल ने बृजेश शर्मा के IPL में शामिल होने की तारीफ की है और पोस्ट किया, 'ऑक्शन में चुने जाने पर बृजेश शर्मा को बधाई. मैंने उन्हें इस साल BPL (बिजबेहड़ा प्रीमियर लीग) में देखा था; वह सच में बहुत प्रभावशाली थे. टैलेंट हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है, भले ही उसके पास स्टेट टीम का टैग न हो. भगवान जानता है कि बृजेश जैसे कितने और खिलाड़ी हैं जो अभी तक अनदेखे हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, बस सही प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं.'

दिल्ली कैपिटल्स का फुल स्क्वाड:

अक्षर पटेल (कप्तान) नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन.