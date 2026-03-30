हार्दिक पांड्या ने 35 दिनों में 3 लग्जरी कारे की गिफ्ट, जानें कब और किस पर लुटाया इतना प्यार ?
Hardik Pandya Car gifts: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 35 दिनों में 3 लग्जरी कारें खरीद के चर्चे में हैं.
Published : March 30, 2026 at 8:41 PM IST
Hardik Pandya Car gifts: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न सिर्फ मैदान पर, बल्कि मैदान के बाहर भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर वो चर्चे में हैं, जिसका कारण उनका खेल नहीं बल्कि लग्जरी कारें खरीदकर गिफ्ट करना है. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने 35 दिनों में करोड़ों रुपये की तीन कारें खरीदकर अपनी पूर्व पत्नी और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया है.
पूर्व पत्नी को डिफेंडर कार गिफ्ट की
22 फरवरी को, हार्दिक ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए अपनी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक और बेटे अगस्त्य को लगभग 4 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट की. ब्रेकअप के बावजूद, हार्दिक अभी भी एक अच्छे पिता के तौर पर अपना फर्ज निभा रहे हैं. यह नई कार मिलने के बाद उनके बेटे अगस्त्य बहुत खुश नजर आए. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद, फैंस ने हार्दिक की तारीफ की है.
Hardik Pandya gifts his son and ex wife a new Land Rover Defender. ❤️ pic.twitter.com/cB8PNDIlQh— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 22, 2026
12 करोड़ रुपये की फरारी
इसके बाद हार्दिक ने अपने लिए 15 मार्च को एक महंगी फेरारी खरीदी. जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है. इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है. हार्दिक को अपनी नई गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ इस कार को चलाते हुए देखा गया है.
गर्लफ्रेंड को मर्सिडीज की गिफ्ट
हार्दिक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रविवार, 28 मार्च को अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को लगभग 1.7 करोड़ रुपये की 'मर्सिडीज-बेंज V-Class' कार गिफ्ट की. इस लग्जरी कार के साथ दोनों की फोटो अब इंटरनेट पर धूम मचा रही है.
Hardik Pandya Gifted the Newly Launched Mercedes-Benz V-Class to His Girlfriend— Sonu (@Cricket_live247) March 29, 2026
Hardik Pandya casually walked into a Mercedes showroom and purchased the newly launched Mercedes-Benz V-Class for his girlfriend Mahieka Sharma, worth around ₹1.7 crore.
Bro literally went to the… pic.twitter.com/670hdWl2dC
हार्दिक का कार कलेक्शन
हार्दिक पांड्या को कारों का बहुत ज्यादा शौक है. उनके पास पहले से ही कई महंगी कारें हैं, जैसे रोल्स रॉयस फैंटम, लैंबॉर्गिनी हुराकन और रेंज रोवर.
ग्राउंड स्टाफ को भी दिए पैसे
इससे पहले हार्दिक के बारे में ये खबर सामने आई की उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान उनकी मदद करने वाले लगभग एक दर्जन ग्राउंड स्टाफ में से हर एक को 10-10 हजार रुपये दिए हैं. उनकी कड़ी मेहनत को पहचान देते हुए हार्दिक ने जो मदद की है, उसने उन्हें एक सच्चा हीरो बना दिया.
Hardik Pandya bought a Ferrari worth 12 crore, but he can’t drive it properly on Mumbai’s roads because the speed breakers are so big bc he has to take the car at an angle to get over them.😭 pic.twitter.com/9RDMjuRruv— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 28, 2026
हार्दिक की IPL फीस
हार्दिक पांड्या IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर खेल रहे हैं. इस सीजन के लिए उनकी IPL सैलरी 16.35 करोड़ रुपये है. मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2024 में गुजरात टाइटन्स से ट्रेड किया था. पांड्या के लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से उनकी कीमत 2015 में उनके डेब्यू की सैलरी 10 लाख से बढ़कर आज 16 करोड़ हो गई.
🚨 Hardik Pandya spends too much money in just 35 days 💰— Sonu (@Cricket_live247) March 29, 2026
22 Feb – Gifted ₹4 Cr Land Rover Defender to his son & ex-wife
15 Mar – Bought a ₹12 Cr Ferrari
25 Mar – Donated ₹10 lakh each to Wankhede groundsmen
29 Mar – Gifted ₹1.7 Cr Mercedes-Benz V-Class to his girlfriend… pic.twitter.com/PDCXihfqPa
हार्दिक पांड्या की IPL सैलरी पर एक नजर
2026: 16.35 करोड़ (मुंबई इंडियंस)
2025: 16.35 करोड़ (मुंबई इंडियंस)
2024: 15.00 करोड़ (मुंबई इंडियंस - ट्रेड के जरिए)
2022-2023: 15.00 करोड़ (गुजरात टाइटन्स)
2018-2021: 11.00 करोड़ (मुंबई इंडियंस)
2015-2017: 10.00 लाख (मुंबई इंडियंस)
हार्दिक मैच में एक अहम ऑलराउंडर और लीडर की भूमिका निभाते हैं. उन्होंने 2022 में गुजरात टाइटन्स को खिताब भी जिताया था.