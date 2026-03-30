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हार्दिक पांड्या ने 35 दिनों में 3 लग्जरी कारे की गिफ्ट, जानें कब और किस पर लुटाया इतना प्यार ?

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ( IANS )

Hardik Pandya Car gifts: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न सिर्फ मैदान पर, बल्कि मैदान के बाहर भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर वो चर्चे में हैं, जिसका कारण उनका खेल नहीं बल्कि लग्जरी कारें खरीदकर गिफ्ट करना है. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने 35 दिनों में करोड़ों रुपये की तीन कारें खरीदकर अपनी पूर्व पत्नी और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया है. पूर्व पत्नी को डिफेंडर कार गिफ्ट की

22 फरवरी को, हार्दिक ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए अपनी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक और बेटे अगस्त्य को लगभग 4 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट की. ब्रेकअप के बावजूद, हार्दिक अभी भी एक अच्छे पिता के तौर पर अपना फर्ज निभा रहे हैं. यह नई कार मिलने के बाद उनके बेटे अगस्त्य बहुत खुश नजर आए. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद, फैंस ने हार्दिक की तारीफ की है. 12 करोड़ रुपये की फरारी

इसके बाद हार्दिक ने अपने लिए 15 मार्च को एक महंगी फेरारी खरीदी. जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है. इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है. हार्दिक को अपनी नई गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ इस कार को चलाते हुए देखा गया है. गर्लफ्रेंड को मर्सिडीज की गिफ्ट

हार्दिक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रविवार, 28 मार्च को अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को लगभग 1.7 करोड़ रुपये की 'मर्सिडीज-बेंज V-Class' कार गिफ्ट की. इस लग्जरी कार के साथ दोनों की फोटो अब इंटरनेट पर धूम मचा रही है.