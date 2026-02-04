ETV Bharat / sports

डेड बॉल से बाउंड्री कैचिंग समेत क्रिकेट के कई नियम में हुए बदलाव, एक अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

Cricket Rules Changed: क्रिकेट की दुनिया में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) नियम व कानून बनाने में अहम भूमिका निभाता है. जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) इन नियमों को मैच में लागू करता है. ये नियम इस बात पर असर डालते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है और समझा जाता है. MCC ने 2026 एडिशन जारी किया है, जिसमें खेल के नियमों में किए गए बदलाव पर जोर दिया गया है. इसे दो साफ उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है. क्रिकेट के कानून बनाने वाले इस क्लब ने कुल 73 नियमों में संशोधन किए हैं, लेकिन इनमें से 8 नियमों में बदलाव सबसे अहम हैं. टेस्ट में बड़ा बदलाव

सबसे ज्यादा असरदार बदलावों में से एक टेस्ट क्रिकेट में हुआ है, जहां, अब तक, दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर खेल तुरंत खत्म हो जाता था, जिससे आने वाले बल्लेबाज बाकी गेंदों का सामना करने से बच जाते थे. लेकिन अब अक्टूबर 2026 से, आउट होने के बावजूद आखिरी ओवर पूरा खेला जाएगा. ये बदलाव उस नतीजे को खत्म करते हैं जिसे फील्डिंग टीम के लिए गलत माना जाता था. क्रिकेट के कई नियम में हुए बदलाव (Getty Images) जानबूझकर शॉर्ट रन लेने की सजा

जानबूझकर शॉर्ट रन के लिए पहले से ही पांच रन की पेनल्टी है, लेकिन अपडेटेड नियम में एक कड़ी सजा जोड़ी गई है. जिसमें अब, फील्डिंग टीम ये चुनेगी कि अगली गेंद पर कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा. इस तरह, फील्डिंग कप्तान अब इस नियम का इस्तेमाल एक टैक्टिकल हथियार के तौर पर कर सकते हैं, और कमजोर बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ला सकते हैं.