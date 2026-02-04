डेड बॉल से बाउंड्री कैचिंग समेत क्रिकेट के कई नियम में हुए बदलाव, एक अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम
Cricket Rules Changed: मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने क्रिकेट के नियमों में 73 संशोधन किए हैं.
Published : February 4, 2026 at 8:38 PM IST
Cricket Rules Changed: क्रिकेट की दुनिया में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) नियम व कानून बनाने में अहम भूमिका निभाता है. जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) इन नियमों को मैच में लागू करता है. ये नियम इस बात पर असर डालते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है और समझा जाता है.
MCC ने 2026 एडिशन जारी किया है, जिसमें खेल के नियमों में किए गए बदलाव पर जोर दिया गया है. इसे दो साफ उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है. क्रिकेट के कानून बनाने वाले इस क्लब ने कुल 73 नियमों में संशोधन किए हैं, लेकिन इनमें से 8 नियमों में बदलाव सबसे अहम हैं.
टेस्ट में बड़ा बदलाव
सबसे ज्यादा असरदार बदलावों में से एक टेस्ट क्रिकेट में हुआ है, जहां, अब तक, दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर खेल तुरंत खत्म हो जाता था, जिससे आने वाले बल्लेबाज बाकी गेंदों का सामना करने से बच जाते थे. लेकिन अब अक्टूबर 2026 से, आउट होने के बावजूद आखिरी ओवर पूरा खेला जाएगा. ये बदलाव उस नतीजे को खत्म करते हैं जिसे फील्डिंग टीम के लिए गलत माना जाता था.
जानबूझकर शॉर्ट रन लेने की सजा
जानबूझकर शॉर्ट रन के लिए पहले से ही पांच रन की पेनल्टी है, लेकिन अपडेटेड नियम में एक कड़ी सजा जोड़ी गई है. जिसमें अब, फील्डिंग टीम ये चुनेगी कि अगली गेंद पर कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा. इस तरह, फील्डिंग कप्तान अब इस नियम का इस्तेमाल एक टैक्टिकल हथियार के तौर पर कर सकते हैं, और कमजोर बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ला सकते हैं.
बाउंड्री पर कैचिंग का नियम
एक फील्डर जो बाउंड्री लाइन के बाहर से कूदकर कैच करता है, वह हवा में रहते हुए गेंद को सिर्फ एक बार छू सकता है. उस टच के बाद, उसे बाकी गेंद के लिए खेल के मैदान के अंदर पूरी तरह से जमीन पर होना चाहिए.
MCC has today announced its new edition of the Laws of Cricket for 2026, which will come into force from 1 October.— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) February 3, 2026
The new edition is the first to be published since 2022.
Read more - https://t.co/rWJJZgLnoL pic.twitter.com/VnPgTEoiUx
डेड बॉल का नियम
पहले, डेड बॉल उस गेंद को माना जाता था कि गेंद गेंदबाज या विकेट-कीपर के हाथों में होनी चाहिए. अब, बॉल को डेड माना जाएगा अगर उसे कोई फील्डर पकड़ ले या वह जमीन पर स्थिर हो जाए.
विकेटकीपर को थोड़ा राहत
विकेट-कीपर को अब बॉलर के रन-अप के दौरान स्टंप्स के सामने ग्लव्स रखने पर पेनल्टी नहीं लगेगी. यह पेनल्टी अब तभी लागू होगी जब गेंदबाज के हाथ से गेंद रिलीज हो जाएगी.
हिट विकेट का नियम
अगर कोई बैटर शॉट खेलने के बाद बैलेंस खोकर स्टंप्स पर गिर जाता है, तो उसे आउट माना जाएगा क्योंकि उसे बॉल खेलने की क्रिया में माना जाएगा. अगर कोई बैटर फील्डर से टकरा कर स्टंप्स पर गिरता है या फिर उसका कोई पार्ट उससे अलग होकर स्टंप्स पर लग जाता है, तो उसे नॉट आउट दिया जाएगा.
ओवरथ्रो की परिभाषा
ओवरथ्रो अब खास तौर पर फील्डर द्वारा रन आउट करने की कोशिश को माना जाएगा. मिसफील्ड, खासकर बाउंड्री के पास मिसफील्ड, को अब ओवरथ्रो नहीं माना जाएगा.
बॉल पर कंट्रोल
MCC द्वारा बताई गई बॉल पर कंट्रोल की नई परिभाषा कहती है कि बॉल पकड़ी हुई हो और पूरी तरह से कंट्रोल में हो. रनआउट करते समय बॉल से बहुत हल्का सा संपर्क अब आउट करने के लिए काफी नहीं होगा.