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वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने कैसे ढूंढा ? जानें सूर्यवंशी के IPL में पहुंचने का पूरा प्रोसेस

Discovery of Vaibhav Sooryavanshi: क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी का नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है. 15 साल के इस युवा बल्लेबाज ने जिस तरह से अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया है, उससे पूरी दुनिया हैरान है. क्रिकेट पंडित इसे जनरेशनल टैलेंट बता रहे हैं.

वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने कैसे ढूंढा ? सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पर पैनल डिस्कशन के दौरान स्पोर्ट जर्नलिस्ट विमल कुमार ने वैभव के IPL तक पहुंचने की पूरी स्टोरी सुनाई है. जिस पैनल में उनके साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और अजय जडेजा भी मौजूद थे.

वैभव के टीम इंडिया में आने की सबसे बड़ी वजह उनका IPL 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन रहा है. हालांकि बहुत कम लोग वैभव के IPL तक पहुंचने के प्रोसेस को जानते हैं. इस स्टोरी में हम वैभव के उसी पूरे प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं.

इस दमदार प्रदर्शन की ही वजह से वैभव को इंडिया की नेशनल टी20 टीम में चुना ग या. जिसके साथ वो इंटरनेशन क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वैभव को अब टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा है.

IPL टीम में सिलेक्ट होने के बाद से वैभव क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरता रहा, हालांकि 2025 के सीजन में उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन 2026 सीजन में वैभव को पूरा एक सीजन खेलने का मौका मिला. जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा रन (776) बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली. इसके अलावा वैभव ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (72) मारने का क्रिस गेल का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

इसके अलावा भी वैभव अपने शुरुआती करियर में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी सबसे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब उनको 13 साल की उम्र में राजस्थान रॉल्स ने IPL 2025 की मेगा निलामी में 1.10 करोड़ में खरीदकर करोड़पति बना दिया. इसके साथ वो आईपीएल में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.

विमल ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपूर जिला के एक छोटे से गांव तेजपूर से आते हैं. जहां से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच भी खेलने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, आईपीएल और टीम इंडिया में खेलना तो बहुत दूर की बात है.

उन्होंने ये भी बताया की वैभव जहां से आए हैं वहां पर उनके जैसा बहुत टैलेंट है, और बिहरा के लोगों का कहना है ऐसा बहुता सा टैलेंट बर्बाद हो चुका है. शायद वैभव का टैलेंट भी बर्बाद हो जाता अगर राजस्थान रॉल्स के स्काउट (खिलाड़ी ढूंढना) वैभव को नहीं देखते.

वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2025 में 1.10 करोड़ में खरीदा (IANS)

वैभव सूर्यवंशी का IPL ट्रायल

विमल ने आगे बताया, '13 साल के वैभव उस समय महाराष्ट्र के पालेगांव में एक क्रिकेट एकेडमी में खेल रहे थे. जहां से उनको राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल के लिए बुलाया गया था. ट्रायल में सब लोगों को कुछ गेंद खेलने का ही मौका मिलता है. लेकिन जब वैभव को मौका मिला तो उन्हें एक कर्नाटक के तेज गेंदबाज को खेलने का मौका मिला, जो शानदार आउट स्विंग करा रहा था. वैभव ने जब पहली गेंद खेली तो उसने पहली ही गेंद को स्विंग के साथ कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया. उस शॉट को देखकर राजस्थान रॉयल्स के स्काउट हैरान रह गए. '

झुबिन भरूचा, जो 2008 से लेकर 2025-26 तक लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स से जुड़े रहे, वो वैभव की इस शॉट को देखकर दंग रह गए. विमल बताते हैं कि जब ट्रायल खत्म हो गया तो झुबिन ने वैभव को बुलाया और कहा की अभी तुमको साइड आर्म स्पेशलिस्ट गेंद फेंकेंगे, लेकिन इस बार स्पीड थोड़ी तेज 140-150 kmph रहेगी. तो वैभव ने बिहारी अंदाज में कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है भैय्या.

'उसके बाद वैभव ने तीन चार गेंदें खेली, जिसे उसने छोड़ दिया. उसके बाद पांचवीं गेंद पर वैभव ने साइड स्क्रीन के ऊपर से शानदार छक्का मारा, जिससे झुबिन भरूचा एक बार फिर दंग रह गए. उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड चेक करो तो वे 157 kmph निकली. तो उन्होंने कहा कि लड़के में तो दम है. इस लड़के में कुछ अलग है. उसके बाद उस समय उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के सीईओ को फोन किया और कहा कि हम लोग इस लड़के के लिए ऑक्शन में जा रहे हैं, ये लड़का हमे चाहिए और अगर इस लड़के के लिए हमें 10 करोड़ तक भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए.'

इसके बाद राजस्थान ने वैभव IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ में ही हासिल कर लिया. अब यही सूर्यवंशी भारत का वैभव बनकर दुनिया में चमक रहा है.