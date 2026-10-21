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बिस्तर से अंतरराष्ट्रीय पोडियम तक का सफर, गोली भी नहीं तोड़ सकी हौसला, प्रदीप यादव ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल

प्रदीप यादव, पैरा एथलीट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के पैरा एथलीट प्रदीप यादव की कहानी इसी जब्बे, संघर्ष और मेहनत की मिसाल बन गई है. प्रदीप यादव ने जापान में आयोजित एशियाई पर गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो F53/54 में सिल्वर मेडल हासिल किया है. शारीरिक चुनौतियों, आर्थिक परेशानियों और खेल की प्रैक्टिस के लिए सुविधाओं की कमी के बावजूद प्रदीप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. एशियाई पर गेम्स में लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है. हालांकि, उनकी सफलता के पीछे जितनी मेहनत और लगन है उतनी ही बड़ी भूमिका उनके परिवार की भी है.

उचित सुविधाओं का अभाव