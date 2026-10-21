बिस्तर से अंतरराष्ट्रीय पोडियम तक का सफर, गोली भी नहीं तोड़ सकी हौसला, प्रदीप यादव ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल
प्रदीप यादव ने Asian Para Games में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने साबित कर दिया कि हौसला मजबूत हो तो सफलता का रास्ता निकल जाता है.
Published : October 21, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के पैरा एथलीट प्रदीप यादव की कहानी इसी जब्बे, संघर्ष और मेहनत की मिसाल बन गई है. प्रदीप यादव ने जापान में आयोजित एशियाई पर गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो F53/54 में सिल्वर मेडल हासिल किया है. शारीरिक चुनौतियों, आर्थिक परेशानियों और खेल की प्रैक्टिस के लिए सुविधाओं की कमी के बावजूद प्रदीप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. एशियाई पर गेम्स में लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है. हालांकि, उनकी सफलता के पीछे जितनी मेहनत और लगन है उतनी ही बड़ी भूमिका उनके परिवार की भी है.
उचित सुविधाओं का अभाव
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदीप यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक नियमित अभ्यास के लिए उचित सुविधाओं का अभाव रहा. प्रदीप कहते हैं कि गाजियाबाद में व्हीलचेयर की पहुंच के अनुकूल स्टेडियम और खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें यहां प्रैक्टिस करने में परेशानी होती थी. यही वजह है कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए फरीदाबाद का रुख करना पड़ा.
फरीदाबाद के स्टेडियम में व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी के साथ सिंथेटिक ट्रैक और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. प्रदीप का कहना है कि यदि गाजियाबाद में व्हीलचेयर के अनुकूल स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक और अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध हो तो उन्हें अभ्यास के लिए दूसरे शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा. इससे न केवल उनके समय की बचत होगी बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा. फिलहाल अपनी प्रेक्टिस को जारी रखने के लिए उन्हें फरीदाबाद में किराए पर रहना पड़ता है. रहने, खाने पीने और प्रैक्टिस से जुड़े खर्चों के कारण उनकी आर्थिक परेशानियों और बढ़ जाती हैं. एक खिलाड़ी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस ही खेल को निखारने का एकमात्र माध्यम होता है.
लगातार प्रैक्टिस बेहद जरूरी
जैवलिन थ्रो जैसे खेल में तकनीक, ताकत, संतुलन और लगातार प्रैक्टिस बेहद जरूरी है. ऐसे में सुविधाओं की कमी खिलाड़ी की तैयारी को प्रभावित कर सकती है. प्रदीप की मांग है कि गाजियाबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के अनुकूल प्रेक्टिस करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए ताकि प्रतिभाशाली दिव्यांग खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर ना होना पड़े. प्रदीप यादव अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हैं.
प्रदीप बताते हैं कि परिवार के सहयोग के बिना यहां तक पहुंचना लगभग असंभव था. खेल के अभ्यास से लेकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और उसकी जरूरी उपकरण खरीदने तक हर स्तर पर परिवार ने उनका भरपूर सहयोग किया. माता-पिता और दोनों भाई हमेशा साथ खड़े रहे. खेल से संबंधित इक्विपमेंट प्रैक्टिस और कंपटीशन में भाग लेने के लिए जो भी खर्च होता है. उसे परिवार ही बहन करता है.
मेहनत के साथ आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत
अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत के साथ आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत होती है. ऐसे में परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहारा बना है. अपने परिवार का धन्यवाद देते हुए प्रदीप यादव कहते हैं कि यदि परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से साथ नहीं देता तो खेल को लंबे समय तक जारी रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता. खेल की प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे शहरों में रहना प्रतियोगिताओं की तैयारी करना और आवश्यक इक्विपमेंट खरीदना आसान नहीं है. इसके बावजूद उनके परिवार ने कभी उनका हौसला नहीं टूटने दिया, लगातार सहयोग बनाए रखा.
प्रदीप की कहानी साफ तौर पर दर्शाती है कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती, कई बार उसके पीछे परिवार के लोगों का त्याग, आर्थिक सहयोग भी होता है. प्रदीप के माता-पिता और भाइयों ने उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया. आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके पदक इस सहयोग और संघर्ष की कहानी को बयां कर रहे हैं.
पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मिलता है मदद
प्रदीप यादव साल 2022 में आयोजित एशियाई गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी. प्रदीप का कहना है कि पुरस्कार राशि से उन्हें अपने खेल को जारी रखने में काफी मदद मिली. प्रदीप कहते हैं कि सरकार की ओर से मिलने वाली पुरस्कार राशि दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने के साथ उनकी आर्थिक परेशानियों को कम करने में भी मददगार साबित होती है. हालांकि, उनका मानना है कि मेडल जीतने के बाद मिलने वाले सम्मान और पुरस्कार राशि के अलावा दिव्यांग खिलाड़ियों को लंबे समय तक खेल में जुड़े रहने के लिए रोजगार के अवसर भी मिलनी चाहिए.
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अपील
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदीप यादव ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अपील की है. उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और अन्य माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए. दिव्यांग व्यक्ति को केवल शारीरिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है बल्कि उसके सामने आर्थिक स्तर पर भी कई मुश्किलें खड़ी रहती हैं. यदि उसे रोजगार का साधन मिल जाए तो वह अपनी आजीविका चलाने के साथ-साथ अपने खेल पर ध्यान दे सकता है.
गोली लगने के बाद थम गई थी जिंदगी
प्रदीप यादव का खेल का सफर किसी सामान्य खिलाड़ी की तरह शुरू नहीं हुआ. उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा बदल दी. प्रदीप बताते हैं कि 12 अप्रैल 2003 को उन्हें गोली लगी थी. इस घटना के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और उनके जीवन में शारीरिक चुनौतियां बढ़ती चली गई. डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि वह कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे. इसके बाद जिंदगी व्हीलचेयर और बिस्तर तक सीमित रह गई.
कठिन परिस्थितियों के बीच प्रदीप ने हार नहीं मानी सोशल मीडिया पर उन्होंने जैवलिन थ्रो के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने para एथलीटों को इस खेल में हिस्सा लेते हुए देखा. इन खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में भी खेल को अपनी पहचान बनाने की इच्छा जागी. यहीं से प्रदीप के खेल का सफर शुरू हुआ और 2018 में उन्होंने जेल्विन जैवलिन थ्रो खेलना शुरू किया. धीरे-धीरे प्रदर्शन बेहतर होता गया और खेल की तकनीक को समझते हुए प्रदीप आगे बढ़ते चले गए.
हिम्मत ना हारें प्रयास करते रहें
प्रदीप यादव कहते हैं की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो इंसान को हिम्मत नहीं हरनी चाहिए. उनका मानना है कि लगातार प्रयास करना और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है. यदि व्यक्ति अपनी ओर से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है. गोली लगने के बाद व्हीलचेयर पर जीवन बिताने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने तक का प्रदीप का सफर संघर्ष धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुका है.
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