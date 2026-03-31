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अनन्या बिड़ला से नीता अंबानी तक, IPL 2026 की पावरफुल महिलाओं ने इन टीमों की संभाली कमान

IPL 2026 की ये पावरफुल महिलाएं सिर्फ टीमों की मालकिन या प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि विजन, स्टाइल और जुनून की पहचान बन चुकी हैं. ये महिलाएं साबित करती हैं कि IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि प्रेरणा, नेतृत्व और जुनून का भी खेल है, जहां मैदान के बाहर की ताकत भी उतनी ही मायने रखती है जितनी अंदर की.

उनकी मौजूदगी इस बात को उजागर करती है कि महिलाएं किस तरह IPL के भविष्य को आकार दे रही हैं, और यह साबित करती हैं कि इस खेल में सफलता जितनी मैदान पर प्रदर्शन से मिलती है, उतनी ही मैदान के बाहर की लीडरशिप से भी मिलती है.

मुंबई इंडियंस के साथ नीता अंबानी, पंजाब किंग्स के साथ प्रीति जिंटा, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जूही चावला, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ काव्या मारन और हाल ही में आरसीबी को खरीदने वाली अनन्या बिड़ला भारतीय क्रिकेट में मालिकाना हक की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने वाली प्रमुख हस्तियों में से हैं.

Women Of IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग न केवल क्रिकेट टैलेंट का एक मंच है, बल्कि यह एक ऐसा मंच भी है जहां कुछ महिलाएं प्रभावशाली फ्रैंचाइजी मालिकों के तौर पर उभरी हैं. वह पर्दे के पीछे कुछ अपनी मौजूदगी से IPL को और खास बनाती हैं. इसके अलावा वो पावरफुल महिलाएं बोर्डरूम के फैसलों से लेकर नीलामी की रणनीतियों तक, लीग में अपना विजन, दृढ़ता और करिश्मा लेकर आती हैं.

अनन्या बिड़ला (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

अनन्या बिड़ला उस नए मालिकाना समूह की अगुवाई कर रही हैं, जिसने RCB को रिकॉर्ड तोड़ 16,706 करोड़ रुपये में खरीदा है. इस सौदे ने उन्हें 2026 सीजन के सबसे जाने-पहचाने नए चेहरों में से एक बना दिया है. वो उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी है. जबसे आदित्य बिड़ला ग्रुप ने RCB को खरीद है तब से अनन्या बिड़ला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. RCB को खरीदने के बाद से उनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 435K से बढ़कर 2 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है.

अनन्या बिड़ला (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) (IANS)

काव्या मारन (सनराइजर्स हैदराबाद)

काव्या मारन SRH की CEO और सह-मालकिन के तौर पर IPL के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक हैं. वह टीम की रणनीति और नीलामी में सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं, और अक्सर अपनी टीम का पूरे जोश के साथ समर्थन करती हुई स्टेडियम में नजर आती हैं. मीडिया जगत के दिग्गज कलानिधि मारन की बेटी होने के नाते, काव्या बहुत कम समय में ही इस लीग का एक जाना-पहचाना चेहरा बन गई हैं. काव्या की नेतृत्व शैली में युवा जोश और रणनीति में गहरी दिलचस्पी का मेल देखने को मिलता है, जिसने उन्हें IPL प्रबंधन के क्षेत्र में एक उभरती हुई ताकत के तौर पर स्थापित किया है.

काव्या मारन (सनराइजर्स हैदराबाद) (IANS)

प्रीति जिंटा (पंजाब किंग्स)

पंजाब किंग्स की सह-मालकिन होने के नाते, प्रीति जिंटा 2008 में लीग की शुरुआत से ही इसमें मौजूद सबसे लंबे समय से जुड़ी, जोशीली और जानी-पहचानी महिला चेहरों में से एक हैं. उनकी नेतृत्व शैली आशावाद और दृढ़ता पर आधारित है, फिर चाहे टीम को मैदान पर कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े. प्रीति की प्रशंसकों के साथ जुड़ने की काबिलियत ने पंजाब किंग्स को सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजियों में से एक बना दिया है, जिससे यह साबित होता है कि उनका प्रभाव सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित नहीं है.

प्रीति जिंटा (पंजाब किंग्स) (IANS)

नीता अंबानी (मुंबई इंडियंस)

मुंबई इंडियंस की मालकिन होने के नाते नीता अंबानी एक जानी-मानी व्यवसायी और समाज सेविका हैं, जिन्होंने IPL के इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजियों में से एक को खड़ा किया है. अपनी रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों के विकास पर जोर देने के लिए मशहूर, उन्होंने उत्कृष्टता की एक ऐसी संस्कृति विकसित की है जो क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है. उनकी नेतृत्व शैली में कॉर्पोरेट अनुशासन और व्यक्तिगत जुड़ाव का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि टीम न सिर्फ प्रतिस्पर्धी बनी रहे, बल्कि अपने प्रशंसकों के साथ भी मजबूती से जुड़ी रहे. उनके मार्गदर्शन में, MI एक वैश्विक खेल ब्रांड बन गया है, जिसने प्रबंधन और प्रदर्शन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

नीता अंबानी (मुंबई इंडियंस) (IANS)

जूही चावला (कोलकाता नाइट राइडर्स)

शाहरुख खान के साथ KKR की सह-मालकिन होने के नाते, जूही चावला टीम की नीलामी और मैचों में बॉलीवुड का ग्लैमर और सक्रिय भागीदारी लेकर आती हैं. जूही चावला, शाहरुख खान और जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सह-मालकिन हैं. अपने सह-मालिक की तुलना में भले ही जूही की मौजूदगी थोड़ी शांत रहती है, लेकिन टीम की ब्रांड पहचान को आकार देने और उसकी लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका बहुत अहम है. उनके नेतृत्व की खासियत है संतुलन, जो फ्रेंचाइजी में गरिमा और सोच-समझकर फैसले लेने की क्षमता लाता है. KKR की जबरदस्त फैन फॉलोइंग और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, उस साझा सोच को दर्शाते हैं जिसे बनाए रखने में जूही मदद करती हैं.