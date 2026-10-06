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कर्नाटक ने मेडल विजेताओं के लिए खोला खजाना, एक करोड़ तक बढ़ाई इनामी राशि

बेंगलुरु (कर्नाटक): मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी. इसके अलावा सरकार ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ऐलान भी किए. जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन, रोजगार सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता प्रदान करना शामिल है.

ये संशोधित नकद पुरस्कार इस बार कर्नाटक के आठ खिलाड़ियों को मिलेंग जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीता. इसके अलावा इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पांच-पांच लाख रुपये का अतिरिक्त भागीदारी प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.

इसी क्रम में राज्य की सरकार ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम की राशि को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अब गोल्ड मेडल के लिए नकद इनाम 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि सिल्वर मेडल के लिए इनाम 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है.

एशियन गेम्स 2026 में कर्नाटक के मेडलिस्ट

बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में श्रेयंका पाटिल (गोल्ड, क्रिकेट) एम.आर. पूवम्मा (सिल्वर+गोल्ड, रेस), तिलोत्तमा सेन (सिल्वर, रेस), आयुष आर. शेट्टी (ब्रॉन्ज, बैडमिंटन), स्नेहा एस.एस. (ब्रॉन्ज, रेस), अदिति अशोक (सिल्वर, गोल्फ), प्रणवी एस. उर्स (गोल्ड+सिल्वर, गोल्फ) और मोहित एच.एस. (गोल्ड, हॉकी) ने मेडल जीता है.

सरकारी नौकरी

इसके अलावा राज्य सरकार ने एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वालों को सरकारी सेवाओं में ग्रुप-B पदों पर सीधी नियुक्ति देने का भी फैसला किया है. जो खिलाड़ी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति के जरिए सीधी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा.

ओलंपिक की तैयारी के लिए 10 लाख

कर्नाटक की ओलंपिक में भागीदारी और प्रदर्शन बेहतर करने के लिए शुरू की गई ‘गुरु ओलंपिक’ योजना के तहत एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के चार चयनित पदक विजेताओं को 2026-27 के लिए शामिल किया गया है. इनमें एम आर पूवम्मा, स्नेहा एसएस, श्रेयंका पाटिल और शिल्पा केएस शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी को इस वर्ष ओलंपिक की तैयारी, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यकताओं के लिए 10 लाख रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा.

एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में भारत 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज समेत कुल 85 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा. जिसमें उन्होंने तीरंदाजी, बॉक्सिंग, शुटिंग, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, गोल्फ और एथलेटिक्स में गोल्ड हासिल किया. चीन का मेडल टैली में दबदबा रहा. वो 169 गोल्ड सहित कुल 341 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा. उसके बाद दूसरे नंबर पर मेजबान जापान है, जिसने 83 गोल्ड समेत कुल 269 मेडल जीते. तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया ने 39 गोल्ड के साथ कुल 150 मेडल जीते हैं.