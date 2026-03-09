ETV Bharat / sports

धोनी से सूर्या तक, यहां देखें टी20 वर्ल्ड कप विजेताओं की पूरी लिस्ट, इंडिया के नाम दर्ज हुई खास उपलब्धि

T20 World Cup winners list: टी20 वर्ल्ड कप जीतने वालों की लिस्ट में टीम इंडिया सबसे आगे है.

टीम इंडिया तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन
टीम इंडिया तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup winners: टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर कई उपलब्धियां हासिल कीं. रविवार 8 मार्च को खेले गए फाइनल में कीवी टीम को 96 रन से हराकर भारत ने तीसरी बार खुशी-खुशी ट्रॉफी चूमी. इसके साथ ही इंडिया ने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

हालांकि, इस ट्रॉफी की शुरुआत 2007 में हुई थी. तब से अब तक इस टूर्नामेंट के 10 एडिशन हो चुके हैं, और कौन सा देश कितनी बार चैंपियन बना है. आइए इस टूर्नामेंट के विनर्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

इंडिया ने 2007 में पहली ट्रॉफी जीती
एमएस धोनी की लीडरशिप में टीम इंडिया ने उस टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनी थी. फिर, 17 साल बाद, 2024 में टीम इंडिया फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनी. इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में उनका मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका से हुआ. उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया और विनर बने. लेटेस्ट एडिशन में, सूर्या की लीडरशिप में इंडिया ने तीसरी बार यह कप जीता.

दो बार ट्रॉफी जीतने वाली टीमें
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है. वेस्टइंडीज की टीम दो बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनीं थी. जब उन्होंने 2012 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था. फिर 2016 में, उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती.

इंग्लैंड ने भी अब तक दो बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है. इंग्लैंड ने 2010 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार टाइटल जीता था. फिर इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार टाइटल जीता.

इन टीमों ने एक बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है
इसके अलावा, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है. पाकिस्तान ने 2009 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीत हासिल की थी. श्रीलंका ने 2014 के फाइनल में भारत को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी. ऑस्ट्रेलिया 2021 में T20 चैंपियन बना. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कीवी टीम को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी.

टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें और उनके कप्तान

  • 2007- इंडिया- महेंद्र सिंह धोनी
  • 2009 - पाकिस्तान - यूनिस खान
  • 2010 - इंग्लैंड - पॉल कॉलिंगवुड
  • 2012 - वेस्ट इंडीज़ - डैरेन सैमी
  • 2014 - श्रीलंका - लसिथ मलिंगा
  • 2016 - वेस्ट इंडीज़ - डैरेन सैमी
  • 2021 - ऑस्ट्रेलिया - एरॉन फिंच
  • 2022 - इंग्लैंड - जोस बटलर
  • 2024 - इंडिया - रोहित शर्मा
  • 2026 - इंडिया - सूर्यकुमार यादव

ये भी पढ़ें

भारत के सिर तीसरी बार सजा टी20 वर्ल्ड कप का ताज, संजू-बुमराह को मिला खास अवॉर्ड

कोहली-तेंदुलकर ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर दी खास बधाई, एक्स पर लिखी ये बड़ी बात

टी20 वर्ल्ड कप 2026: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, जानें इतने करोड़ मिली प्राइज मनी?

TAGGED:

2007 TO 2026 T20 WORLD CUP WINNERS
T20 WORLD CUP WINNERS
टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम
टी20 वर्ल्ड कप 2026
T20 WORLD CUP WINNERS LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.