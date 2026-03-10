ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप में पैसों की बारिश, जानें 2007 से 2026 तक विनर प्राइज मनी कितनी बढ़ी?

T20 World Cup Winners Prize money: 2007 से 2026 तक टी20 वर्ल्ड कप विनर प्राइस मनी की पूरी लिस्ट.

सूर्यकुमार यदाव टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ
सूर्यकुमार यदाव टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 5:35 PM IST

T20 World Cup Prize Money: टी20 वर्ल्ड कप 2026 रविवार, 8 मार्च को खत्म हो गया, जिसमें टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की. इस ऐतिहासिक जीत के ​​साथ ही, टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई.

इतना ही नहीं, वे ब्लैककैप्स को हराकर टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौती होस्ट टीम भी बन गई है. न्यूजीलैंड के लिए, यह अपना पहला टाइटल जीतने का मौका था, लेकिन वो 255 रनों का बड़ा टोटल चेस नहीं कर सकी और 159 रनों पर ही ढेर हो गई.

मैच में शानदार गेंदबाजी करने की वजह से जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 4 ओवर में केवल 15 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए. जबकि संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ दि टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 5 मैच में 321 रन बनाए, जिसमें आखिरी के तीन मैच में शानदार तीन फिफ्टी शामिल है.

विनर और रनर अप टीम की प्राइज मनी
टी20 वर्ल्ड कप की विनर टीम इंडिया को $3.0 मिलियन (27.48 करोड़ रुपये) का इनाम दिया गया. जबकि रनर अप टीम न्यूजीलैंड को $1.6 मिलियन (14.65 करोड़) की इनामी राशि दी गई. खास बात ये है कि जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से लेकर आज की विनर टीम की प्राइस मनी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. 2007 में विनर टीम को 2.2 करोड़ इनामी राशि मिली थी जो आज बढ़कर 27.48 करोड़ हो गई है. यहां नीचे हम 2007 से 2026 तक की विनर प्राइस मनी की लिस्ट दे रहे हैं.

2007 से 2026 तक टी20 वर्ल्ड कप विनर प्राइस मनी

टी20 वर्ल्ड कप एडीशनविनर टीमप्राइस मनी
2007 भारत 2.02 करोड़
2009पाकिस्तान3.63 करोड़
2010इंगिलैंड4.57 करोड़
2012वेस्टइंडीज5.34 करोड़
2014श्रीलंका6.71 करोड़
2016वेस्टइंडीज10.75 करोड़
2021ऑस्ट्रेलिया12.00 करोड़
2022इंग्लैंड13.20 करोड़
2024भारत20.42 करोड़
2026 भारत27.48 करोड़

बीसीसीआई ने भी किया करोड़ों रुपये के इनाम का ऐलान
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ के कैश प्राइस की घोषणा की है. इस की जानकारी बोर्ड ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर दी.

