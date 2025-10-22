ETV Bharat / sports

फ्रेंच ओपन बैडमिंटन: भारत को लगा बड़ा झटका, लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से हुए बाहर

इस महीने की शुरुआत में हांगकांग ओपन के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य सेन, जो दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी हैं, को 29वीं रैंकिंग के आयरिश खिलाड़ी न्हाट गोयन से 7-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि पिछले हफ्ते डेनमार्क ओपन में न्हाट को लक्ष्य सेन से हार गए थे.

पेरिस: पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन की शुरुआत निराशाजनक रही, और पुरुष एकल के पहले राउंड में ही 38 मिनट तक चले गेम में आयरलैंड के खिलाड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में लक्ष्य सेन ने लगातार गलतियां की, जिसकी वजह से उनके प्रतिद्वंद्वी को मैच में नियंत्रण हासिल करने का मौका मिल गया.

गेम की शुरुआत में ही लक्ष्य 2-7 से पिछड़ गए और रैलियों में काफी मेहनत करने के बावजूद, वह आसानी से अंक नहीं बना पा रहे थे. मध्यांतर तक, वह छह अंक पीछे थे, और यह अंतर बढ़ता ही गया क्योंकि न्हाट ने 19-7 की बढ़त बना ली और फिर एक तेज क्रॉस-कोर्ट विनर के साथ पहल गेम 21-7 से अपने नाम कर लिया.

दूसरे गेम में भी भारतीय शटलर को ज्यादा राहत नहीं मिली और आयरिश खिलाड़ी ने 6-1 की बढ़त बना ली, लेकिन लक्ष्य ने कुछ समय के लिए अंतर को 4-6 तक कम कर दिया, लेकिन कुछ गलत स्ट्रोक्स के कारण न्हाट ने पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया और मध्य-गेम ब्रेक तक 11-5 की बढ़त के साथ आगे पहुंच गए.

मध्यांतर के बाद लक्ष्य ने वापसी की झलक दिखाई और कुछ सटीक स्मैश और फ्लिक्स से अंतर को 11-15 तक कम कर दिया. एक समय स्कोर 14-17 हो गया लेकिन लक्ष्य आगे नहीं निकल सके, जिसकी वजह से दूसरा गेम भी उनको 21-16 से गंवाना पड़ा.