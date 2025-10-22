फ्रेंच ओपन बैडमिंटन: भारत को लगा बड़ा झटका, लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से हुए बाहर
French Open Badminton 2025: लक्ष्य सेन के पहले ही मैच में आयरलैंड के न्हाट गुयेन से 7-21, 16-21 से हार गए.
Published : October 22, 2025 at 11:25 AM IST
पेरिस: पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन की शुरुआत निराशाजनक रही, और पुरुष एकल के पहले राउंड में ही 38 मिनट तक चले गेम में आयरलैंड के खिलाड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
इस महीने की शुरुआत में हांगकांग ओपन के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य सेन, जो दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी हैं, को 29वीं रैंकिंग के आयरिश खिलाड़ी न्हाट गोयन से 7-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि पिछले हफ्ते डेनमार्क ओपन में न्हाट को लक्ष्य सेन से हार गए थे.
FRENCH OPEN WORLD TOUR 750— Badminton Ireland (@irishbadminton) October 21, 2025
Nhat Nguyen 🇮🇪 is through to the last 16 of the French Open World Tour 750 with a fantastic win over World number 16 Lakshya Sen 🇮🇳.
Nhat was able to overturn the result from last week’s Denmark taking the match in straight games 21-7 21-16 👏💪☘️ pic.twitter.com/hjVUQQ1Hgk
फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में लक्ष्य सेन ने लगातार गलतियां की, जिसकी वजह से उनके प्रतिद्वंद्वी को मैच में नियंत्रण हासिल करने का मौका मिल गया.
गेम की शुरुआत में ही लक्ष्य 2-7 से पिछड़ गए और रैलियों में काफी मेहनत करने के बावजूद, वह आसानी से अंक नहीं बना पा रहे थे. मध्यांतर तक, वह छह अंक पीछे थे, और यह अंतर बढ़ता ही गया क्योंकि न्हाट ने 19-7 की बढ़त बना ली और फिर एक तेज क्रॉस-कोर्ट विनर के साथ पहल गेम 21-7 से अपने नाम कर लिया.
Will they be third time lucky?— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 21, 2025
Satwik-Chirag return to France eyeing another title win after 2022 & 2024! 💪
Lakshya, Ayush & Anmol ready to battle it out in singles too. 🇮🇳#SatChi #BadmintonIndia #FrenchOpen2025 #RoadToParis@lakshya_sen pic.twitter.com/odzo3ee0KY
दूसरे गेम में भी भारतीय शटलर को ज्यादा राहत नहीं मिली और आयरिश खिलाड़ी ने 6-1 की बढ़त बना ली, लेकिन लक्ष्य ने कुछ समय के लिए अंतर को 4-6 तक कम कर दिया, लेकिन कुछ गलत स्ट्रोक्स के कारण न्हाट ने पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया और मध्य-गेम ब्रेक तक 11-5 की बढ़त के साथ आगे पहुंच गए.
मध्यांतर के बाद लक्ष्य ने वापसी की झलक दिखाई और कुछ सटीक स्मैश और फ्लिक्स से अंतर को 11-15 तक कम कर दिया. एक समय स्कोर 14-17 हो गया लेकिन लक्ष्य आगे नहीं निकल सके, जिसकी वजह से दूसरा गेम भी उनको 21-16 से गंवाना पड़ा.