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French Open 2026: महिला रेफरी पर कमेंट करना पड़ा भारी, खिलाड़ी पर लगा 61 लाख का जुर्माना

French Open 2026: पैराग्वे के टेनिस खिलाड़ी एडोल्फो डेनियल वैलेजो पर फ्रेंच ओपन के आयोजकों ने $65,000 (61.8 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. जो टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे जुर्माने में से एक है. यह जुर्माना फ्रेंच ओपन 2026 में दूसरे राउंड में हार के बाद एक महिला अंपायर के बारे में उनके अस्वीकार्य कमेंट्स के लिए लगाया गया है.

वैलेजो ने क्या कहा था?

दरअसल 22 वर्षीय खिलाड़ी वैलेजो को टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में लोकल ब्वॉय मोइज कौमे से दो सेट जीतने के बाद भी पांच सेट में हार का सामना करना पड़ा. मैच हारने के बाद वैलेजो ने क्ले नामी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में ब्राजील की चेयर अंपायर एना कारवाल्हो पर लिंग-भेद के कमेंट कर दिए. जिस पर उनकी कड़ी आलोचना भी की गई.

वैलेजो ने कहा कि रेफरी घरेलू दर्शकों के समर्थन से बने माहौल को संभालने के लिए बहुत कमजोर थीं. इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इतने अहम मैच का संचालन किसी पुरुष रेफरी को करना चाहिए था.

आयोजकों ने कमेंट्स की कड़ी निंदा की

फ्रेंच ओपन के आयोजकों ने इन कमेंट्स की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये अस्वीकार्य हैं और वे सभी लिंग-भेद वाले कमेंट्स की कड़ी निंदा करते हैं. टूर्नामेंट डायरेक्टर एमेली मौरेस्मो ने पुष्टि की कि वैलेजो पर ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सबसे बड़े जुर्माने में से एक लगाया गया है. जो उनकी प्राइज मनी का लगभग आधा है.