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फ्रेंच ओपन 2026 में एक और बड़ा उलटफेर, सिनर के बाद जोकोविच भी हुए टूर्नामेंट से बाहर

Novak Djokovic Knocked Out: फ्रेंच ओपन 2026 में जैनिक सिनर के बाद स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन से बाहर
नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन से बाहर (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 11:37 AM IST

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Novak Djokovic French Open 2026: फ्रेंच ओपन 2026 में लगातार कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं. अब नोवाक जोकोविच इस उलटफेर का शिकार बने हैं. शुक्रवार (30 मई) को पांच सेटों तक चले एक जोरदार मुकाबले में, ब्राजील के टीनएजर जोआओ फोन्सेका ने सर्बियाई टेनिस स्टार को चौंका दिया. इससे पहले गुरुवार को, वर्ल्ड नंबर वन जैनिक सिनर के खिताब जीतने की उम्मीदें तब टूट गईं जब उन्हें दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा था.

जोकोविच को किसने मात दी?
ब्राजील के 19 साल के उभरते सितारे जोआओ फोन्सेका ने 39 साल के जोकोविच को हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की. लगभग पांच घंटे तक चले मुकाबले में जोकोविच ने पहला दो सेट 4-6, 4-6 से अपने नाम किया. लेकिन आखिरी तीन सेट 6-3, 7-5, 7-5 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. जिसके साथ जोकोविच के 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना भी टूट गया.

दो दिन में दो बड़ा उलटफेर
इससे पहले गुरुवार 28 मई को अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरुंडोलो ने दूसरे राउंड में ही दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस शानदार मुकाबले में सिनर ने पहले दो सेट में 3-6, 2-6 से जबरदस्त जीत दर्ज की. लेकिन उसके बाद वो लगातार तीन सेट 7-5, 6-1, 6-1 से हार गए. जिसके साथ ही इस इतालवी स्टार का 'करियर ग्रैंड स्लैम' पूरा करने का सपना भी टूट गया. क्योंकि सिनर ग्रैंड स्लैम खिताबों में से सिर्फ फ्रेंच ओपन ही नहीं जीत सके हैं.

नया चैंपियन मिलने का सुनहरा मौका
टॉप खिलाड़ियों के दूसरे और तीसरे राउंड में ही बाहर होने की वजह से अब फ्रेंच ओपन में कोई नया चैंपियन मिलना तय है. क्योंकि कार्लोस अल्काराज ने चोट का कारण पहले ही टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था और अब सिनर और जोकोविच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके है. इस वजह से अब पुरुषों के सिंगल्स का मुकाबला पूरी तरह से खुला हो गया है. अलेक्जेंडर ज्वेरेव और कैस्पर रूड अब बचे हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, और उनके पास खिताब जीतने का एक शानदार मौका होगा.

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