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फ्रेंच ओपन 2026 में एक और बड़ा उलटफेर, सिनर के बाद जोकोविच भी हुए टूर्नामेंट से बाहर

नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन से बाहर ( AP )

Novak Djokovic French Open 2026: फ्रेंच ओपन 2026 में लगातार कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं. अब नोवाक जोकोविच इस उलटफेर का शिकार बने हैं. शुक्रवार (30 मई) को पांच सेटों तक चले एक जोरदार मुकाबले में, ब्राजील के टीनएजर जोआओ फोन्सेका ने सर्बियाई टेनिस स्टार को चौंका दिया. इससे पहले गुरुवार को, वर्ल्ड नंबर वन जैनिक सिनर के खिताब जीतने की उम्मीदें तब टूट गईं जब उन्हें दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा था. जोकोविच को किसने मात दी?

ब्राजील के 19 साल के उभरते सितारे जोआओ फोन्सेका ने 39 साल के जोकोविच को हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की. लगभग पांच घंटे तक चले मुकाबले में जोकोविच ने पहला दो सेट 4-6, 4-6 से अपने नाम किया. लेकिन आखिरी तीन सेट 6-3, 7-5, 7-5 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. जिसके साथ जोकोविच के 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना भी टूट गया.