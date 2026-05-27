फ्रेंच ओपन 2026: 17 वर्षीय युवा ने रचा इतिहास, 1991 के बाद ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले बना सबसे कम उम्र का खिलाड़ी
French Open 2026: फ्रांसीसी किशोर 'मोइज कौमे' ने 17 साल की उम्र में ही फ्रेंच ओपन में जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया.
Published : May 27, 2026 at 2:23 PM IST
French Open 2026: फ्रेंच ओपन 2026 में वाइल्डकार्ड से एंट्री पाने वाले 17 वर्षीय किशोर 'मोइज कौमे' ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया. इस युवा फ्रांसीसी स्टार ने मंगलवार को पूर्व यूएस ओपन चैंपियन मारिन सिलिच को सीधे सेटों में हराकर ग्रैंड स्लैम मंच पर शानदार आगाज किया और उम्र से जुड़ा एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी बनाया.
कौमे ने अपना पहला मैच 7-6(4), 6-2, 6-1 से जीता. इसके साथ ही वह 1991 में दिनू पेसकारियू के बाद, रोलैंड गैरोस में मुख्य ड्रॉ का मैच जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए. यह भी उल्लेखनीय है कि ये मैच इस सदी के ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल मैचों में उम्र के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा अंतर वाला मैच था. क्योंकि कौमे की उम्र 17 साल है और सिलिच की उम्र 37 साल है. उम्र में सबसे ज्यादा अंतर वाला मैच 2019 में यूएस अपन में स्वजदा (16 वर्ष) बनाम लोरेंजी (37 वर्ष) के बीच हुआ था.
हैरत की बात ये है कि कौमे इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में 318वीं रैंक पर हैं. इसके बावजूद उन्होंने अनुभवी क्रोएशियाई खिलाड़ी के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस के साथ, कौमे 2008 या उसके बाद पैदा हुए पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम मैच जीता है.
French gem Moise Kouame's first round highlights 💎#RolandGarros pic.twitter.com/wygmZbUGIz— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
'यह असाधारण है'
मैच के बाद कौमे ने कहा, 'यह आसान नहीं था. मैं हमेशा वर्तमान पल में रहने की कोशिश करता हूं और स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं सोचता. आज मैं ऐसा करने में सच में बहुत सफल रहा.' उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है, यह असाधारण है. इस टूर्नामेंट में आने से पहले, मुझे सच में नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए. मेरी टीम और मैंने, जितना हो सके, खुद को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की थी.'
'मैंने इन कोर्ट्स पर काफी अभ्यास किया'
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमे ने कहा, 'मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ. मुझे लगा कि मेरी तैयारी पूरी है. मैं पूरी तरह तैयार था. मैंने और मेरी टीम ने रणनीति पर, और इस बात पर काफी काम किया था कि मैच को किस तरह से खेलना है. कल भी मैंने इन कोर्ट्स पर काफी अभ्यास किया था, और पिछले साल भी मैंने यहां अभ्यास किया था और खेला था. इसलिए मुझे यहां के माहौल और आज मौजूद दर्शकों के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी पहले से ही थी.'