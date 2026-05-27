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फ्रेंच ओपन 2026: 17 वर्षीय युवा ने रचा इतिहास, 1991 के बाद ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले बना सबसे कम उम्र का खिलाड़ी

फ्रांसीसी किशोर 'मोइज कौमे' ( AFP )

French Open 2026: फ्रेंच ओपन 2026 में वाइल्डकार्ड से एंट्री पाने वाले 17 वर्षीय किशोर 'मोइज कौमे' ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया. इस युवा फ्रांसीसी स्टार ने मंगलवार को पूर्व यूएस ओपन चैंपियन मारिन सिलिच को सीधे सेटों में हराकर ग्रैंड स्लैम मंच पर शानदार आगाज किया और उम्र से जुड़ा एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी बनाया. कौमे ने अपना पहला मैच 7-6(4), 6-2, 6-1 से जीता. ​​इसके साथ ही वह 1991 में दिनू पेसकारियू के बाद, रोलैंड गैरोस में मुख्य ड्रॉ का मैच जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए. यह भी उल्लेखनीय है कि ये मैच इस सदी के ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल मैचों में उम्र के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा अंतर वाला मैच था. क्योंकि कौमे की उम्र 17 साल है और सिलिच की उम्र 37 साल है. उम्र में सबसे ज्यादा अंतर वाला मैच 2019 में यूएस अपन में स्वजदा (16 वर्ष) बनाम लोरेंजी (37 वर्ष) के बीच हुआ था. हैरत की बात ये है कि कौमे इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में 318वीं रैंक पर हैं. इसके बावजूद उन्होंने अनुभवी क्रोएशियाई खिलाड़ी के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस के साथ, कौमे 2008 या उसके बाद पैदा हुए पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम मैच जीता है.