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French Open 2026: अलेक्जेंडर ज्वेरेव बने फ्रेंच ओपन के नए चैंपियन, 89 साल बाद जर्मनी को दिलाया बड़ा खिताब

ज्वेरेव के लिए बड़ी उपलब्धि यह ज्वेरेव के करियर का एक अहम खिताब है. उन्होंने पहले ही दो ATP फाइनल्स खिताब, सात मास्टर्स 1000 खिताब और एक ओलंपिक स्वर्ण पदक (टोक्यो 2021) जीता था, लेकिन अब 29 वर्षीय खिलाड़ी अपनी शानदार उपलब्धियों में एक ग्रैंड स्लैम खिताब भी जोड़ जोड़ लिया है.

89 साल बाद जर्मनी को दिलाया खिताब इस जीत ने ज्वेरेव जर्मन टेनिस के इतिहास में भी खास जगह दिलाई है. वह 1937 में हेनर हेनकेल के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने, और 1996 में बोरिस बेकर की ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के बाद कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने.

चार घंटे 20 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में, जर्मन खिलाड़ी ने पांचवें सेट में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ ज्वेरेव का ग्रैंड स्लैम खिताब का लंबा इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले वो तीन बार-2020 में यूएस ओपन, 2024 में फ्रेंच ओपन और 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल हार चुके थे.

French Open 2026 Champion: जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आखिरकार अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया. रविवार को फ्रेंच ओपन 2026 के रोमांचक फाइनल में उन्होंने इटली के फ्लेवियो कोबोली पांच सेट में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 से हराया.

अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबोली (AP)

फ्रेंच ओपन 2026 का फाइनल मुकाबला

फाइनल की शुरुआत में ज्वेरेव ने शानदार खेल दिखाया और पहले ही सेट में कोबोली की सर्विस तोड़कर 6-1 से जीत दर्ज कर ली. लेकिन अपने पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे कोबोली ने दूसरे सेट में शानदार वापसी की और 24 वर्षीय खिलाड़ी ने खुलकर अटैक किया और चालाकी भरे ड्रॉप शॉट्स का इस्तेमाल किया, जिससे वो दूसरा सेट 6-4 से अपना नाम करने में सफल रहे.

तीसरा सेट में भी दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन कोबोली की कई गलतियों ने ज़्वेरेव को एक अहम ब्रेक दिलाया. जिससे ज्वेरेव ने तीसरा सेट 6-4 से जीतकर लंबे समय से प्रतीक्षित बड़े खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाया.

हालांकि, चौथे सेट में ज़्वेरेव पर दबाव साफ दिखा और स्कोर 5-5 तक पहुंचाया, लेकिन टाई-ब्रेक में इटैलियन खिलाड़ी की शानदार वापसी को नहीं रोक पाए. इटैलियन खिलाड़ी 1-3 से पीछे होने के बावजूद वापसी करते हुए सेट पॉइंट पर एक बेहतरीन फोरहैंड विनर के साथ टाई-ब्रेक जीता और मैच को निर्णायक सेट तक ले गए.

कोबोली के पक्ष में मोमेंटम होने और ज़्वेरेव के फिर से लड़खड़ाने के कारण, ऐसा लग रहा था कि फाइनल उनके हाथ से निकल रहा है. लेकिन जर्मन खिलाड़ी ने मैच का अपना सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेला.

चौथे सेट के टाई-ब्रेक में संघर्ष के बावजूद, ज़्वेरेव ने पांचवें सेट में तुरंत बेहतर खेल दिखाया. शानदार सर्विस और 83 प्रतिशत फर्स्ट-सर्व पॉइंट जीतने के साथ-साथ लगातार ग्राउंडस्ट्रोक से इटैलियन खिलाड़ी को गलतियां करने पर मजबूर किया. ज़्वेरेव ने शुरुआत में ही कोबोली की सर्विस तोड़ी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने अपने सामने आए सभी चार ब्रेक पॉइंट बचाए और 6-1 से जीत हासिल करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया.