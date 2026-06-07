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फ्रेंच ओपन: 19 साल की मीरा आंद्रीवा बनीं चैंपियन, 1992 के बाद हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

19 साल की मीरा आंद्रीवा बनीं फ्रेंच ओपन की चैंपियन ( AP )

शनिवार को पेरिस के स्टेड रोलैंड-गैरॉस में खेले गए महिला सिंगल्स फाइनल में मीरा आंद्रीवा ने पोलैंड की माजा चवालिनस्का को 6-3, 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता.

French Open 2026: रुसी महिला खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 का टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही ये बड़ा टाइटल अपने नाम किया है. जिसके साथ वो 1992 के बाद पेरिस में सबसे कम उम्र की चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया.

इस जीत के साथ, मीरा आंद्रीवा 1992 में मोनिका सेलेस के बाद पेरिस में सबसे कम उम्र की महिला सिंगल्स चैंपियन बन गईं. यह जीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंद्रीवा की तेजी से बढ़ती सफलता में एक और अहम पड़ाव है.

एक घंटे 22 मिनट में जीत पक्की करने के बाद, भावुक आंद्रीवा जश्न में कोर्ट पर गिर पड़ीं और फिर अपनी कोच कोंचिता मार्टिनेज को गले लगाया. पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 और 1994 की विंबलडन चैंपियन मार्टिनेज ने आंद्रीवा के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है.

ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान आंद्रीवा ने कहा, "मैं बहुत छोटी उम्र से ही टीवी पर रोलैंड-गैरॉस देखती आ रही हूं. इस टूर्नामेंट को जीतना हमेशा से मेरा सपना रहा है, और सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी मेरे हाथों में यह ट्रॉफी है.'

रोलैंड-गैरॉस में इस युवा खिलाड़ी का सफर शानदार रहा है. वह पहली बार 2023 में क्वालिफीइंग राउंड से गुजरकर मेन ड्रॉ में पहुंची थीं और सेमीफाइनल तक का शानदार सफर तय करके अपनी पहचान बनाई थी. दो साल बाद, वह इस मशहूर क्ले-कोर्ट टूर्नामेंट में लौटीं और आखिरकार प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया.