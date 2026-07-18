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FIFA वर्ल्ड कप 2026: तीसरे स्थान के लिए फ्रांस-इंग्लैंड होंगे आमने सामने, जानें इस मैच के पीछे की पूरी कहानी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे.

फ्रांस बनाम इंग्लैंड
फ्रांस बनाम इंग्लैंड (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 3:33 PM IST

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FIFA World Cup 3rd Place Match: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और पूर्व चैंपियन स्पेन 20 जुलाई को फाइनल में खिताब के लिए आमने-सामने होंगे.

हालांकि, इस मैच से पहले टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए एक और मुकाबला होगा. यह मैच उन दो टीमों के बीच होगा जो सेमीफाइनल में हार गई थीं. इस हिसाब से, इस मैच में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा.

FIFA जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए लड़ाई भी बहुत अहम होती है. लेकिन बहुत कम ही लोगा इस मैच के बारे में जानते हैं. तो आज हम इस स्टोरी में थर्ड प्लेस वाले मैच की पूरी कहानी बताने वाले हैं.

ब्रॉन्ज फाइनल
FIFA वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के लिए होने वाले मैच को ब्रॉन्ज फाइनल (तीसरे स्थान का प्लेऑफ) कहा जाता है. हालांकि, इसे इस इरादे से शुरू किया गया था कि सेमीफाइनल में हारने वाली दो टीमों को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने और जीत के साथ टूर्नामेंट खत्म करने का एक और मौका मिल सके. सेमीफाइनल में हारने के बाद कई खिलाड़ी निराश हो जाते हैं. इसीलिए यह मैच निराशा में घर लौटने से बचने के लिए एक दूसरे मौके के तौर पर आयोजित किया जाता है.

अगर वे FIFA वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर यह ब्रॉन्ज फाइनल जीतते भी हैं, तो इसे एक बड़ी जीत और पहचान माना जाता है. इसीलिए दोनों टीमों के खिलाड़ी इस मैच में जबरदस्त लड़ने का जज्बा दिखाते हैं. हर एडिशन में, लाखों दर्शक यह ब्रॉन्ज फाइनल देखते हैं.

ब्रॉन्ज फाइनल मैच कब शुरू हुआ?
FIFA के पहले एडिशन (1930) में तीसरे स्थान के लिए कोई मैच नहीं खेला गया था. अगला एडिशन 1934 में शुरू हुआ, जो इटली में आयोजित किया गया था. उस एडिशन में, जर्मनी ने इस ब्रॉन्ज फाइनल मैच में मज़बूत ऑस्ट्रिया को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया. इस तरह, जर्मनी यह ब्रॉन्ज फाइनल जीतने वाली पहली टीम बनी.

यह मैच अगले साल, 1938 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था. हालांकि, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंबे अंतराल के बाद, ब्राजील में आयोजित 1950 विश्व कप में इस मैच को हटा दिया गया था. हालांकि, इसे अगले संस्करण, 1954 फीफा में आधिकारिक तौर पर बहाल कर दिया. तब से यह सभी विश्व कपों में मुख्य मैच भी रहा है.

राजस्व में बड़ा फायदा
इस मैच के आयोजन से फीफा और मेजबान शहर को अधिक राजस्व अर्जित करने का अवसर भी मिलता है. फीफा को स्टेडियम टिकट बिक्री, प्रायोजन, विज्ञापनों और टेलीविजन चैनल प्रसारण के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा. मेजबान शहर में होटलों, परिवहन, रेस्तरां आदि के लिए भी बाजार होगा. इस प्रकार, यह ब्रॉन्ज फाइनल मैच भी राजस्व में योगदान देगा.

'गोल्डन बूट' की दौड़ पर असर
यह मैच केवल तीसरे स्थान के लिए हीं नहीं है. बल्कि यह गोल्डन बूट की दौड़ को भी प्रभावित करता है. चूंकि यह टूर्नामेंट में एक आधिकारिक मैच है, इसलिए यह गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर है.

इस बार, इस मैच का बूट रेस पर असर पड़ेगा. क्योंकि फ्रांसीसी खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे वर्तमान में इस सूची में 8 गोल, 3 असिस्ट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उनके साथ, उसी टीम के उस्मान डेम्बेले (6 गोल), इंग्लैंड के खिलाड़ी बेलिंगहम (6) और हैरी केन (6) भी शीर्ष 5 में हैं.

शीर्ष पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी मेसी हैं, जिनके नाम 8 गोल और 4 असिस्ट हैं. यदि एम्बाप्पे ब्रॉन्ज फाइनल में गोल करते हैं और मेसी फाइनल में गोल नहीं करते हैं, तो गोल्डन बूट फ्रांसीसी खिलाड़ी को जाएगा.

कब होगा मैच?
टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा. इस मैच में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा. यह शनिवार की आधी रात के बाद 2:30 बजे शुरू होगा. मैच फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में, ZEE5 पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है.

हेड टू हेड
फ्रांस और इंग्लैंड ने एक-दूसरे के खिलाफ कुल 32 मैच खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने इनमें से 17 मैच जीते हैं, जबकि फ्रांस ने 10 मैचों में जीत हासिल की है. कुल पांच मैच ड्रॉ पर खत्म हुए. हालांकि वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक दोनों देश तीन बार आमने-सामने आ चुके हैं. इंग्लैंड ने 1966 और 1982 में खेले गए दो मैच जीते, जबकि फ्रांस ने 2022 के एडिशन में इंग्लैंड को हराया था.

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