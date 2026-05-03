थॉमस कप 2026 में फ्रांस का बड़ा उलटफेर, भारत को सेमीफानल में हराकर चौंकाया
थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस ने भारत को 3-0 से हरा दिया, जिससे भारत को अब कांस्य पदक पर ही संतोष करना पड़ेगा.
Published : May 3, 2026 at 2:08 PM IST
होरसेंस (डेनमार्क): शनिवार रात थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में, पूर्व विजेता भारत को फ्रांस ने 0-3 से हराकर टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर कर दिया. इसके साथ ही पुरुषों की टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का अभियान थम गया. जहां फ्रांस ने अपने पहले थॉमस कप फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया, वहीं भारत को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ेगा.
क्वार्टरफाइनल में कोहनी में चोट लगने के कारण लक्ष्य सेन की गैरमौजूदगी में पहला सिंगल्स खेल रहे आयुष शेट्टी, विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव से सिर्फ 39 मिनट में 11-21, 9-21 से हार गए, जिससे फ्रांस ने 1-0 की बढ़त बना ली. श्रीकांत किदांबी ने विश्व के 10वें नंबर के खिलाड़ी एलेक्स लानियर के खिलाफ अच्छी टक्कर दी, लेकिन 41 मिनट में 16-21, 18-21 से हार गए.
तीसरे सिंगल्स में, एच.एस. प्रणॉय ने विश्व के 17वें नंबर के खिलाड़ी टोमा जूनियर पोपोव के साथ कड़ा मुकाबला किया. लेकिन वो भी पहला गेम 19-21 से और दूसरा 16-21 से हार गए, जिससे फ्रांस ने एक यादगार जीत पक्की कर ली.
Another milestone moment for France! 🇫🇷— BWF (@bwfmedia) May 2, 2026
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भारत की पुरुष टीम अंतिम चार में पहुंची थी, इसलिए उन्होंने एक पदक पक्का किया था, लेकिन टूर्नामेंट के इतिहास में भारत केवल दूसरी बार इस चरण तक पहुंचा था. इससे पहले उन्होंने 2022 में यह खिताब जीता था. इस बीच, फ्रांस ने ग्रुप चरण में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को चौंका दिया था और क्वार्टरफाइनल में जापान को 3-0 से हराया था.
सेमीफाइनल से पहले भारत को लगा था बड़ा झटका
इस बड़े मुकाबले से ठीक पहले, भारत को एक बड़ा झटका लगा जब लक्ष्य सेन को चोट के कारण सेमीफाइनल मैच से हटना पड़ा. इस झटके ने भारत की उम्मीदों पर लगभग पानी ही फेर दिया, क्योंकि उन्हें इस बेहद अहम मुकाबले के लिए अपनी टीम का कॉम्बिनेशन फिर से बनाना पड़ा.
थॉमस कप 2026 सेमीफाइनल का नतीजा
भारत, फ्रांस से 0-3 से हार गया
आयुष शेट्टी, क्रिस्टो पोपोव से 11-21, 9-21 से हारे
किदांबी श्रीकांत, एलेक्स लैनियर से 16-21, 18-21 से हारे
एच.एस. प्रणॉय, टोमा जूनियर पोपोव से 19-21, 16-21 से हारे
Thomas Cup - Semifinal showdown as France 🇫🇷 steps up against India 🇮🇳.#ThomasUberCupFinals #Horsens2026 pic.twitter.com/qhyR8m63kU— BWF (@bwfmedia) May 2, 2026