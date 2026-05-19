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चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी एशियन गेम्स से बाहर, जानिए क्यों?

हैदराबाद: जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारत की महिला और पुरुष तीरंदाजी टीम फाइनल हो गई है. इस टीम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहीं.

इसके अलावा पूर्व भारतीय नंबर 1 अतनु दास और जाने-माने कंपाउंड तीरंदाज अभिषेक वर्मा भी सिलेक्शन ट्रायल्स में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण एशियन गेम्स की टीम में जगह बनाने से चूक गए.

चार बार की ओलंपियन दीपिका SAI सेंटर में हुए ट्रायल्स में एशियन गेम्स के लिए कट-ऑफ पार नहीं कर पाईं. ये ट्रायल्स एशियन गेम्स की टीम और आने वाले तीरंदाजी वर्ल्ड कप के तीसरे और चौथे चरण के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए आयोजित किए गए थे.

दीपिका भारतीय वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाए रखने में तो सफल रहीं, लेकिन एशियन गेम्स की टीम में जगह बनाने से चूक गईं. वह रिकर्व तीरंदाजों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहीं.

महिलाओं की रिकर्व कैटेगरी में, टीनएजर कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहद ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया. 19 वर्षीय कीर्ति 13.5 अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर रहीं, जबकि महाराष्ट्र की कुमकुम दूसरे स्थान पर रहीं.