एशियन बीच कबड्डी गेम्स: राजस्थान के 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल
राजस्थान के चार खिलाड़ी 5वीं एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय टीम में चुने गए हैं.
Published : April 16, 2026 at 7:28 PM IST
जयपुर: चीन के सान्या में 22 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाली 5वीं एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. इस बार भारतीय दल में राजस्थान के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. पुरुष वर्ग में राजस्थान के बिजेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र यादव और जयभगवान को जगह मिली है, जबकि महिला वर्ग में मनप्रीत कौर भारतीय टीम का हिस्सा होंगी.
अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ के निदेशक और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत ने बताया कि इन खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. राजस्थान की कबड्डी टीमों ने पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने बोधगया (बिहार) में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 और 38वें राष्ट्रीय खेल (ऋषिकेश-शिवपुरी, उत्तराखंड) 2025 में गोल्ड मेडल जीता. इसके अलावा मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में हुए राष्ट्रीय खेल 2026 में सिल्वर मेडल और खेलो इंडिया (दमन-दीव) 2026 में पुरुष व महिला दोनों वर्गों में राजस्थान ने गोल्ड पदक हासिल किए.
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बीच कबड्डी को लेकर राज्य में उत्साह: तेजस्वी सिंह गहलोत ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा, “यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है. इन चारों खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चुना जाना युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा. मुझे पूरा विश्वास है कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे.” उन्होंने आगे कहा कि बीच कबड्डी को लेकर राज्य में उत्साह लगातार बढ़ रहा है. इस चयन के बाद स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी इस खेल को नई गति मिलेगी. हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान में बीच कबड्डी के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा और प्रशिक्षण सुविधाएं तैयार हों.
कबड्डी के मजबूत ढांचे और प्रशिक्षण का परिणाम: गहलोत ने कहा कि राज्य ओलंपिक संघ ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देगा. इसके साथ ही भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष विभोर जैन और राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बराड़ ने भी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन राज्य में कबड्डी के मजबूत ढांचे और प्रशिक्षण का परिणाम है.
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