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एशियन बीच कबड्डी गेम्स: राजस्थान के 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल

भारतीय टीम में चुने गए 4 खिलाड़ी ( Photo: Rajasthan Olympic Association )

जयपुर: चीन के सान्या में 22 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाली 5वीं एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. इस बार भारतीय दल में राजस्थान के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. पुरुष वर्ग में राजस्थान के बिजेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र यादव और जयभगवान को जगह मिली है, जबकि महिला वर्ग में मनप्रीत कौर भारतीय टीम का हिस्सा होंगी. अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ के निदेशक और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत ने बताया कि इन खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. राजस्थान की कबड्डी टीमों ने पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने बोधगया (बिहार) में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 और 38वें राष्ट्रीय खेल (ऋषिकेश-शिवपुरी, उत्तराखंड) 2025 में गोल्ड मेडल जीता. इसके अलावा मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में हुए राष्ट्रीय खेल 2026 में सिल्वर मेडल और खेलो इंडिया (दमन-दीव) 2026 में पुरुष व महिला दोनों वर्गों में राजस्थान ने गोल्ड पदक हासिल किए. इसे भी पढ़ें- राजस्थान के लोकेंद्र, मान सिंह, अश्लेश और वीरभद्र का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन