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FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए टीम का ऐलान, झारखंड की चार बेटियां प्रतियोगिता में दिखाएंगी कमाल, सलीमा टेटे को मिली कप्तानी

FIH महिला हॉकी विश्व कप में घोषित भारतीय टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

Women Hockey team
भारतीय महिला टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 2:46 PM IST

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रांची: हॉकी के क्षेत्र में झारखंड ने एक बार फिर देशभर में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है. हॉकी इंडिया ने 15 से 30 अगस्त 2026 तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में आयोजित होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों को जगह मिली है, इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि झारखंड की स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को भारतीय महिला टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

झारखंड हॉकी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

विश्व कप के लिए चयनित झारखंड की अन्य खिलाड़ियों में अनुभवी मिडफील्डर निक्की प्रधान, युवा फॉरवर्ड ब्यूटी डुंगडुंग और मिडफील्डर दीपिका सोरेंग शामिल हैं. एक साथ चार खिलाड़ियों का भारतीय विश्व कप टीम में चयन झारखंड हॉकी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.

FIH नेशंस कप का खिताब जीतकर लौटी है भारतीय टीम

भारतीय महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित FIH नेशंस कप का खिताब जीतकर लौटी है. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अजेय रहते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी. वर्तमान में भारतीय टीम बेंगलुरु में विश्व कप की तैयारियों में जुटी हुई है.

16 अगस्त से अपने अभियान की शुरूआत करेगी भारतीय टीम

विश्व कप में भारत को पूल-डी में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से होगा. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी. इसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेगी. सभी मुकाबले नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन स्थित वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे.

महिला हॉकी टीम में झारखंड के चार खिलाड़ियों को मिली जगह

हॉकी झारखंड के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बार है जब महिला हॉकी विश्व कप के लिए घोषित भारतीय टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों को एक साथ जगह मिली है. इससे पहले हाल ही में घोषित एशियाई खेलों की भारतीय महिला टीम में भी झारखंड की चार खिलाड़ियों का चयन हुआ था. वही जुलाई 2026 में घोषित सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर महिला भारतीय टीमों में कुल 13 खिलाड़ियों का चयन झारखंड से हुआ है.

पुरुष सब-जूनियर भारतीय टीम में भी राज्य के एक खिलाड़ी को मिली जगह

झारखंड लंबे समय से भारतीय हॉकी को प्रतिभाशाली खिलाड़ी देता रहा है. 2015 से अब तक राज्य के कई खिलाड़ी सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इनमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, सोनल मिंज, पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी सहित कई नाम शामिल हैं.

हमारी बेटियां रोशन करेंगी देश का नाम: विजय शंकर सिंह, महासचिव, हॉकी झारखंड

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा, 'यह झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. विश्व कप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड की चार बेटियों का चयन और सलीमा टेटे को भारतीय टीम की कप्तानी मिलना राज्य में सालों से हो रहे व्यवस्थित प्रशिक्षण और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है. हमें विश्वास है कि भारतीय टीम विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करेगी और हमारी बेटियां देश का नाम रोशन करेंगी. हॉकी झारखंड की ओर से पूरी टीम को शुभकामनाएं.'

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