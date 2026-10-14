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हैदराबाद में IND vs WI मैच से पहले 4 लोग गिरफ्तार, कॉम्प्लिमेंट्री टिकट बेचने का था आरोप

हैदराबाद में IND vs WI मैचों के टिकट की ब्लेक मार्केटिंग के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार ( IANS )

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की सीरीज की चौथा मैच आज (14 अक्टूबर) हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले यहां की पुलिस ने टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में पुलिस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) सदस्य समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने ये कारर्वाई मंगलवार को अंजाम दी. गोशामहल पुलिस स्टेशन के एक ASI की 12 अक्टूबर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. ASI को बेगम बाजार में कॉम्प्लिमेंट्री टिकटों की गैर-कानूनी बिक्री के बारे में पक्की जानकारी मिली थी.

इस मामले में पुलिस ने अविनाश दराक और मोहित सोमानी को पकड़ा और उनके पास से क्रिकेट मैच के 11 कॉम्प्लिमेंट्री टिकट बरामद किए. ये ऐसे टिकट होते हैं जिनको बेचा नहीं जा सकता बल्कि ये एक तरह का पास होता है, जो बड़े बड़े लोगों को मैच देखने के लिए दिया जाता है. भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 मैच (IANS) पुलिस की प्रेस रिलीज के अनुसार, पूछताछ के दौरान उन दोनों ने बताया कि उन्हें ये कॉम्प्लिमेंट्री टिकट आकर्षित श्रीवास्तव से मिले थे. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी बिक्री का विज्ञापन दिया और ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमतों पर इन्हें बेचा. गोशामहल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी. श्रवण कुमार ने कहा, 'जांच के दौरान आकर्षित ने बताया कि उसके पिता, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, यहां उप्पल क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के सदस्य हैं."