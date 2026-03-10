ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हुआ ऐलान, चार भारतीय और एक पाकिस्तानी टीम में शामिल

टी20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हुआ ऐलान ( IANS )

बुमराह टीम में चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें फाइनल में उनकी शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वह आठ मैचों में 14 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. फाइनल में, उन्होंने 15 रन देकर चार विकेट लिए.

भारत के चार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के नाम शामिल है. संजू ने टूर्नामेंट में कुल 321 रन बनाए. किशन ने 317 रन बनाए. पंड्या तीसरे भारतीय बैटर हैं, जिन्हें बैट और बॉल दोनों से उनके योगदान के लिए अहमियत दी गई. उन्होंने दो हाफ सेंचुरी बनाई और जरूरत पड़ने पर असरदार स्पेल भी डाले.

टी20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट के सिलेक्शन पैनल में इयान बिशप, नताली जर्मनोस, इयोन मॉर्गन (ब्रॉडकास्टर्स); गौरव सक्सेना (ICC प्रतिनिधि) और रेक्स क्लेमेंटाइन (स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट) शामिल थे.

हैरानी की बात ये है कि इस टीम में टी20 वर्ल्ड कप की रनर अप टीम न्यूजीलैंड से एक भी खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हो सका, और न ही इसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी है. क्योंकि वो ग्रुप स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

ICC T20 WC team of the tournament: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है. जिसमें भारत से सबसे ज्यादा चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से दो-दो खिलाड़ी और पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से एक-एक खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है.

दक्षिण अफ्रीका से दो खिलाड़ी

एडेन मार्करम टीम में दो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों में से एक हैं, प्रोटियाज कप्तान ने 286 रन बनाए, जिसमें तीन हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, जिससे उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची. उनके हमवतन लुंगी एनगिडी भी टीम में हैं, जिन्होंने 15.58 की औसत से 12 विकेट लिए हैं.

इंग्लैंड से दो खिलाड़ी

इंग्लैंड के विल जैक्स अपने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन की वजह से मिडिल ऑर्डर में आए हैं, जिससे उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची. जैक्स ने इंग्लैंड को जीत दिलाने में लगातार अहम योगदान दिया, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर नाबाद 32 रन और 23 रन देकर दो विकेट, जिससे उन्हें चार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड में से एक मिला. टीम में उनके साथी खिलाड़ी आदिल राशिद भी हैं, जिन्होंने 14.15 की औसत से 13 विकेट लिए.

पाकिस्तान से एक खिलाड़ी

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 383 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 76.60 की औसत से रन बनाए और दो सेंचुरी बनाई, एक श्रीलंका के खिलाफ और दूसरी नामीबिया के खिलाफ.

वेस्टइंडीज से एक खिलाड़ी

वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार योगदान देकर टीम में अपनी जगह पक्की की है. उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ तीन और नेपाल के खिलाफ चार विकेट लिए, और फिर सुपर एट्स में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया.

जिम्बाब्वे से एक खिलाड़ी

जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी टीम को पूरा करते हैं, जिन्होंने उनके शानदार ग्रुप स्टेज प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई. मुजरबानी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 17 रन देकर चार विकेट लिए और ग्रुप स्टेज का अंत कुल नौ विकेट के साथ किया.

टीम के 12वें खिलाड़ी अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शल्कविक हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज के ही चार मैच में 13 विकेट लिए, जिनका औसत 6.84 और इकॉनमी रेट 6.80 रहा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम ऑफ द टूर्नामेंट

साहिबजादा फरहान, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, एडेन मार्करम (कप्तान), हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, आदिल राशिद, ब्लेसिंग मुजराबानी.