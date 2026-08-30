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सौरव गांगुली की नई शुरुआत, बिग बॉस सीजन-3 को करेंगे होस्ट, आज रात से शुरू होगा दादा का शो

सौरव गांगुली ( IANS )

Ganguly Bigg Boss Bangla: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब टीवी शो में नजर आने वाले हैं. जहां वो एक्टिंग करते हुए नहीं बल्कि 10 साल बाद शुरू होने वाले एक शो को होस्ट करेंगे. लगभग दस साल बाद बंगाली जुबान में बिग बॉस को फिर से शुरू किया जा रहा है. इस सिलसिले में, आयोजकों ने एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया है जिसमें शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स की पुष्टि की गई है. तीसरे सीजन के लिए गांगुली!

बिग बॉस बांग्ला के पहले सीजन के होस्ट अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती थे और दूसरे सीजन के होस्ट एक्टर जीत थे. लेकिन इसके बाद कई वजहों से शो नहीं हो पाया. अब बिग बॉस बांग्ला को तीसरी बार वापस लाया जा रहा है. बिग बॉस प्रोग्राम का यह तीसरा सीजन 30 अगस्त से शुरू हो रहा है. जिसमें गांगुली होस्ट के तौर पर बंगाली दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. गांगुली ने इस रियलिटी शो को होस्ट करने की वजह भी बताई. गांगुली ने कहा, 'बिग बॉस एक अलग तरह का शो है. एक ऐसा प्रोग्राम जो सभी के करीब है, यह बंगाल में लंबे ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रहा है. मेरे पास बिग बॉस के पिछले एपिसोड रोज देखने का समय नहीं था. मैं इसे वीकेंड पर देखता था. सबसे बड़ी बात, मैंने ध्यान से देखा है कि सलमान खान ने होस्ट के तौर पर इसे कैसे चलाया है. इस शो को होस्ट करना मेरे लिए भी दिलचस्प है.'