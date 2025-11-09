ETV Bharat / sports

रांची पहुंचे जोंटी रोड्स, बोले- धोनी की फिटनेस और रांची की ऊर्जा ने दिल जीत लिया

रांची में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोंटी रोड्स ( Etv Bharat )

रांचीः विश्व क्रिकेट के महानतम फील्डरों में शुमार पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने पहली बार रांची का दौरा किया. रांची चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में जोंटी रांची पहुंचे.

शहर पहुंचते ही उन्होंने यहां की जनता के उत्साह और गर्मजोशी की खुलकर तारीफ की. रोड्स ने कहा कि रांची की ऊर्जा और यहां के लोगों का प्यार वाकई कमाल का है. मैंने भारत के कई शहर देखे हैं लेकिन यहां का माहौल सबसे अलग और आत्मीय है.

उन्होंने कहा कि यहां के बच्चों में क्रिकेट के प्रति जो जुनून है, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाता है. मैं हैरान हूं कि आज की पीढ़ी भी मेरे पुराने मैच देखकर मुझे पहचानती है. यह बताता है कि क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा.

धोनी के प्रति जताया सम्मान

महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस और स्वभाव पर बात करते हुए रोड्स बोले, धोनी हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं. उनकी शांत स्वभाव, फिटनेस और मैदान पर धैर्य उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है. जब टी-20 में कप्तान घबरा जाते हैं, धोनी तब भी स्थिर रहते हैं, यही उनकी असली ताकत है.

उन्होंने बताया कि भले ही उन्होंने धोनी के साथ कभी सीधे काम नहीं किया लेकिन कोचिंग के दौरान उनके खिलाफ रणनीतियां बनानी पड़ीं. महेंद्र सिंह धोनी हमेशा आत्मविश्वासी और संयमित कप्तान रहे हैं, जो हर हालात में सही फैसला लेते हैं.

फील्डिंग का जुनून आज भी बरकरार

56 वर्षीय रोड्स ने कहा कि उम्र बढ़ने के बावजूद उनका जुनून कम नहीं हुआ है. उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि मेरी पत्नी अब मुझे डाइव लगाते देखकर डर जाती हैं लेकिन यह मेरा स्वभाव है. अगर मैं 60 साल का भी हो जाऊं और गेंद मेरे इलाके में आए तो मैं छलांग जरूर लगाऊंगा.

युवाओं को दी फिटनेस और प्रैक्टिस की सीख