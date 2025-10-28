ETV Bharat / sports

ये भारत है, इस पर फाइन मत लगाओ! पूर्व मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप

हैदराबाद: पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के दबदबे पर खुलकर बात की है. द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस ब्रॉड ये आरोप भी लगाया कि भारत आईसीसी पर राज कर रहा है. इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया और कहा कि जब वह मैच रेफरी के तौर पर आईसीसी में काम कर रहे थे, तो पावर में बैठे लोगों ने उनसे भारतीय टीम पर जुर्माना न लगाने को कहा था.

क्रिस ब्रॉड का आरोप

तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड ने आरोप लगाया कि एक बार भारतीय टीम तय समय से 3-4 ओवर पीछे थी और स्लो ओवर रेट का उन पर जुर्माने लगाना बनता था, लेकिन उस समय उनके पास एक फोन आया, और कहा गया कि फाइन न लगाओ, कोई समाधान निकालो, ढील दो, क्योंकि यह भारतीय टीम है.

उन्होंने आगे कहा कि फोन कॉल के बाद, मैंने समय की गणना में एक जोखिम उठाया और भारतीय टीम पर फाइन नहीं लगाया. लेकिन अगले ही मैच में, भारतीय टीम फिर स्लो ओवर रेट में फंस गई, सौरव गांगुली ने फिर वही किया और मैच अधिकारियों की बात नहीं मानी. इसके बाद मैंने फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए, तो मुझे केवल गांगुली पर जुर्माना लगाने को कहा गया.