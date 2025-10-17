ETV Bharat / sports

'हॉकी की रानी' बनेंगी सीए की दुल्हन, कोच करेंगे कन्यादान, कुरुक्षेत्र में होगी शादी, पीएम-स्पोर्ट्स पर्सन और बॉलीवुड को न्योता

Rani Rampal Wedding: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल सीए के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.

ETV Bharat Haryana Team

October 17, 2025

कुरुक्षेत्र: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पदम श्री अवॉर्डी रानी रामपाल सीए के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उनकी शादी 2 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में होगी. रानी रामपाल ने शादी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शादी का न्योता दिया था. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच बलदेव सिंह अपनी शिष्य के कन्यादान की रस्म अदा करेंगे.

गुपचुप तरीके से सगाई: रानी रामपाल की सगाई करीब 2 महीने पहले कुरुक्षेत्र के रहने वाले पंकज के साथ हुई थी. पंकज पेशे से सीए हैं. दरअसल रानी रामपाल के पिता की तबीयत काफी खराब है. जिसके चलते वे अब शादी करने जा रही हैं. ये शादी कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में होगी. उनकी सगाई गुपचुप तरीके से हुई. जिसकी किसी को जानकारी नहीं दी गई. सगाई में दोनों के परिवार के सदस्य और रानी रामपाल के सबसे पहले कोच बलदेव सिंह ही शामिल हुए थे.

चार्टर्ड अकाउंटेंट से होगी शादी: एसजीएनपी स्टेडियम शाहबाद के कोच गुरप्रीत सिंह ने बताया कि "रानी रामपाल आने वाली 2 नवंबर को शादी करने जा रही हैं. रानी रामपाल मौजूदा समय में शाहाबाद के मॉडल टाउन में रह रही हैं. उनके घर में शादी की तैयारी चल रही हैं. उनकी शादी कुरुक्षेत्र के पाल प्लाजा में होगी. उनकी सगाई 2 महीने पहले पंकज से हुई. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं."

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा गया न्योता: कोच गुरप्रीत सिंह ने बताया कि "रानी रामपाल की शादी में एक तरफ खेल जगत से जुड़ी महान हस्तियां शामिल होंगी, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है. देश के गृहमंत्री अमित शाह को भी शादी का निमंत्रण भेजा गया है. आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शादी में शामिल होंगे. अभी तक पीएम और गृहमंत्री के आने की पुष्टि नहीं हुई है."

2 नवंबर को होगी रानी रामपाल की शादी (Rani Rampal Social Media)

द्रोणाचार्य अवार्डी कोच बलदेव सिंह करेंगे शादी की रस्म पूरी: कोच गुरप्रीत सिंह ने बताया कि "रानी रामपाल की शादी में उनके सबसे पहले कोच बलदेव सिंह होंगे और वो उनका कन्यादान करके विवाह के सभी रस में पूरी करेंगे. आपको बता दें कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके बलदेव सिंह रानी रामपाल के पहले कोच हैं. जिन्होंने उनके हाथ में हॉकी की स्टिक पकड़ाई थी और उनकी बदौलत ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल पाई."

कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं सीए पंकज (Rani Rampal Social Media)

रानी रामपाल की उपलब्धियां: रानी रामपाल ने पहली बार 2008 में 14 साल की उम्र में ओलंपिक क्वालीफायर में भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 258 मैचों में 205 गोल किए हैं. रानी रामपाल ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की. उस समय भारत की सर्वोच्च ओलंपिक रैंकिंग इस टूर्नामेंट में आई थी. जिसमें महिला भारतीय हॉकी टीम का 6ठां स्थान रहा था.

भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही हैं रानी रामपाल (Rani Rampal Social Media)
प्रेक्टिस के दौरान की फोटो (Rani Rampal Social Media)
रानी रामपाल (Rani Rampal Social Media)

इन पुरस्कारों से सम्मानित: 2018 में एशियाई गेम में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. 2017 में उन्होंने महिला एशिया कप में सिल्वर मेडल जीता, जबकि 2010 में महिला विश्व कप में सर्वेष्ठ युवा खिलाड़ी चुनी गई. 2013 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. रानी रामपाल को 2016 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जबकि 2022 में उनका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था. 2020 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया. करीब 1 साल पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया था.

