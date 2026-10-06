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IPL 2027 में सौरव गांगुली को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली कैपिटल्स के बने हेड कोच

Sourav Ganguly Head Coach: टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली को IPL 2027 में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उनको इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच बनाया गया है. वो पुर्व हेड कोच हेमांग बदानी की जगह लेंगे, जिनकी कोचिंग में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. पिछले सीजन दिल्ली अंक तालिका में छठे स्थान पर रही थी.