नाइटक्लब की घटना पर भड़का पूर्व इंग्लिश कप्तान, कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की
नाइटक्लब की हालिया घटना के बाद माइकल वॉन ने दुर्व्यवहार करने या टीम की बदनामी करने वालों के लिए कड़ी सजा की मांग की.
Published : August 25, 2026 at 4:17 PM IST
Brydon Carse Nightclub Incident: इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटरों के नाइटक्लब विवाद से जुड़ने पर पूर्व कप्तान माइकल वॉन काफी ज्यादा नाराज है. उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से ऐसे खिलाड़ियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, जो अपने दुर्व्यवहार से नेशनल टीम को बदनाम कर रहे हैं.
बता दें कि हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनको नाइटक्लब के बाहर हथकड़ी पहना हुआ देखा जा सकता है. इसके साथ उनकी डरहम टीम के साथी खिलाड़ी बेन स्टोक्स और मैथ्यू पॉट्स को भी देखा गया. जिसके बार में अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने जांच शुरू कर दी है.
Brydon carse has beenen axed from the Test series against Pakistan before the second test match between pakistan and England pic.twitter.com/sp2EG91aJL— Ishan Kishan (@Ishankishan51fc) August 25, 2026
कार्स टीम से हुए बाहर
इस घटना के कारण, ECB ने कहा कि यह तेज गेंदबाज को लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया है, और उनकी जगह टीम में हैम्पशायर के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोनी बेकर को शामिल किया है.
वॉन ने कड़ी सजा की मांग की
इस घटना के बारे में बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने दुर्व्यवहार करने या टीम की बदनामी करने वाले खिलाड़ियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है. वॉन ने कहा, 'किसी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पूरे सिस्टम में खलबली मच जाए, ताकि सभी को पता चल सके कि अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं या टीम की बदनामी करते हैं, तो क्या नतीजा होगा. यही वह सजा है जो खिलाड़ियों को वास्तव में चुभेगी.'
वॉन ने ये भी कहा, 'अगर पिछले नौ महीनों में जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए कार्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो मुझे उसके लिए बुरा लगेगा, लेकिन किसी न किसी तरह, एक मिसाल कायम करने के लिए कुछ तो करना ही होगा कि वे अब इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे.'
'Punishment that sends a shiver': Michael Vaughan calls for strict Brydon Carse punishment after Derby controversy#MichaelVaughan #England #BrydonCarse #ECBhttps://t.co/k8lzCirx3z pic.twitter.com/wy7dD6SuWF— Jeet Banerjee (@JeetBanerj18788) August 25, 2026
पिछले 9 महीनों कई घटना घटी है
इंग्लैंड क्रिकेट में नाइटक्लब से जुड़ी घटनाओं की एक लंबी सूची है. हालांकि ब्रायडन कार्स का मामला नया है. इससे पहले पिछले अक्टूबर में, इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक नाइटक्लब के बाहर एक बाउंसर ने मुक्का मारा था. उस समय उनके साथ टीम के साथी जैकब बेथेल और जोश टंग भी मौजूद थे.
ऑस्ट्रेलिया के एशेज दौरे के दौरान, ओपनर बेन डकेट का नूसा में इंग्लैंड की छुट्टी के दौरान नशे की हालत में वीडियो बनाया गया था. और जून में, पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने टीम के नियमों का उल्लंघन किया था और वे उस समय वहां मौजूद थे जब लंदन के एक नाइटक्लब में सारासेन्स रग्बी खिलाड़ी ने इंग्लैंड के सुरक्षा स्टाफ के एक सदस्य को मुक्का मारा था.