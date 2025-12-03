ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीका में जन्म, इंग्लैंड में खेला क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ निधन

Robin Smith passes away: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में निधन हो गया.

हैदराबाद: इंग्लैंड के पूर्व मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है. रॉबिन स्मिथ ने 62 टेस्ट और 71 वनडे मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया. वह इंग्लैंड की 1992 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी थे.

40 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद रॉबिन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया चले गए. क्रिकेटर के परिवार ने बताया कि स्मिथ की सोमवार, 1 दिसंबर को साउथ पर्थ में उनके अपार्टमेंट में अचानक मौत हो गई. हालांकि, स्मिथ की मौत का कारण अभी पता नहीं चला है.

स्मिथ के परिवार ने का बयान
बता दें कि रॉबिन स्मिथ शराब की लत और मेंटल हेल्थ की वजह से लंबे समय से इलाज करा रहे थे. स्मिथ के परिवार ने एक बयान में कहा, 'बहुत दुख और नुकसान के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ, हैरिसन और मार्गो के प्यारे पिता और क्रिस्टोफर के प्यारे भाई, का निधन हो गया.'

बयान में आगे लिखा, 'एक बहादुर और डैशिंग बैट्समैन, उन्होंने हैम्पशायर और अपने गोद लिए हुए देश, दोनों के लिए बहुत अच्छा खेला, और इस दौरान उन्हें बहुत सारे चाहने वाले और दोस्त मिले. यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल समय है, जबकि हम अपने दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि मीडिया और क्रिकेट फैंस हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें.

बयान में ये भी लिखा कि 2004 में खेल से रिटायरमेंट के बाद से, शराब और मेंटल हेल्थ से उनकी लड़ाइयों के बारे में अच्छी तरह से पता चला है, लेकिन इन वजहों से मौत के कारण के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए, सही कारण पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चलेगा.'

'इंग्लैंड के फैंस को उनपर बहुत गर्व है'
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन ने कहा, 'रॉबिन स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया के कुछ सबसे तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते थे, और मुश्किल तेज गेंदबाजी का सामना एक बहादुर मुस्कान और जबरदस्त हिम्मत के साथ करते थे. उन्होंने ऐसा इस तरह से किया कि इंग्लैंड के फैंस को बहुत गर्व हुआ और मनोरंजन की कोई कमी नहीं हुई. वह अपने समय से आगे के बल्लेबाज थे, जिसका सबूत 1993 में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 163 गेंदों पर नाबाद 167 रन की यादगार पारी थी.

रॉबिन स्मिथ का क्रिकेट करियर
साउथ अफ्रीका के डरबन में 1963 में जन्मे रॉबिन स्मिथ काउंटी मैच खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए. जहां उन्होंने 1982 से 2003 के बीच 21 साल हैम्पशायर के लिए खेला, और 1998 से 2002 के बीच काउंटी टीम की कप्तानी भी की. जबकि 1988 में उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम में डेब्यू किया.

अपने इंग्लैंड करियर के दौरान, स्मिथ ने 62 टेस्ट और 71 ODI खेले, जिसमें 6,500 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 9 सेंचुरी के साथ 4,236 टेस्ट रन शामिल हैं. अपने करियर के आखिर में, उनका टेस्ट एवरेज 43.67 था. वह 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली इंग्लैंड टीम का भी हिस्सा थे.

स्मिथ का फर्स्ट-क्लास मैच
स्मिथ ने 300 से ज्यादा फर्स्ट-क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 42.09 के शानदार एवरेज से 18,984 रन बनाए, जिसमें उनका हाई स्कोर 209 नॉट आउट रहा. स्मिथ ने हैम्पशायर के लिए 347 लिस्ट A मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 42.97 के एवरेज से 12,000 से ज्यादा रन बनाए. कुल मिलाकर रॉबिन ने हैम्पशायर के लिए 600 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 30 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं.

