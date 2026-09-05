ETV Bharat / sports

'मेरी पत्नी सिर्फ वैभव की वजह से दलीप ट्रॉफी देख रही हैं...' पूर्व क्रिकेटर ने सूर्यवंशी की तारीफ में बोली बड़ी बात

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और टीम के उप-कप्तान भी हैं.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Srikkanth on vaibhav sooryavanshi: बिहार से निकलने वाला ये 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के जिस भी टूर्नामेंट कदम रख रहे हैं वहां धूम मचा रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के बाद वैभव आज कल घरेलू रेड बॉल के टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेर रहा है.

हाल ही में वैभव ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 और 40 रनों की शानदार पारी भी खेली. जिसके साथ वो इस टूर्नामेंट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. इससे पहले मैच में वैभव अपने बैट से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन गेंद से उन्होंने दो विकेट लेकर अपना एक अलग रूप दिखाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

इस 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज की अपार क्षमता की हर कोई तारीफ कर रहा है और कह रहा है ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में भारत का नाम रोशन करेगा. इसी क्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी वैभव की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सिर्फ वैभव के लिए दिलीप ट्रॉफी देख रही हैं. यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अभी अपना करियर शुरू ही किया है और यह उनके टैलेंट का सबूत है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बातें अपने यूट्यूब चैनल पर कही.

'मेरी पत्नी वैभव के लिए दिलीप ट्रॉफी देख रही हैं'
श्रीकांत ने कहा, 'वैभव शानदार खेल रहे हैं. इसलिए उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. अगर उन्हें सही ढंग से तैयार किया जाए, तो वे भविष्य में सुपरस्टार बनेंगे. वे टेस्ट क्रिकेट की खोई हुई शान वापस लाएंगे. हर कोई उनकी वजह से दलीप ट्रॉफी देख रहा है. असल में, मेरी पत्नी भी उनके लिए ये मैच देख रही हैं. मुझे लगता है कि वे भविष्य में वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे.'

'वे वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा'
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, 'क्या यह लड़का हाई-लेवल क्रिकेट खेल सकता है? कोई उन पर शक कैसे कर सकता है? वे किसी भी लेवल का क्रिकेट खेल सकता है. वे जल्द ही सभी फॉर्मेट में वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा. वे रेड-बॉल क्रिकेट में बिना किसी डर के मीडियम पेसर्स का सामना कर रहा है. वे सीधे छक्के लगाकर उनकी बॉलिंग की धज्जियां उड़ा रहा है.'

वैभव खेलेगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी पहली बार दलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं. जिसमें वो ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खास बात ये है कि वे उस टीम के उप-कप्तान भी हैं. उनकी टीम फाइनल में भी पहुंच चुकी है, जहां उनका सामना 6 सितंबर को तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम साउथ जोन से होगा.

ये भी पढ़ें

दलीप ट्रॉफी 2026: वैभव सूर्यवंशी का कमाल, ईस्ट जोन 13 साल बाद फाइनल में पहुंचा

दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी, 8 रन से शतक से चूके पर तोड़ दिया 57 साल पुराना रिकॉर्ड

TAGGED:

SRIKKANTH ON VAIBHAV SOORYAVANSHI
वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी
दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल
वैभव सूर्यवंशी की तारीफ
VAIBHAV SOORYAVANSHI DULEEP TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.