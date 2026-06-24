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पूर्व क्रिकेटर का जन्मदिन पर हुआ निधन, वर्ल्ड क्रिकेट में शोक की लहर

Bob Blair passes away: न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब ब्लेयर का 94वें जन्मदिन पर निधन हो गया

पूर्व क्रिकेटर का जन्मदिन पर हुआ निधन
पूर्व क्रिकेटर का जन्मदिन पर हुआ निधन (Gatty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 3:32 PM IST

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Bob Blair passes away: न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए 23 जून का दिन काफी दुखद भरा रहा. देश के लिए 19 टेस्ट खेलने वाला पूर्व तेज गेंदबाज बॉब ब्लेयर का इंग्लैंड में 94वें जन्मदिन पर निधन हो गया. ब्लेयर का जन्म 23 जून 1932 को हुआ और उसी दिन 2026 को वो दुनिया छोड़कर चले गए.

ब्लेयर ने 1952 से 1964 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट मैच खेला. जिसमें उन्होंने 35 की औसत से 43 विकेट लिए. लेकिन फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनका करियर शानदार रहा. उन्होंने 119 मैचों में 18 की औसत से 537 विकेट लिए.

बॉब ब्लेयर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
1953 के दौरे के बाद, ब्लेयर ने एक और दशक तक अपना इंटरनेशनल करियर जारी रखा और 1964 में ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार अंदाज में विदाई ली, जहां उन्होंने 142 रन देकर 7 विकेट लेने का अपना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन किया.

रिटायरमेंट के बाद भी ब्लेयर क्रिकेट से गहराई से जुड़े रहे. वे 60 साल की उम्र तक खेलते रहे और बाद में क्वींसलैंड, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड में कोचिंग भी की.

आखिरकार वे अपनी पत्नी बारबरा (जिनसे उन्होंने 1986 में शादी की थी) के साथ इंग्लैंड के चेशायर में बस गए, लेकिन क्रिकेट, गोल्फ और अपने देश न्यूजीलैंड के लिए उनका लगाव जीवन भर बना रहा.

ENG vs NZ: तीसरे टेस्ट में खिलाड़ी काली पट्टी पहनेंगे
बॉब ब्लेयर के सम्मान में न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार (25 जून) को नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन काली पट्टी (ब्लैक आर्मबैंड) पहनकर मैदान में उतरेगाी.

ब्लेयर की यादगार कहानी
बॉब ब्लेयर जिनकी हिम्मत की कहानी टंगीवाई रेल हादसे के बाद क्रिकेट की सबसे यादगार कहानियों में से एक बन गई थी. जब न्यूजीलैंड की टीम 1953 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी. दूसरे टेस्ट मैच के दौरान, उस समय 21 साल के ब्लेयर को एक दुखद खबर मिली कि उनकी मंगेतर, नेरिसा लव का क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुए टंगीवाई रेल हादसे में चल बसीं, जिसमें 151 लोगों की जानें गई थी.

शुरुआत में दुख मनाने के लिए टीम होटल में रहने के बाद, ब्लेयर ने मैदान पर तब वापसी की जब टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट बचा था. वह चोटिल बर्ट सटक्लिफ के साथ खेलने उतरे, जिन्हें पहले बल्लेबाजी करते समय कई बार चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इस जोड़ी ने आखिरी विकेट के लिए 33 रन जोड़े, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर ह्यू टेफील्ड के एक ओवर में बने 25 रन भी शामिल थे. दोनों टीमों के खिलाड़ी और दर्शक इस पल से भावुक हो गए. यह पल आज भी क्रिकेट के सबसे भावुक अध्यायों में से एक माना जाता है.

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज
इस कहानी से प्रेरित होकर 'टंगीवाई शील्ड' बनाई गई, जिसे 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मिलकर दोनों देशों के बीच पुरुषों की टेस्ट सीरीज के लिए शुरू किया था.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अंतरिम मुख्य कार्यकारी ग्राहम पार्क्स ने ब्लेयर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस पूर्व तेज गेंदबाज और टंगीवाई त्रासदी की कहानी ने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, दोनों देशों में क्रिकेट पर गहरी छाप छोड़ी है. पार्क्स ने कहा, '1953 में दक्षिण अफ्रीका में दूसरे टेस्ट और उसके बाद के सालों में जो हिम्मत और भाईचारा देखने को मिला, वह खेल की महानता को बखूबी दर्शाता है.'

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