BCCI के पूर्व अध्यक्ष आई.एस. बिंद्रा का निधन, ICC चेयरमैन ने दी श्रद्धांजलि

I S Bindra passes away: आई.एस. बिंद्रा 1993 से 1996 तक BCCI के अध्यक्ष रहे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का लोगो
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का लोगो (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 9:38 AM IST

2 Min Read
I S Bindra passes away: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जिन्हें I.S. बिंद्रा के नाम से जाना जाता था, का रविवार 25 जनवरी को 84 साल की उम्र में निधन हो गया. वह भारतीय क्रिकेट प्रशासन में एक प्रमुख व्यक्ति थे. उन्होंने 1993 से 1996 तक BCCI के अध्यक्ष के तौर पर काम किया. इसके अलावा वो कई सालों तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) का भी नेतृत्व किया. PCA के साथ उनका जुड़ाव तीन दशक 1978 से 2014 तक रहा.

निधन पर गहरी संवेदनाएं
भारतीय क्रिकेट में इस दुखद खबर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई ने दुख जताया और आई.एस. बिंद्रा को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'श्री आई एस बिंद्रा, पूर्व BCCI अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट प्रशासन के एक दिग्गज के निधन पर गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति.

BCCI ने पोस्ट कर लिखा, 'पूर्व BCCI प्रेसिडेंट श्री आई.एस. बिंद्रा के निधन पर शोक व्यक्त करता है. बोर्ड की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं.

I.S. बिंद्रा को सम्मानित किया गया
प्रशासनिक भूमिकाओं में रहते हुए, बिंद्रा ने क्रिकेट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए 2015 में उन्हें सम्मानित किया गया और क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए मोहाली में PCA स्टेडियम का नाम बदलकर I.S. बिंद्रा स्टेडियम कर दिया गया.

बिंद्रा बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे
एक प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, बिंद्रा भारतीय क्रिकेट में शासन पर अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे और खासकर एन श्रीनिवासन और BCCI द्वारा IPL 2013 भ्रष्टाचार घोटाले को संभालने के तरीके की आलोचना करते थे और उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाते थे.

बिंद्रा का क्रिकेट में योगदान
एक वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में, बिंद्रा ने जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर 1990 के दशक में विश्व क्रिकेट में भारत की जगह बनाने में योगदान दिया, टेलीविजन अधिकारों के लिए व्यावसायिक अवसरों को पहचानकर, जिसके परिणामस्वरूप निजी ब्रॉडकास्टर्स की एंट्री हुई, जिसने खेल की वित्तीय संरचना को बदल दिया और भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाया.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बिंद्रा ने ICC को भारत में बड़े इवेंट्स आयोजित करने के अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई; बाद में, वह ICC के अध्यक्ष के मुख्य सलाहकारों में से एक थे और उन्होंने क्रिकेट प्रशासन में अपनी अहमियत साबित की.

संपादक की पसंद

