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अचानक हरिद्वार पहुंची साइना नेहवाल, हरकी पैड़ी पर गंगा आरती और चंडी देवी मंदिर में की पूजा-अर्चना

पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरिद्वार में चंडी मंदिर में पूजा कर गंगा आरती में प्रतिभाग किया.

Saina Nehwal Haridwar tour
हरिद्वार पहुंची साइना नेहवाल (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 8:19 AM IST

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हरिद्वार (उत्तराखंड): प्रसिद्ध पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं. टिहरी गढ़वाल में सुरकंडा देवी के दर्शन करने के बाद साइना नेहवाल गुरुवार को हरिद्वार पहुंची. इस दौरान उनके साथ उनके पिता डॉ. हरवीर सिंह नेहवाल समेत अन्य परिजन भी मौजूद रहे. साइना नेहवाल परिजनों के साथ नील पर्वत स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर पहुंची. रोपवे के जरिए चंडी देवी मंदिर पहुंची साइना नेहवाल ने परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा.

इसके बाद वो शाम को अचानक हरकी पैड़ी पहुंची, जहां उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया. इस दौरान श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ समेत कई तीर्थ पुरोहितों ने साइना नेहवाल का स्वागत किया और माता की चुनरी व गंगाजली भेंट की. श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने उन्हें मां गंगा की पौराणिक मान्यता और महिमा के बारे में जानकारी दी.

Saina Nehwal Haridwar tour
गंगा सभा ने किया साइना नेहवाल का स्वागत (Photo-ETV Bharat)

श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि साइना नेहवाल अचानक से हरकी पैड़ी पहुंची. इस दौरान उनके साथ उनके पिता और अन्य दो लोग भी आए थे. हरकी पैड़ी पर उन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ गंगा आरती में प्रतिभाग किया. इसके पश्चात वो परिवार के साथ हरिद्वार से रवाना हो गई. वहीं चंडी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी भवानी नंदन गिरी ने बताया कि भारत की प्रसिद्ध पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एवं उनके परिवार ने सिद्धपीठ मां चंडी देवी मंदिर के पावन दर्शन एवं विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

Saina Nehwal Haridwar tour
साइना नेहवाल ने गंगा आरती में लिया भाग (Photo-ETV Bharat)

साइना नेहवाल भारत की प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया. उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न तथा पद्म भूषण जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है. खेल जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं उपलब्धियों ने देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है. मां भगवती से उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर सफलता की मंगलकामना करते हैं.

Saina Nehwal Haridwar tour
हरिद्वार में पूजा अर्चना करती साइना नेहवाल (Photo-ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि साइना नेहवाल इन दिनों परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करने उत्तराखंड आई हुई हैं. बुधवार को उन्होंने टिहरी गढ़वाल में सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की. परिवार के साथ ही वो मसूरी भी पहुंची थी. मसूरी के बाद वो हरिद्वार आईं और हरिद्वार में भी दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन किए. उन्होंने जहां मां चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं हरकी पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा.

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