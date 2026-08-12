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ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बना पुर्तगाल का कप्तान, इजराइल के खिलाफ अपनी नई पारी का करेगा आगाज

मोइसेस हेनरिक्स ने 4 टेस्ट, 16 वनडे और 24 T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है.

ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बना पुर्तगाल का कप्तान
ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बना पुर्तगाल का कप्तान (AFP PHOTO)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. उन्हें पुर्तगाल क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. वो अब फिनलैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप यूरोप सब-रीजनल क्वालिफायर C में पुर्तगाल की 14 सदस्यीय टीम को लीड करेंगे.

मोइसेस हेनरिक्स ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. उनके पास ऑस्ट्रेलियाई नेशनल टीम के लिए चार टेस्ट, 16 वनडे और 24 T20I मैच खेलने का अच्छा अनुभव है.

पुर्तगाल से कनेक्शन
39 साल के हेनरिक्स का पुर्तगाल से कनेक्शन उनके जन्म स्थान की वजह से है, क्योंकि उनका जन्म पुर्तगाली द्वीप मदीरा में हुआ था. खास बात यह है कि यह पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जन्म स्थान है.

हेनरिक्स का परिवार तब ऑस्ट्रेलिया चला गया था जब वह बहुत छोटे थे, और इस ऑलराउंडर ने अपना लंबा घरेलू करियर इसी देश में न्यू साउथ वेल्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए बिताया.

हेनरिक्स ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वह विदेशी लीग में खेलना जारी रखेंगे. वह यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में ग्लासगो कॉस्मिक के लिए खेलेंगे.

पुर्तगाल क्रिकेट टीम
पुर्तगाल को ग्रुप B में इजराइल, जर्मनी, ग्रीस और चेकिया के साथ रखा गया है. T20 फॉर्मेट में 37वीं रैंकिंग वाली टीम 14 से 21 अगस्त तक होने वाले टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी. ग्रुप विनर 21 अगस्त को कॉम्पिटिशन के फाइनल में आमने-सामने होंगे.

फाइनल मैच का विजेता फिर यूरोपियन रीजनल फाइनल में आगे बढ़ेगा, जहां स्कॉटलैंड, जर्सी और डेनमार्क पहले से ही अपनी जगह पक्की कर चुके होंगे. रीजनल क्वालिफायर की टॉप दो टीमें T20 वर्ल्ड कप 2028 के ग्लोबल क्वालिफायर में आगे बढ़ेंगी, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे.

पुर्तगाल 14 अगस्त को इजराइल के खिलाफ मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. इसके बाद टीम क्रमशः 15, 17 और 20 अगस्त को जर्मनी, ग्रीस और चेकिया का सामना करेगी.

पुर्तगाल की टीम
मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), क्रिस्टोफर डी फ्रीटास, क्रेग काचोपा, राहुलकुमार हशु, एडवर्ड फ्लेमिंग, जेरेमी मार्टिंस, सिराज उल्लाह खादेम, धवलकुमार नरोतम (विकेटकीपर), हरदीप खुट्टन, जॉर्डन नेटो, कार्लोस नून्स, सेबेस्टियन डी ओलिवेरा, उपेन शांतू, कैमरन शेकलेटन.

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