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ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बना पुर्तगाल का कप्तान, इजराइल के खिलाफ अपनी नई पारी का करेगा आगाज

ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बना पुर्तगाल का कप्तान ( AFP PHOTO )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. उन्हें पुर्तगाल क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. वो अब फिनलैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप यूरोप सब-रीजनल क्वालिफायर C में पुर्तगाल की 14 सदस्यीय टीम को लीड करेंगे. मोइसेस हेनरिक्स ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. उनके पास ऑस्ट्रेलियाई नेशनल टीम के लिए चार टेस्ट, 16 वनडे और 24 T20I मैच खेलने का अच्छा अनुभव है. पुर्तगाल से कनेक्शन

39 साल के हेनरिक्स का पुर्तगाल से कनेक्शन उनके जन्म स्थान की वजह से है, क्योंकि उनका जन्म पुर्तगाली द्वीप मदीरा में हुआ था. खास बात यह है कि यह पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जन्म स्थान है. हेनरिक्स का परिवार तब ऑस्ट्रेलिया चला गया था जब वह बहुत छोटे थे, और इस ऑलराउंडर ने अपना लंबा घरेलू करियर इसी देश में न्यू साउथ वेल्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए बिताया. हेनरिक्स ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वह विदेशी लीग में खेलना जारी रखेंगे. वह यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में ग्लासगो कॉस्मिक के लिए खेलेंगे.