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अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का भारत में हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस

अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शापूर जदरान ( IANS )

Shapoor Zadran Passes Away: अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जदरान का मंगलवार (7 जुलाई) को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 38 साल के थे. जदरान 'हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस' (HLH) नामी खतरना बीमारी से जूझ रहे थे. ये इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है, जिससे शरीर में सूजन होती है और धीरे धीरे कई अंग खराब होते जाते हैं.