अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का भारत में हुआ निधन, 38 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस
अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जदरान इसी साल जनवरी में इलाज के लिए भारत आए थे.
Published : July 7, 2026 at 2:48 PM IST
Shapoor Zadran Passes Away: अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जदरान का मंगलवार (7 जुलाई) को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 38 साल के थे.
जदरान 'हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस' (HLH) नामी खतरना बीमारी से जूझ रहे थे. ये इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है, जिससे शरीर में सूजन होती है और धीरे धीरे कई अंग खराब होते जाते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार शापूर जदरान पिछले साल अक्टूबर में बीमार पड़े थे, जिसके बाद अफगानिस्तान के डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए भारत जाने की सलाह दी थी. इसके बाद उन्हें जनवरी में दिल्ली लाया गया जहां उनका पिछले कुछ महीनों से इलाज चल रहा था. इस बीच IPL के दौरान कई बार अफगानिस्तान के क्रिकेटर उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली भी पहुंचे.
शुरुआत में इलाज का उन पर अच्छा असर हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, लेकिन 20 दिन बाद उनकी हालत फिर बिगड़ गई. उसके बाद वो बीमारी और मौत से लड़ते रहे. आखिरकार उनका 7 जुलाई को निधन हो गया.