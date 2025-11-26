ETV Bharat / sports

30 सालों में पहली बार, सीरीज में एक भी शतक नहीं लगा सके भारतीय बल्लेबाज

25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास इस तरह से दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ भारत में 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा और दूसरी बार इंडिया को उसी की धरती पर व्हाइटवॉश करने वाली पहली टीम बन गई. इससे पहले 2000 में प्रेटियाज ने हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में भारत को 2-0 से मात दी थी.

हैदराबाद: भारत गुवाहाटी टेस्ट 408 रनों से हराकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज 0-2 से गंवा दी है. कोलकाता में खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम 124 रन चेस नहीं कर सकी और 30 रनों की बढ़त लेने के बावजूद 30 रनों से मैच हार गई, वहीं दूसरे मैच में 549 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने टीम इंडिया ने पांचवें दिन घुटने टेक दिए और 140 रनों पर ही ढेर हो गई.

भारत की शर्मनाक हार के सबसे बड़े गुनहगार

भारत की इस शर्मनाक हार के सबसे बड़े गुनहगार बल्लेबाज रहे हैं. क्योंकि पहले मैच में बल्लेबाजों से 124 रन चेस नहीं हो सके और दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन ही बना सकी, जिससे मेहमान टीम इंडिया पर 288 रनों की लीड लेकर मैच पर पूरी तरह से हावी हो गई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी. इस सीरीज में केवल एक बल्लेबाज ऐसा रहा है, जिसने शतक बनाया और उसका नाम सुनेरन मुथुसामी है.

30 सालों में पहली बार

वर्ल्ड में अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली टीम इंडिया इस होम सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप रही. इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि 30 सालों में पहली बार भारतीय बल्लेबाज 2 मैचों की होम सीरीज में एक भी शतक नहीं लगा सके. इससे पहले भारत ने इसी तरह की खराब बल्लेबाजी 1995 और 96 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी की थी.

यशस्वी जायसवाल (IANS PHOTO)

इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों मैचों में भारत के बल्लेबाजों का औसत 15.23 रहा, जो किसी भी टेस्ट सीरीज में उनका दूसरा सबसे कम औसत था. इससे पहले 2002/03 के न्यूजीलैंड दौरे पर उनका सबसे खराब औसत 12.42 है.

40 सालों में पहली बार

ये भारत की लगातार दो साल में दूसरी होम टेस्ट सीरीज हार है. 2024 में न्यूजीलैंड ने 3-0 से भारत को मात दी थी और अब 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से मात दी है. ऐसा 40 साल बाद हुआ है जब भारत को लगातार दो सालों में दो होम टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी हो. इससे पहले भारत ने 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ और 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज हारा था.