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उत्तराखंड में चढ़ा फुटबॉल फीवर, यहां फीफा नहीं देशी खिलाड़ी जमा रहे रंग, हाई एल्टीट्यूड पर ड्रिब्लिंग, पेनल्टी किक और गोल...

निराली है पौड़ी की फुटबॉल प्रतियोगिता: उत्तराखंड की धरती ने हमेशा खेल प्रतिभाओं को जन्म दिया है. यहां से निकली प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. इन प्रतिभाओं को तरासने में उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में होने वाली छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है. पौड़ी गढ़वाल में आयोजित हो रही फुटबॉल प्रतियोगिता भी कुछ ऐसी ही है. यहां के कंडोलिया मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है.

शांति वादी में फुटबॉल का फीवर: देश दुनिया में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का फीवर चढ़ा हुआ है. खेल प्रेमी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन से चिपककर फुटबॉल मैचों का आनंद ले रहे हैं. वहीं, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में वर्ल्ड कप फुटबॉल के सीजन में फुटबॉल का फीवर कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा है. यहां शांत वादियों के बीच, गुनगुनी धूप में भविष्य के कई पेले, रोनाल्डो और मेसी जैसी प्रतिभाएं अपना लोहा मनवा रही हैं.

पौड़ी के कंडोलिया मैदान पर फुटबॉल प्रतियोगिता: फीफा वर्ल्ड के तीन मेजबान देशों में प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका से करीब 14 हजार किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी इन दिनों फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है. कंडोलिया मैदान पर 12 टीमें एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं. इनमें नेपाल के साथ देश भर के क्लबों की टीमें भी शामिल हैं. फुटबॉल मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में आ रहे हैं. हाई एल्टीट्यूड पर स्थित पौड़ी में ये फुटबॉल प्रतियोगिता खिलाड़ियों की स्किल और स्टेमिना का इम्तिहान भी ले रही है.

पौड़ी गढ़वाल: इन दिनों खेल जगत में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की धूम है. दुनिया की 48 टीमों के मुकाबले देखने के लिए खेल प्रेमी टीवी और मोबाइल पर आंखें गड़ाए हुए हैं. अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन म्बाप्पे, पेद्री और रॉड्री के चर्चे हैं.

डीएम ने आयोजन की सराहना की (Etv Bharat)

नेपाल के साथ विभिन्न क्लबों की टीमें खेल रही हैं: इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जोश, जुनून और जीत का जज्बा खिलाड़ियों में साफ देखा जा सकता है. इस फुटबॉल प्रतियोगिता में नेपाल के साथ ही हमारे देश के विभिन्न क्लबों की टीमें भी प्रतिभाग कर रही हैं. साथ ही आसपास के पहाड़ी इलाकों के प्रतिभावान फुटबॉलर भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.

पौड़ी में खेलना चैलेंजिंग है: पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता होना अपने आप में चैलेंजिंग है. इसका सबसे बड़ा कारण इसका हाईट पर होना है. यहां परफॉर्म करना अपने आप में चुनौती भरा खेल है. पौड़ी का कंडोलिया मैदान खिलाड़ी की फिटनेस को चुनौती देता है. जो खिलाड़ी इन चुनौतियों से पार पाता है, वो ही फुटबॉल के किसी फिजकली परफॉर्मेंस वाले खेल में यहां प्रतिभाग कर सकता है.

खिलाड़ी पौड़ी में खेलकर खुश हैं (Etv Bharat)

सीमित संसाधनों में शानदार आयोजन: पौड़ी गढ़वाल की इन शांत वादियों में खेले जाने वाले इस फुटबॉल टूर्नामेंट का गूंज दूर शहरों तक भी सुनाई दे रही है. पहाड़ों में फुटबॉल प्रतियोगिता अपने आप में एक सुखद अहसास है. ये किसी भी फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल या दूसरे बड़े आयोजनों से मिलने वाला बड़ा एहसास है. सीमित संसाधन के बीच होने वाली ये प्रतियोगिताएं खेल के क्षेत्र में एक बड़ी लकीर खींचती हैं. साल दर साल इन प्रतियोगिताओं में टैलेंट को तलाशा और तराशा जाता है. यहां से खिलाड़ी खेल के बेसिक्स पर काम कर खुद को निखारता है. कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करता है, जिससे वह भविष्य के लिए खुद को तैयार करता है.

नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी इस आयोजन को भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी बता रही हैं (Etv Bharat)

पौड़ी में एक मंच पर खेल प्रेमी: पौड़ी के कंडोलिया मैदान में हो रही फुटबॉल प्रतियोगिता इन्हीं सब आयामों को जोड़ती है. ये प्रतियोगिता पहाड़ में खेल प्रेम को बढ़ावा दे रही है. खेल प्रेमियों को एक मंच पर ला रही है. उन्हें खुद को साबित करने का मौका दे रही है. साथ ही खेल के जरिये पहाड़ी संस्कृति को भी दिखाने का मौका दे रही है.

ये टीमें ले रही हैं भाग: इस फुटबॉल प्रतियोगिता में, इनकम टैक्स दिल्ली, वेलोसिटी FC फोरेन प्लेयर्स, चंडीगढ़, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, गढ़वाल हीरोज FC दिल्ली, SKS स्पोर्ट्स सराभा लुधियाना, नेपाल 11, बिहार रेजीमेंटल दानापुर, FCI नोएडा, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, MFC गुरुग्राम, ITBP लुधियाना और पौड़ी यूनाइटेड FC पौड़ी की टीमें हिस्सा ले रही हैं.

नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी अगले साल से बॉक्सिंग कराने पर विचार कर रही हैं (Etv Bharat)

मेले में लकी ड्रॉ के पुरस्कार: इसके साथ ही कंडोलिया मेले में पुरस्कार भी रखे गए हैं. प्रथम पुरस्कार के रूप में एक वेगन आर कार रखी गई है. दूसरे पुरस्कार के रूप में एक मोटरसाइकिल है. तीसरे पुरस्कार के रूप में एक स्कूटी दी जाएगी. चौथे पुरस्कार के रूप में एक एलईडी टीवी मिलेगी. पांचवें पुरस्कार के रूप में एक लैपटॉप दिया जाएगा. छठे पुरस्कार में एक स्मार्ट फोन मिलेगा. सातवें पुरस्कार में एक फ्रिज है तो आठवें पुरस्कार में एक वाशिंग मशीन दी जाएगी. नवें पुरस्कार के रूप में एक माइक्रोवेव मिलेगा तो 10वें पुरस्कार के रूप में एक इंडक्शन दिया जाएगा. इसके साथ ही ग्यारहवें पुरस्कार के रूप में एक मिक्सी और सांत्वना पुरस्कार में 100 हॉटपॉट दिए जाएंगे.

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