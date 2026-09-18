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एशियाई खेलों में विलंब और व्यवधान के बाद हुआ भारत समेत कई देशों का ध्वजारोहण समारोह

एशियाई खेल 2026 के उद्घाटन समारोह के लिए मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तूर को भारत का ध्वजवाहक चुना गया है.

The Indian flag flutters along with other countries' flags during the Asian Games flag hoisting ceremony in Nagoya, Japan.
जापान के नागोया में एशियाई खेलों के ध्वजारोहण समारोह में भारतीय झंडा अन्य देशों के साथ लहराता हुआ. (PTI)
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By PTI

Published : September 18, 2026 at 5:28 PM IST

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नागोया : एशियाई खेलों में भारत समेत छह देशों का ध्वजारोहण समारोह शुक्रवार को एक घंटे से अधिक की देरी से शुरू हुआ और बाद में बताया गया कि एशियाई ओलंपिक परिषद और स्थानीय आयोजन समिति के बीच गलतफहमी इस व्यवधान का कारण रही. ओलंपिक डबल मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट में गत चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर को एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक चुना गया.

समारोह जापान के समयानुसार दोपहर एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था जो 20 मिनट की देरी से शुरू हुआ. समारोह के लिये बैंड तैयार था और निंजा योद्धाओं की तरह सजे कलाकार भी अपने हुनर की नुमाइश का इंतजार कर रहे थे.

भारत के अभियान प्रमुख सहदेव यादव और चार अभियान उप प्रमुख अचंता शरत कमल, लिजो डेविड टी, अलकनंदा अशोक और अंजलि भागवत गार्डन पियर पर समारोह के लिए मौजूद थे. यह स्थान खिलाड़ियों के लिये बने कंटेनरनुमा आवास के करीब है.

समारोह में यमन, उत्तर कोरिया , फलस्तीन, भारत, चीनी ताइपे और तिमोर लेस्टे को भाग लेना था लेकिन उन्हें इंतजार करने को कहा गया. पंद्रह मिनट इंतजार के बाद उन्हें अपने अपने विश्राम क्षेत्र में जाने को कहा गया. स्थानीय आयोजकों ने दुभाषिये के जरिये मीडिया से कहा ,‘‘ विलंब के लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं . एक टीम के साथ कुछ दिक्कत है. हम 15 मिनट बाद फिर बहाल करने की कोशिश करेंगे.’’

कुछ समय तक इस संकट के बारे में बताया नहीं गया और यह व्यवधान एक घंटे से अधिक लंबा चला. अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने बार-बार सवाल किया कि क्या विलंब की वजह राजनीतिक है, इसके बाद आयोजकों ने अलग ही स्पष्टीकरण दिया. समारोह के बाद एक बयान में कहा गया ,‘‘ एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी बोर्ड और आयोजन समिति के बीच संवाद ठीक नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हुआ.’’

अधिकारी ने कहा कि इस विलंब का ताईवान (चीनी ताइपै) से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा ,‘‘ ऐसा नहीं है कि किसी (टीम) ने विलंब किया है. जैसा कि पहले बयान में कहा गया कि ओसीए और स्थानीय आयोजन समिति के बीच कुछ गलतफहमी थी.’’

इससे पहले स्थानीय आयोजन समिति के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मुख्य अतिथि के आगमन में विलंब के कारण यह देरी हो रही है.

काफी विलंब के बाद जब समारोह हुआ तो सिर्फ भारत की अभियान उप प्रमुख और पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत और पूर्व चार गुणा 400 मीटर रिले धावक लिजो डेविड ही भारतीय दल के प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर गए. भारत के खेलमंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा भी निकट स्थित आईओए कार्यालय से थोड़ी देर के लिए आए. इसके बाद वे भी रवाना हो गए.

इस अफरातफरी पर सहदेव यादव ने कहा ,‘‘ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा.’’ ध्वजारोहण समारोह बहु खेल आयोजनों में भाग ले रहे दल का आधिकारिक स्वागत समारोह होता है और खेलों के उद्घाटन से एक दिन पहले आयोजित किया जाता है .

इससे पहले खिलाड़ियों ने यहां कमरे मिलने में देरी और उनका आकार काफी छोटा होने को लेकर शिकायत की थी. आयोजकों ने कंटेनर की तरह ‘हट्स’ में, क्रूज जहाज में और होटलों में खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम किया है. लागत में कटौती के लिए कोई खेलगांव नहीं बनाया गया है.

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