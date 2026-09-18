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एशियाई खेलों में विलंब और व्यवधान के बाद हुआ भारत समेत कई देशों का ध्वजारोहण समारोह

जापान के नागोया में एशियाई खेलों के ध्वजारोहण समारोह में भारतीय झंडा अन्य देशों के साथ लहराता हुआ. ( PTI )

नागोया : एशियाई खेलों में भारत समेत छह देशों का ध्वजारोहण समारोह शुक्रवार को एक घंटे से अधिक की देरी से शुरू हुआ और बाद में बताया गया कि एशियाई ओलंपिक परिषद और स्थानीय आयोजन समिति के बीच गलतफहमी इस व्यवधान का कारण रही. ओलंपिक डबल मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट में गत चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर को एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक चुना गया.

समारोह जापान के समयानुसार दोपहर एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था जो 20 मिनट की देरी से शुरू हुआ. समारोह के लिये बैंड तैयार था और निंजा योद्धाओं की तरह सजे कलाकार भी अपने हुनर की नुमाइश का इंतजार कर रहे थे.

भारत के अभियान प्रमुख सहदेव यादव और चार अभियान उप प्रमुख अचंता शरत कमल, लिजो डेविड टी, अलकनंदा अशोक और अंजलि भागवत गार्डन पियर पर समारोह के लिए मौजूद थे. यह स्थान खिलाड़ियों के लिये बने कंटेनरनुमा आवास के करीब है.

समारोह में यमन, उत्तर कोरिया , फलस्तीन, भारत, चीनी ताइपे और तिमोर लेस्टे को भाग लेना था लेकिन उन्हें इंतजार करने को कहा गया. पंद्रह मिनट इंतजार के बाद उन्हें अपने अपने विश्राम क्षेत्र में जाने को कहा गया. स्थानीय आयोजकों ने दुभाषिये के जरिये मीडिया से कहा ,‘‘ विलंब के लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं . एक टीम के साथ कुछ दिक्कत है. हम 15 मिनट बाद फिर बहाल करने की कोशिश करेंगे.’’

कुछ समय तक इस संकट के बारे में बताया नहीं गया और यह व्यवधान एक घंटे से अधिक लंबा चला. अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने बार-बार सवाल किया कि क्या विलंब की वजह राजनीतिक है, इसके बाद आयोजकों ने अलग ही स्पष्टीकरण दिया. समारोह के बाद एक बयान में कहा गया ,‘‘ एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी बोर्ड और आयोजन समिति के बीच संवाद ठीक नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हुआ.’’